الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير في "حزب الله" اللبناني
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة جوية استهدف خلالها عباس حسن كركي، المسؤول اللوجستي لقيادة الجبهة الجنوبية في "حزب الله" في منطقة النبطية جنوبي لبنان. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي على "تلغرام"، فإن كركي كان يقود إعادة بناء القدرات القتالية لـ"حزب الله" والمساعدة في إعادة إنشاء البنية التحتية العسكرية خلال الأشهر الماضية.كما أشار البيان إلى أن كركي كان يتولي مهام إعادة هيكلة القوة الميدانية وإدارة عمليات نقل وتخزين الأسلحة في جنوب لبنان، معتبرا أن ذلك يمثل خرقا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياتها لإزالة أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل".وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق تول في قضاء النبطية جنوبي لبنان، مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل كركي، دون أن تحدد هويته، إضافة إلى سقوط مصابين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي على "تلغرام"، فإن كركي كان يقود إعادة بناء القدرات القتالية لـ"حزب الله
" والمساعدة في إعادة إنشاء البنية التحتية العسكرية خلال الأشهر الماضية.
كما أشار البيان إلى أن كركي كان يتولي مهام إعادة هيكلة القوة الميدانية وإدارة عمليات نقل وتخزين الأسلحة في جنوب لبنان
، معتبرا أن ذلك يمثل خرقا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.
وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياتها لإزالة أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل".
وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق تول في قضاء النبطية جنوبي لبنان، مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل كركي، دون أن تحدد هويته، إضافة إلى سقوط مصابين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل
، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.