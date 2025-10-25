https://sarabic.ae/20251025/سوريا-توقع-اتفاقية-لإنزال-أول-كابل-بحري-دولي-في-البلاد-صور-1106378950.html
سوريا توقع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي في البلاد... صور
سوريا توقع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي في البلاد... صور
سبوتنيك عربي
وقعت وزارة الاتصالات السورية، اليوم السبت، اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي يربطها بشبكة الاتصالات العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة "ميدوسا" الإسبانية، ومقرها... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T11:44+0000
2025-10-25T11:44+0000
2025-10-25T11:44+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار إسبانيا
شبكة الإنترنت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093950638_0:70:1016:642_1920x0_80_0_0_53f3bd186ac0d996eca38a6e745d5e92.jpg
وتم توقيع الاتفاقية في محافظة طرطوس، بحضور وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، وممثل شركة "ميدوسا"، نورمان البي، إلى جانب مسؤولين من محافظتي طرطوس واللاذقية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأشار موقع شركة "ميدوسا" إلى أن نظام الكابلات البحرية يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.وسيزيد الكابل البحري الجديد من سرعات الإنترنت في سوريا، ويحسن جودة الخدمة في البلاد، ويدعم البنية التحتية للاتصالات والتنمية الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20250902/سوريا-تصدر-أول-شحنة-من-النفط-الخام-منذ-14-عاما-1104415002.html
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093950638_69:0:969:675_1920x0_80_0_0_7e7a795d1a727338f32f517194f29e98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إسبانيا, شبكة الإنترنت
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إسبانيا, شبكة الإنترنت
سوريا توقع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي في البلاد... صور
وقعت وزارة الاتصالات السورية، اليوم السبت، اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي يربطها بشبكة الاتصالات العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة "ميدوسا" الإسبانية، ومقرها برشلونة.
وتم توقيع الاتفاقية في محافظة طرطوس، بحضور وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، وممثل شركة "ميدوسا"، نورمان البي، إلى جانب مسؤولين من محافظتي طرطوس واللاذقية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشار موقع شركة "ميدوسا" إلى أن نظام الكابلات البحرية يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.
وسيزيد الكابل البحري الجديد من سرعات الإنترنت في سوريا، ويحسن جودة الخدمة في البلاد، ويدعم البنية التحتية للاتصالات والتنمية الاقتصادية.