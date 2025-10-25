https://sarabic.ae/20251025/واشنطن-تستضيف-اجتماع-الرباعية-لدفع-هدنة-إنسانية-ووقف-دائم-للنار-في-السودان-1106386968.html

وأوضح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، في منشور على منصة "إكس"، أن الاجتماع ركز على "دفع الجهود الجماعية نحو هدنة إنسانية عاجلة، ووقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الدعم الخارجي، والانتقال إلى حكم مدني".وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ملتزم بإنهاء معاناة الشعب السوداني وتحقيق السلام".وكانت وسائل إعلام قد أفادت، اليوم السبت، بتجدد مواجهات برية عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور جنوب غربي البلاد.وأوضحت قناة "العربية"، أن "الاشتباكات تركزت على المحور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي من المدينة، وشملت استخدام طائرات مسيرة ومدفعية ثقيلة".وأعلنت قوات الدعم السريع، صباح اليوم السبت، أنها سيطرت على مدينة بارا الإستراتيجية في ولاية شمال كردفان.وأفاد الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، في منشور على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "القوات تحصر حجم الخسائر في صفوف الجيش ومناصريه، وتُطارد ما تبقّى منهم حتى تخوم مدينة الأبيض، عاصمة الولاية".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

