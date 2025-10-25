عربي
روسيا توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية
سبوتنيك عربي
وقّع المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان، اليوم السبت، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية هانوي نيابة عن روسيا، حسبما أفاد... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T06:32+0000
2025-10-25T06:32+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
وجرى حفل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية، حيث استقبل الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ رؤساء الوفود الأجنبية قبل التوقيع على الوثيقة.وأردف: "ستنشئ شبكة من مراكز الاتصال الوطنية لتبادل المعلومات المهمة بسرعة وعلى مدار الساعة".وأضاف غوتسان أن الاتفاقية ترتكز على مبادئ المساواة بين جميع الدول، ومبادئ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.الخارجية الروسية: دول رابطة "آسيان" مستعدة لدعم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

روسيا توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية

06:32 GMT 25.10.2025
© flickr.com / Ashitaka San
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© flickr.com / Ashitaka San
وقّع المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان، اليوم السبت، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية هانوي نيابة عن روسيا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وجرى حفل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية، حيث استقبل الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ رؤساء الوفود الأجنبية قبل التوقيع على الوثيقة.
وصرح غوتسان، بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ستُنشئ شبكة عالمية لمراكز تبادل المعلومات الوطنية على مدار الساعة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
الخارجية الروسية: دول رابطة "آسيان" مستعدة لدعم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية
أمس, 22:13 GMT

وأضاف غوتسان، خلال لقائه بالرئيس الفيتنامي لونغ كونغ في العاصمة هانوي: "هذه أول اتفاقية عالمية في العالم تهدف مباشرةً إلى تحسين فعالية منع هذه الجرائم وقمعها".

وأردف: "ستنشئ شبكة من مراكز الاتصال الوطنية لتبادل المعلومات المهمة بسرعة وعلى مدار الساعة".
وأضاف غوتسان أن الاتفاقية ترتكز على مبادئ المساواة بين جميع الدول، ومبادئ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الخارجية الروسية: دول رابطة "آسيان" مستعدة لدعم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية
