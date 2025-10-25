https://sarabic.ae/20251025/خسائر-الجيش-الأوكراني-بلغت-نحو-1630-جنديا-خلال-24-الماضية---وزارة-الدفاع-الروسية-1106371645.html
خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1630 جنديا خلال 24 الماضية - وزارة الدفاع الروسية
خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1630 جنديا خلال 24 الماضية - وزارة الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 1630 جنديًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لتقارير صادرة عن ممثلي المجموعات القتالية... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T03:19+0000
2025-10-25T03:19+0000
2025-10-25T03:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
القوات الأوكرانية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a173f57e3f40e05df4b65e18ad2b8a26.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن مقاطع فيديو ذات صلة نُشرت توثّق سير العمليات العسكرية والخسائر في صفوف الجيش الأوكراني.ففي منطقة عمليات مجموعة "الوسط"، خسرت أوكرانيا أكثر من 500 جندي، بينما أبلغت مجموعة "الشرق" عن خسائر تجاوزت 340 جنديًا.أما مجموعة "الجنوب" فأفادت بأن كييف فقدت ما يصل إلى 285 جنديًا.من جانبها، أعلنت مجموعة "الغرب" عن خسائر أوكرانية تجاوزت 240 جنديًا.في حين أكدت مجموعة "دنيبر" القضاء على أكثر من 75 جنديًا، وأوضحت مجموعة "الشمال" أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 190 جنديًا في اشتباكاتها الأخيرة.
https://sarabic.ae/20251025/حاكم-بريانسك-القوات-الأوكرانية-نفذت-ما-يقارب-20-ألف-غارة-على-الإقليم-منذ-بداية-العملية-الخاصة-1106371513.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_455feeb46be91d95917fed5646f58c77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجيش الروسي, القوات الأوكرانية, روسيا
الجيش الروسي, القوات الأوكرانية, روسيا
خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1630 جنديا خلال 24 الماضية - وزارة الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 1630 جنديًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لتقارير صادرة عن ممثلي المجموعات القتالية الروسية.
موسكو –سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن مقاطع فيديو ذات صلة نُشرت توثّق سير العمليات العسكرية والخسائر في صفوف الجيش الأوكراني.
ففي منطقة عمليات مجموعة "الوسط"، خسرت أوكرانيا أكثر من 500 جندي، بينما أبلغت مجموعة "الشرق" عن خسائر تجاوزت 340 جنديًا.
أما مجموعة "الجنوب" فأفادت بأن كييف فقدت ما يصل إلى 285 جنديًا.
من جانبها، أعلنت مجموعة "الغرب" عن خسائر أوكرانية تجاوزت 240 جنديًا
.
في حين أكدت مجموعة "دنيبر" القضاء على أكثر من 75 جنديًا، وأوضحت مجموعة "الشمال" أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 190 جنديًا في اشتباكاتها الأخيرة.