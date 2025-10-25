وفاة الملكة الأم سيريكيت في تايلاند عن عمر ناهز 93 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/وفاة-الملكة-الأم-سيريكيت-في-تايلاند-عن-عمر-ناهز-93-عاما-1106371395.html
وفاة الملكة الأم سيريكيت في تايلاند عن عمر ناهز 93 عاما
وفاة الملكة الأم سيريكيت في تايلاند عن عمر ناهز 93 عاما
سبوتنيك عربي
أعلن القصر الملكي في تايلاند وفاة الملكة سيريكيت، أرملة الملك الراحل بوميبول أدولياديج، مساء الجمعة في أحد مستشفيات بانكوك، عن عمر يناهز 93 عامًا. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T01:33+0000
2025-10-25T01:33+0000
أخبار تايلاند
ملكة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106371381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_666fb38c601b18a1eb558af2e91dd677.jpg
وأوضح بيان القصر أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات ناجمة عن تسمم دموي.وكانت الملكة السابقة قد نادراً ما ظهرت في الأماكن العامة منذ إصابتها بجلطة دماغية حادة عام 2012 أقعدتها عن الأنشطة الرسمية.وقد كانت سيريكيت متزوجة من الملك بوميبول، الذي تُوفي عام 2016 بعد أن أمضى سبعين عامًا على العرش، وهو أحد أطول الملوك حكمًا في العالم.ووفقًا للتقارير المحلية، كانت الملكة السابقة تعاني في السنوات الأخيرة من عدة أمراض مزمنة، وقد أُصيبت بعدوى في الدم في 17 أكتوبر الجاري، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن رغم محاولات الفريق الطبي المستمرة.ويُنظر إلى العائلة الملكية في تايلاند على أنها رمز مقدس شبه إلهي، وتحظى بتبجيل واسع في البلاد، حيث تزيّن صور أفرادها جدران المنازل والمتاجر والمباني الحكومية، وتُعرض دائمًا بديكورات ذهبية وأضواء احتفالية تعبيرًا عن الولاء والاحترام.
https://sarabic.ae/20250927/تجدد-الاشتباكات-على-الحدود-التايلاندية-الكمبودية-رغم-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1105328073.html
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106371381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4af01fa19302107495937bd748ffda54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تايلاند, ملكة, العالم
أخبار تايلاند, ملكة, العالم

وفاة الملكة الأم سيريكيت في تايلاند عن عمر ناهز 93 عاما

01:33 GMT 25.10.2025
© SputnikTraditional Trading by So Pyay Lynn from Thailand
Traditional Trading by So Pyay Lynn from Thailand - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن القصر الملكي في تايلاند وفاة الملكة سيريكيت، أرملة الملك الراحل بوميبول أدولياديج، مساء الجمعة في أحد مستشفيات بانكوك، عن عمر يناهز 93 عامًا.
وأوضح بيان القصر أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات ناجمة عن تسمم دموي.
وكانت الملكة السابقة قد نادراً ما ظهرت في الأماكن العامة منذ إصابتها بجلطة دماغية حادة عام 2012 أقعدتها عن الأنشطة الرسمية.
وقد كانت سيريكيت متزوجة من الملك بوميبول، الذي تُوفي عام 2016 بعد أن أمضى سبعين عامًا على العرش، وهو أحد أطول الملوك حكمًا في العالم.
جيش تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
تجدد الاشتباكات على الحدود التايلاندية الكمبودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار
27 سبتمبر, 11:59 GMT
ووفقًا للتقارير المحلية، كانت الملكة السابقة تعاني في السنوات الأخيرة من عدة أمراض مزمنة، وقد أُصيبت بعدوى في الدم في 17 أكتوبر الجاري، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن رغم محاولات الفريق الطبي المستمرة.
ويُنظر إلى العائلة الملكية في تايلاند على أنها رمز مقدس شبه إلهي، وتحظى بتبجيل واسع في البلاد، حيث تزيّن صور أفرادها جدران المنازل والمتاجر والمباني الحكومية، وتُعرض دائمًا بديكورات ذهبية وأضواء احتفالية تعبيرًا عن الولاء والاحترام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала