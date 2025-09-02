سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/سوريا-تصدر-أول-شحنة-من-النفط-الخام-منذ-14-عاما-1104415002.html
سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما
سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة السورية لنقل النفط، عن تصدير 600 ألف برميل من النفط الثقيل من المصب النفطي في ميناء طرطوس على الساحل السوري، في إطار صفقة تجارية لدعم الاقتصاد... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T11:27+0000
2025-09-02T11:30+0000
أخبار سوريا اليوم
الحكومة السورية
سوق النفط
تصدير نفط
قسد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104414846_5:0:1191:667_1920x0_80_0_0_418227eee810625e0fd163061c4f45c4.jpg
وأوضح المديرالعام للشركة السورية لنقل النفط معن باشا، أنه "تم تصدير أول ناقلة نفط خام من مصب طرطوس النفطي، على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا"، لمصلحة شركة "بي سيرف إنرجي" العالمية"، مؤكدًا أن الكمية "من إنتاج الحقول السورية، وفائض عن عمل مصفاتي بانياس وحمص اللتين تعملان بأكبر طاقة إنتاجية ممكنة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير القطع الأجنبي للسوق"، وفقا لما نقلته وكالة "سانا".وأشار باشا إلى أن المعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات النفطية في سوريا، هي البنية التحتية التي خلفتها الحكومة السابقة (حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد)، مبيّنا أنه "يوجد حاليا مشروع لإعادة هيكلة منشآت وزارة النفط بالكامل، بجهود الكوادر المحلية".وتقع معظم حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد، داخل مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وبدأت هذه القوات تزويد الحكومة المؤقتة في دمشق، بالنفط في فبراير/ شباط الماضي، قبل أن تسوء العلاقات بسبب الاختلاف على دمج قوات "قسد" في الجيش السوري الجديد، بالإضافة للخلاف على ضمان حقوق الأكراد.وفي يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تحركت شركات عدة لوضع خطط رئيسية للمساعدة في استكشاف واستخراج النفط والغاز في سوريا.
https://sarabic.ae/20250220/إنتاج-النفط-في-سوريا-يترقب-وصول-شركة-أجنبية-1097978555.html
https://sarabic.ae/20250119/3-سيناريوهات-تحدد-مستقبل-النفط-في-سوريا-1096938069.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104414846_153:0:1042:667_1920x0_80_0_0_cb4c9ef2e0afcf8c3c4049986f27f786.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الحكومة السورية, سوق النفط, تصدير نفط, قسد, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الحكومة السورية, سوق النفط, تصدير نفط, قسد, العالم العربي

سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما

11:27 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 11:30 GMT 02.09.2025)
© Photo / sanaسوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما
سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Photo / sana
تابعنا عبر
أعلنت الشركة السورية لنقل النفط، عن تصدير 600 ألف برميل من النفط الثقيل من المصب النفطي في ميناء طرطوس على الساحل السوري، في إطار صفقة تجارية لدعم الاقتصاد الوطني وإعادة تنشيط قطاع النفط، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية.
وأوضح المديرالعام للشركة السورية لنقل النفط معن باشا، أنه "تم تصدير أول ناقلة نفط خام من مصب طرطوس النفطي، على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا"، لمصلحة شركة "بي سيرف إنرجي" العالمية"، مؤكدًا أن الكمية "من إنتاج الحقول السورية، وفائض عن عمل مصفاتي بانياس وحمص اللتين تعملان بأكبر طاقة إنتاجية ممكنة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير القطع الأجنبي للسوق"، وفقا لما نقلته وكالة "سانا".

وإذ أكد باشا أن "المشتقات النفطية أصبحت متوفرة في السوق المحلية"، أعرب عن أمله في أن "تستمر هذه العملية دون انقطاع".

رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
"مليار برميل"... سوريا تترقب وصول شركة أجنبية للتنقيب عن النفط
20 فبراير, 07:39 GMT
وأشار باشا إلى أن المعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات النفطية في سوريا، هي البنية التحتية التي خلفتها الحكومة السابقة (حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد)، مبيّنا أنه "يوجد حاليا مشروع لإعادة هيكلة منشآت وزارة النفط بالكامل، بجهود الكوادر المحلية".

بدوره، بيّن رياض جوباسي، معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز، أن "الشحنة لها أهمية كبيرة باعتبارها تجربة للتأكد من جهوزية خطوط النقل والخزانات وتيرميناز المصب البحري"، مؤكدًا أن "الجاهزية جيدة ولا يوجد أي مشاكل"، بحسب "سانا".

نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
3 سيناريوهات تحدد مستقبل النفط في سوريا
19 يناير, 13:45 GMT
وتقع معظم حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد، داخل مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وبدأت هذه القوات تزويد الحكومة المؤقتة في دمشق، بالنفط في فبراير/ شباط الماضي، قبل أن تسوء العلاقات بسبب الاختلاف على دمج قوات "قسد" في الجيش السوري الجديد، بالإضافة للخلاف على ضمان حقوق الأكراد.

ومنذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، انتقلت السيطرة على حقول النفط مرات عدة، بين الحكومة السورية السابقة وبين الأكراد، وزادت العقوبات الأمريكية والأوروبية من صعوبة عمليات التصدير والاستيراد.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تحركت شركات عدة لوضع خطط رئيسية للمساعدة في استكشاف واستخراج النفط والغاز في سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала