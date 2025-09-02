https://sarabic.ae/20250902/سوريا-تصدر-أول-شحنة-من-النفط-الخام-منذ-14-عاما-1104415002.html

سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما

سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما

أعلنت الشركة السورية لنقل النفط، عن تصدير 600 ألف برميل من النفط الثقيل من المصب النفطي في ميناء طرطوس على الساحل السوري، في إطار صفقة تجارية لدعم الاقتصاد... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح المديرالعام للشركة السورية لنقل النفط معن باشا، أنه "تم تصدير أول ناقلة نفط خام من مصب طرطوس النفطي، على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا"، لمصلحة شركة "بي سيرف إنرجي" العالمية"، مؤكدًا أن الكمية "من إنتاج الحقول السورية، وفائض عن عمل مصفاتي بانياس وحمص اللتين تعملان بأكبر طاقة إنتاجية ممكنة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير القطع الأجنبي للسوق"، وفقا لما نقلته وكالة "سانا".وأشار باشا إلى أن المعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات النفطية في سوريا، هي البنية التحتية التي خلفتها الحكومة السابقة (حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد)، مبيّنا أنه "يوجد حاليا مشروع لإعادة هيكلة منشآت وزارة النفط بالكامل، بجهود الكوادر المحلية".وتقع معظم حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد، داخل مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وبدأت هذه القوات تزويد الحكومة المؤقتة في دمشق، بالنفط في فبراير/ شباط الماضي، قبل أن تسوء العلاقات بسبب الاختلاف على دمج قوات "قسد" في الجيش السوري الجديد، بالإضافة للخلاف على ضمان حقوق الأكراد.وفي يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تحركت شركات عدة لوضع خطط رئيسية للمساعدة في استكشاف واستخراج النفط والغاز في سوريا.

