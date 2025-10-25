واشنطن تستضيف اجتماع الرباعية لدفع هدنة إنسانية ووقف دائم للنار في السودان
استضافت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، في واشنطن، اجتماعًا للجنة الرباعية المعنية بالسودان، بمشاركة ممثلين من مصر والسعودية والإمارات، بهدف تعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وأوضح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، في منشور على منصة "إكس"، أن الاجتماع ركز على "دفع الجهود الجماعية نحو هدنة إنسانية عاجلة، ووقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الدعم الخارجي، والانتقال إلى حكم مدني".
وأشار بولس إلى أن أعضاء الرباعية جددوا التزامهم ببيان 12 سبتمبر/أيلول الوزاري، واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التنسيق حول الأولويات العاجلة.
وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ملتزم بإنهاء معاناة الشعب السوداني وتحقيق السلام".
وكانت وسائل إعلام قد أفادت، اليوم السبت، بتجدد مواجهات برية عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور جنوب غربي البلاد.
وأوضحت قناة "العربية"، أن "الاشتباكات تركزت على المحور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي من المدينة، وشملت استخدام طائرات مسيرة ومدفعية ثقيلة".
وأعلنت قوات الدعم السريع، صباح اليوم السبت، أنها سيطرت على مدينة بارا الإستراتيجية في ولاية شمال كردفان.
وأفاد الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، في منشور على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "القوات تحصر حجم الخسائر في صفوف الجيش ومناصريه، وتُطارد ما تبقّى منهم حتى تخوم مدينة الأبيض، عاصمة الولاية".
وقد بثّت قوات الدعم السريع، مساء أمس الجمعة، مقاطع فيديو تؤكد السيطرة على قصر السلطان على دينار، قرب قيادة الفرقة السادسة مشاة، وعدداً من المباني السيادية حولها، والتي كان الجيش السوداني أعلنت سابقاً تصديه لمحاولات تسلّل قوات الدعم السريع.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
