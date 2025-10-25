https://sarabic.ae/20251025/بايرن-ميونخ-يحطم-الأرقام-القياسية-ويتربع-على-صدارة-الدوري-الألماني-1106393647.html

بايرن ميونخ يحطم الأرقام القياسية ويتربع على صدارة الدوري الألماني

بايرن ميونخ يحطم الأرقام القياسية ويتربع على صدارة الدوري الألماني

سبوتنيك عربي

واصل بايرن ميونخ هيمنته المطلقة على الدوري الألماني "البوندسليغا"، محققًا فوزًا ساحقًا بثلاثية نظيفة على بروسيا مونشنجلادباخ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم... 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T20:12+0000

2025-10-25T20:12+0000

2025-10-25T20:12+0000

مجتمع

أخبار ألمانيا

رياضة

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/17/1046337083_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_31c16c054a58e433ec1ba399c591456f.jpg

وسجل أهداف بايرن ميونخ كل من جوشوا كيميتش، رافائيل غيريرو، ولينارت كارل، ليحافظ الفريق البافاري على سجله المثالي بانتصاره الثامن على التوالي في الدوري، محتلاً صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، وفقا لمواقع رياضية عالمية. وأشاد المراقبون بأداء الفريق تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، الذي قاد بايرن ميونخ لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدًا هيمنة الفريق على الساحة الألمانية بأسلوب لعب هجومي ومنظم.

https://sarabic.ae/20250405/بعد-25-عاما--مولر-يعلن-نهاية-مسيرته-مع-بايرن-ميونخ-1099248549.html

https://sarabic.ae/20250129/ريال-مدريد-ومان-سيتي-وبايرن-ميونخ-تعرف-على-المتأهلين-إلى-ملحق-دور-الـ16-في-دوري-أبطال-أوروبا-1097293984.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, رياضة, منوعات