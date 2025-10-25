https://sarabic.ae/20251025/عراقجي-ما-دامت-واشنطن-متمسكة-بمطالبها-غير-المعقولة-فإن-طهران-لن-تعود-إلى-طاولة-المفاوضات-1106388766.html

عراقجي: ما دامت واشنطن متمسكة بمطالبها غير المعقولة فإن طهران لن تعود إلى طاولة المفاوضات

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه ما دامت الولايات المتحدة متمسكة بمطالبها "غير المعقولة" فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

وقال عراقجي حسبما نقل عنه التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء: إنه "على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها غير المعقولة، وما دامت أميركا متمسكة بسياساتها المتغطرسة، فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات".ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء الخميس، عن وزير الخارجية الإيراني، أن التوصيات المقدمة ستلخص بدقة وتبلغ في شكل تعليمات رسمية إلى السفارات والمحافظات عبر الحكومة، بهدف تعزيز الروابط الإقليمية بشكل أكثر فعالية وتقارباً.وأفاد عباس عراقجي بأن "نقاط الضعف في البلاد ليست ناتجة فحسب عن العقوبات والضغوط الخارجية، رغم أن هذه العقوبات تسبب أضرارا وتكاليف اقتصادية ملموسة".وشدد عراقجي على أنه "يمكن الشكوى من العقوبات فقط عندما تُستغل جميع القدرات الداخلية للبلاد"، مضيفا أن ذلك لا يعني أن الوزارة ستتوقف عن متابعة مهمتها في رفع العقوبات.وذكر وزير الخارجية الإيراني أن هناك مهمة أكثر أهمية تتمثل في "تعطيل وتحييد العقوبات" و"تأمين احتياجات البلاد".وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيرًا إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

