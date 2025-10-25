عراقجي: ما دامت واشنطن متمسكة بمطالبها غير المعقولة فإن طهران لن تعود إلى طاولة المفاوضات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه ما دامت الولايات المتحدة متمسكة بمطالبها "غير المعقولة" فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.
وقال عراقجي حسبما نقل عنه التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء: إنه "على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها غير المعقولة، وما دامت أميركا متمسكة بسياساتها المتغطرسة، فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات".
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم أمس السبت، أن بلاده تتابع بجدية تعطيل وتحييد العقوبات على إيران.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء الخميس، عن وزير الخارجية الإيراني، أن التوصيات المقدمة ستلخص بدقة وتبلغ في شكل تعليمات رسمية إلى السفارات والمحافظات عبر الحكومة، بهدف تعزيز الروابط الإقليمية بشكل أكثر فعالية وتقارباً.
وأفاد عباس عراقجي بأن "نقاط الضعف في البلاد ليست ناتجة فحسب عن العقوبات والضغوط الخارجية، رغم أن هذه العقوبات تسبب أضرارا وتكاليف اقتصادية ملموسة".
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
إيران وروسيا والصين تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء مراقبة البرنامج النووي الإيراني
06:05 GMT
وشدد عراقجي على أنه "يمكن الشكوى من العقوبات فقط عندما تُستغل جميع القدرات الداخلية للبلاد"، مضيفا أن ذلك لا يعني أن الوزارة ستتوقف عن متابعة مهمتها في رفع العقوبات.
وذكر وزير الخارجية الإيراني أن هناك مهمة أكثر أهمية تتمثل في "تعطيل وتحييد العقوبات" و"تأمين احتياجات البلاد".
كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن "الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في صيف هذا العام، كانت شديدة، غير أن التكنولوجيا التقنية لإيران لم تدمّر".
وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيرًا إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
