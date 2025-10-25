https://sarabic.ae/20251025/روسيا-توقع-اتفاقية-الأمم-المتحدة-لمكافحة-الجريمة-الإلكترونية-1106373696.html
روسيا توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية
وقّع المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان، اليوم السبت، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية هانوي نيابة عن روسيا، حسبما أفاد... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
وقّع المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان، اليوم السبت، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية هانوي نيابة عن روسيا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وجرى حفل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية، حيث استقبل الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ رؤساء الوفود الأجنبية قبل التوقيع على الوثيقة.
وصرح غوتسان، بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ستُنشئ شبكة عالمية لمراكز تبادل المعلومات الوطنية على مدار الساعة.
وأضاف غوتسان، خلال لقائه بالرئيس الفيتنامي لونغ كونغ في العاصمة هانوي: "هذه أول اتفاقية عالمية في العالم تهدف مباشرةً إلى تحسين فعالية منع هذه الجرائم وقمعها".
وأردف: "ستنشئ شبكة من مراكز الاتصال الوطنية لتبادل المعلومات المهمة بسرعة وعلى مدار الساعة".
وأضاف غوتسان أن الاتفاقية ترتكز على مبادئ المساواة بين جميع الدول، ومبادئ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.