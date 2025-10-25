سوريا توقع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي في البلاد... صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
سوريا توقع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي في البلاد... صور
سبوتنيك عربي
وقعت وزارة الاتصالات السورية، اليوم السبت، اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي يربطها بشبكة الاتصالات العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة "ميدوسا" الإسبانية، ومقرها...
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار إسبانيا
شبكة الإنترنت
وتم توقيع الاتفاقية في محافظة طرطوس، بحضور وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، وممثل شركة "ميدوسا"، نورمان البي، إلى جانب مسؤولين من محافظتي طرطوس واللاذقية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأشار موقع شركة "ميدوسا" إلى أن نظام الكابلات البحرية يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.وسيزيد الكابل البحري الجديد من سرعات الإنترنت في سوريا، ويحسن جودة الخدمة في البلاد، ويدعم البنية التحتية للاتصالات والتنمية الاقتصادية.
وقعت وزارة الاتصالات السورية، اليوم السبت، اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي يربطها بشبكة الاتصالات العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة "ميدوسا" الإسبانية، ومقرها برشلونة.
وتم توقيع الاتفاقية في محافظة طرطوس، بحضور وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، وممثل شركة "ميدوسا"، نورمان البي، إلى جانب مسؤولين من محافظتي طرطوس واللاذقية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشار موقع شركة "ميدوسا" إلى أن نظام الكابلات البحرية يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.
سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما
2 سبتمبر, 11:27 GMT
وسيزيد الكابل البحري الجديد من سرعات الإنترنت في سوريا، ويحسن جودة الخدمة في البلاد، ويدعم البنية التحتية للاتصالات والتنمية الاقتصادية.
