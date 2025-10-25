واشنطن تستضيف اجتماع الرباعية لدفع هدنة إنسانية ووقف دائم للنار في السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/واشنطن-تستضيف-اجتماع-الرباعية-لدفع-هدنة-إنسانية-ووقف-دائم-للنار-في-السودان-1106386968.html
واشنطن تستضيف اجتماع الرباعية لدفع هدنة إنسانية ووقف دائم للنار في السودان
واشنطن تستضيف اجتماع الرباعية لدفع هدنة إنسانية ووقف دائم للنار في السودان
سبوتنيك عربي
استضافت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، في واشنطن، اجتماعًا للجنة الرباعية المعنية بالسودان، بمشاركة ممثلين من مصر والسعودية والإمارات، بهدف تعزيز الجهود لتحقيق... 25.10.2025
2025-10-25T14:45+0000
2025-10-25T14:45+0000
أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096227875_0:3:1302:735_1920x0_80_0_0_c825dc31658be6fcd110bb8c3b50c4db.jpg
وأوضح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، في منشور على منصة "إكس"، أن الاجتماع ركز على "دفع الجهود الجماعية نحو هدنة إنسانية عاجلة، ووقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الدعم الخارجي، والانتقال إلى حكم مدني".وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ملتزم بإنهاء معاناة الشعب السوداني وتحقيق السلام".وكانت وسائل إعلام قد أفادت، اليوم السبت، بتجدد مواجهات برية عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور جنوب غربي البلاد.وأوضحت قناة "العربية"، أن "الاشتباكات تركزت على المحور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي من المدينة، وشملت استخدام طائرات مسيرة ومدفعية ثقيلة".وأعلنت قوات الدعم السريع، صباح اليوم السبت، أنها سيطرت على مدينة بارا الإستراتيجية في ولاية شمال كردفان.وأفاد الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، في منشور على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "القوات تحصر حجم الخسائر في صفوف الجيش ومناصريه، وتُطارد ما تبقّى منهم حتى تخوم مدينة الأبيض، عاصمة الولاية".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251025/تجدد-المعارك-في-الفاشر-غربي-السودان-1106377162.html
https://sarabic.ae/20251023/منظمات-أممية-تدعو-إلى-تحرك-دولي-بشأن-الأزمة-في-السودان-لوقف-المعاناة-والمخاطر-التي-يواجهها-السكان-1106303999.html
واشنطن تستضيف اجتماع الرباعية لدفع هدنة إنسانية ووقف دائم للنار في السودان

14:45 GMT 25.10.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
استضافت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، في واشنطن، اجتماعًا للجنة الرباعية المعنية بالسودان، بمشاركة ممثلين من مصر والسعودية والإمارات، بهدف تعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وأوضح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، في منشور على منصة "إكس"، أن الاجتماع ركز على "دفع الجهود الجماعية نحو هدنة إنسانية عاجلة، ووقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الدعم الخارجي، والانتقال إلى حكم مدني".

وأشار بولس إلى أن أعضاء الرباعية جددوا التزامهم ببيان 12 سبتمبر/أيلول الوزاري، واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التنسيق حول الأولويات العاجلة.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ملتزم بإنهاء معاناة الشعب السوداني وتحقيق السلام".
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
تجدد المعارك في الفاشر غربي السودان
10:21 GMT
وكانت وسائل إعلام قد أفادت، اليوم السبت، بتجدد مواجهات برية عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور جنوب غربي البلاد.

وأوضحت قناة "العربية"، أن "الاشتباكات تركزت على المحور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي من المدينة، وشملت استخدام طائرات مسيرة ومدفعية ثقيلة".

وأعلنت قوات الدعم السريع، صباح اليوم السبت، أنها سيطرت على مدينة بارا الإستراتيجية في ولاية شمال كردفان.
السودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
منظمات أممية تدعو إلى تحرك دولي بشأن الأزمة في السودان لوقف المعاناة والمخاطر التي يواجهها السكان
23 أكتوبر, 08:50 GMT
وأفاد الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، في منشور على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "القوات تحصر حجم الخسائر في صفوف الجيش ومناصريه، وتُطارد ما تبقّى منهم حتى تخوم مدينة الأبيض، عاصمة الولاية".

وقد بثّت قوات الدعم السريع، مساء أمس الجمعة، مقاطع فيديو تؤكد السيطرة على قصر السلطان على دينار، قرب قيادة الفرقة السادسة مشاة، وعدداً من المباني السيادية حولها، والتي كان الجيش السوداني أعلنت سابقاً تصديه لمحاولات تسلّل قوات الدعم السريع.

وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.

وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
