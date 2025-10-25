https://sarabic.ae/20251025/رئيس-تحرير-وكالة-سبوتنيك-أذربيجان-يغادر-باكو-بعد-إطلاق-سراحه-1106384440.html
رئيس تحرير وكالة سبوتنيك أذربيجان يغادر باكو بعد إطلاق سراحه
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن مدير تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، يفغيني بيلاؤوسوف غادر باكو عقب إطلاق سراحه من الحجز، حيث اعتقلته...
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "الصحفي الثاني لسبوتنيك، بيلاؤوسوف، غادر باكو جوًا بعد إطلاق سراحه من الحجز".واعتقلت قوات الأمن الأذربيجانية، في 30 يونيو/ حزيران، في العاصمة باكو، صحفيين روس هما رئيس تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلاؤوسوف.ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، وُجّهت للصحفيين الروسيين، اتهامات باطلة تزعم بأنهما "عميلان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".وطالبت السلطات الروسية على كافة المستويات الإفراج عن المعتقلين.وأفاد دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأنه ينبغي إطلاق سراح صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، بأقرب وقت ممكن وعدم استخدامهم لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين.وقال كيسيليوف لوكالة "سبوتنيك": "زملاؤنا ورفاقنا إيغور كارتافيخ ويفغيني بيلوسوف، يقبعان خلف القضبان في أذربيجان، منذ شهرين. وطوال هذه الفترة، لم يُصدر أي رد فعل من أولئك الذين استخدموا عمدًا صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين".المجلس الوطني للإعلام في لبنان: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" يمهد لإسكات صوت روسيا في أذربيجان
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن مدير تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، يفغيني بيلاؤوسوف غادر باكو عقب إطلاق سراحه من الحجز، حيث اعتقلته السلطات الأذرية في 30 حزيران/ يونيو الماضي، رفقة مجموعة من الصحفيين العاملين في وكالة "سبوتنيك أذربيجان"، التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية دون أي مبرر.
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "الصحفي الثاني لسبوتنيك، بيلاؤوسوف، غادر باكو جوًا بعد إطلاق سراحه من الحجز".
واعتقلت قوات الأمن الأذربيجانية، في 30 يونيو/ حزيران، في العاصمة باكو، صحفيين روس هما رئيس تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلاؤوسوف.
ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، وُجّهت للصحفيين الروسيين، اتهامات باطلة تزعم بأنهما "عميلان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
وطالبت السلطات الروسية على كافة المستويات الإفراج عن المعتقلين.
وأفاد دميتري كيسيليوف
، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأنه ينبغي إطلاق سراح صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، بأقرب وقت ممكن وعدم استخدامهم لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين.
وقال كيسيليوف لوكالة "سبوتنيك": "زملاؤنا ورفاقنا إيغور كارتافيخ ويفغيني بيلوسوف، يقبعان خلف القضبان في أذربيجان، منذ شهرين. وطوال هذه الفترة، لم يُصدر أي رد فعل من أولئك الذين استخدموا عمدًا صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين".