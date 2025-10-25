https://sarabic.ae/20251025/خسائر-الجيش-الأوكراني-بلغت-نحو-1630-جنديا-خلال-24-الماضية---وزارة-الدفاع-الروسية-1106371645.html

خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1630 جنديا خلال 24 الماضية - وزارة الدفاع الروسية

خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1630 جنديا خلال 24 الماضية - وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 1630 جنديًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لتقارير صادرة عن ممثلي المجموعات القتالية

موسكو –سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن مقاطع فيديو ذات صلة نُشرت توثّق سير العمليات العسكرية والخسائر في صفوف الجيش الأوكراني.ففي منطقة عمليات مجموعة "الوسط"، خسرت أوكرانيا أكثر من 500 جندي، بينما أبلغت مجموعة "الشرق" عن خسائر تجاوزت 340 جنديًا.أما مجموعة "الجنوب" فأفادت بأن كييف فقدت ما يصل إلى 285 جنديًا.من جانبها، أعلنت مجموعة "الغرب" عن خسائر أوكرانية تجاوزت 240 جنديًا.في حين أكدت مجموعة "دنيبر" القضاء على أكثر من 75 جنديًا، وأوضحت مجموعة "الشمال" أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 190 جنديًا في اشتباكاتها الأخيرة.

