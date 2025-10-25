https://sarabic.ae/20251025/بايرن-ميونخ-يحطم-الأرقام-القياسية-ويتربع-على-صدارة-الدوري-الألماني-1106393647.html
بايرن ميونخ يحطم الأرقام القياسية ويتربع على صدارة الدوري الألماني
بايرن ميونخ يحطم الأرقام القياسية ويتربع على صدارة الدوري الألماني
سبوتنيك عربي
واصل بايرن ميونخ هيمنته المطلقة على الدوري الألماني "البوندسليغا"، محققًا فوزًا ساحقًا بثلاثية نظيفة على بروسيا مونشنجلادباخ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T20:12+0000
2025-10-25T20:12+0000
2025-10-25T20:12+0000
مجتمع
أخبار ألمانيا
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/17/1046337083_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_31c16c054a58e433ec1ba399c591456f.jpg
وسجل أهداف بايرن ميونخ كل من جوشوا كيميتش، رافائيل غيريرو، ولينارت كارل، ليحافظ الفريق البافاري على سجله المثالي بانتصاره الثامن على التوالي في الدوري، محتلاً صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، وفقا لمواقع رياضية عالمية. وأشاد المراقبون بأداء الفريق تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، الذي قاد بايرن ميونخ لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدًا هيمنة الفريق على الساحة الألمانية بأسلوب لعب هجومي ومنظم.
https://sarabic.ae/20250405/بعد-25-عاما--مولر-يعلن-نهاية-مسيرته-مع-بايرن-ميونخ-1099248549.html
https://sarabic.ae/20250129/ريال-مدريد-ومان-سيتي-وبايرن-ميونخ-تعرف-على-المتأهلين-إلى-ملحق-دور-الـ16-في-دوري-أبطال-أوروبا-1097293984.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/17/1046337083_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_2a5c5212bc50b6b52bd3e84929dc46f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, رياضة, منوعات
أخبار ألمانيا, رياضة, منوعات
بايرن ميونخ يحطم الأرقام القياسية ويتربع على صدارة الدوري الألماني
واصل بايرن ميونخ هيمنته المطلقة على الدوري الألماني "البوندسليغا"، محققًا فوزًا ساحقًا بثلاثية نظيفة على بروسيا مونشنجلادباخ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثامنة من الموسم الحالي 2025-2026.
وسجل أهداف بايرن ميونخ
كل من جوشوا كيميتش، رافائيل غيريرو، ولينارت كارل، ليحافظ الفريق البافاري على سجله المثالي بانتصاره الثامن على التوالي في الدوري، محتلاً صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، وفقا لمواقع رياضية عالمية.
وبهذا الفوز، عادل بايرن ميونخ الرقم القياسي التاريخي الذي سجله ميلان الإيطالي في موسم 1992-1993 تحت قيادة فابيو كابيلو، بتحقيق 13 انتصارًا متتاليًا منذ انطلاق الموسم، وهو إنجاز غير مسبوق بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي، والفرنسي).
وأشاد المراقبون بأداء الفريق تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، الذي قاد بايرن ميونخ لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدًا هيمنة الفريق على الساحة الألمانية بأسلوب لعب هجومي ومنظم.