رئيس تحرير وكالة سبوتنيك أذربيجان يغادر باكو بعد إطلاق سراحه

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس تحرير وكالة سبوتنيك أذربيجان يغادر باكو بعد إطلاق سراحه
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101836/68/1018366875_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_521fab55283716c48142d6be73c54c14.jpg
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "الصحفي الثاني لسبوتنيك، بيلاؤوسوف، غادر باكو جوًا بعد إطلاق سراحه من الحجز".واعتقلت قوات الأمن الأذربيجانية، في 30 يونيو/ حزيران، في العاصمة باكو، صحفيين روس هما رئيس تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلاؤوسوف.ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، وُجّهت للصحفيين الروسيين، اتهامات باطلة تزعم بأنهما "عميلان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".وطالبت السلطات الروسية على كافة المستويات الإفراج عن المعتقلين.وأفاد دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأنه ينبغي إطلاق سراح صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، بأقرب وقت ممكن وعدم استخدامهم لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين.وقال كيسيليوف لوكالة "سبوتنيك": "زملاؤنا ورفاقنا إيغور كارتافيخ ويفغيني بيلوسوف، يقبعان خلف القضبان في أذربيجان، منذ شهرين. وطوال هذه الفترة، لم يُصدر أي رد فعل من أولئك الذين استخدموا عمدًا صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين".المجلس الوطني للإعلام في لبنان: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" يمهد لإسكات صوت روسيا في أذربيجان
رئيس تحرير وكالة سبوتنيك أذربيجان يغادر باكو بعد إطلاق سراحه

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن مدير تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، يفغيني بيلاؤوسوف غادر باكو عقب إطلاق سراحه من الحجز، حيث اعتقلته السلطات الأذرية في 30 حزيران/ يونيو الماضي، رفقة مجموعة من الصحفيين العاملين في وكالة "سبوتنيك أذربيجان"، التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية دون أي مبرر.
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "الصحفي الثاني لسبوتنيك، بيلاؤوسوف، غادر باكو جوًا بعد إطلاق سراحه من الحجز".
واعتقلت قوات الأمن الأذربيجانية، في 30 يونيو/ حزيران، في العاصمة باكو، صحفيين روس هما رئيس تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلاؤوسوف.
ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، وُجّهت للصحفيين الروسيين، اتهامات باطلة تزعم بأنهما "عميلان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
وطالبت السلطات الروسية على كافة المستويات الإفراج عن المعتقلين.
وأفاد دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأنه ينبغي إطلاق سراح صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، بأقرب وقت ممكن وعدم استخدامهم لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين.
وقال كيسيليوف لوكالة "سبوتنيك": "زملاؤنا ورفاقنا إيغور كارتافيخ ويفغيني بيلوسوف، يقبعان خلف القضبان في أذربيجان، منذ شهرين. وطوال هذه الفترة، لم يُصدر أي رد فعل من أولئك الذين استخدموا عمدًا صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين".
المجلس الوطني للإعلام في لبنان: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" يمهد لإسكات صوت روسيا في أذربيجان
