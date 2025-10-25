https://sarabic.ae/20251025/بري-أعطني-وحدة-بين-اللبنانيين-أعطيك-النصر-الأكيد-على-إسرائيل-1106372751.html
بري: أعطني وحدة بين اللبنانيين أعطيك النصر الأكيد على إسرائيل
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، التمسك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم". 25.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال بري، في تصريحات لصحفية "الجمهورية": "نحن متمسّكون بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم" التي تضمّ كل الأطراف، وملتزمون بالكامل بالقرار 1701، ولا شيء لدينا سواهما".وأكد أن "الاستقرار الداخلي والتقاء اللبنانيِّين هو الأهم لتحقيق مصلحة لبنان"، قائلا: "أعطني وحدة بين اللبنانيِّين، أعطيك النصر الأكيد على إسرائيل".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
بري: أعطني وحدة بين اللبنانيين أعطيك النصر الأكيد على إسرائيل
