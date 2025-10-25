https://sarabic.ae/20251025/سوريا-توقع-اتفاقية-لإنزال-أول-كابل-بحري-دولي-في-البلاد-صور-1106378950.html

سوريا توقع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي في البلاد... صور

وقعت وزارة الاتصالات السورية، اليوم السبت، اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي يربطها بشبكة الاتصالات العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة "ميدوسا" الإسبانية، ومقرها...

وتم توقيع الاتفاقية في محافظة طرطوس، بحضور وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، وممثل شركة "ميدوسا"، نورمان البي، إلى جانب مسؤولين من محافظتي طرطوس واللاذقية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأشار موقع شركة "ميدوسا" إلى أن نظام الكابلات البحرية يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.وسيزيد الكابل البحري الجديد من سرعات الإنترنت في سوريا، ويحسن جودة الخدمة في البلاد، ويدعم البنية التحتية للاتصالات والتنمية الاقتصادية.

