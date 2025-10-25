https://sarabic.ae/20251025/وفاة-الملكة-الأم-سيريكيت-في-تايلاند-عن-عمر-ناهز-93-عاما-1106371395.html
وفاة الملكة الأم سيريكيت في تايلاند عن عمر ناهز 93 عاما
وفاة الملكة الأم سيريكيت في تايلاند عن عمر ناهز 93 عاما
أعلن القصر الملكي في تايلاند وفاة الملكة سيريكيت، أرملة الملك الراحل بوميبول أدولياديج، مساء الجمعة في أحد مستشفيات بانكوك، عن عمر يناهز 93 عامًا. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح بيان القصر أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات ناجمة عن تسمم دموي.وكانت الملكة السابقة قد نادراً ما ظهرت في الأماكن العامة منذ إصابتها بجلطة دماغية حادة عام 2012 أقعدتها عن الأنشطة الرسمية.وقد كانت سيريكيت متزوجة من الملك بوميبول، الذي تُوفي عام 2016 بعد أن أمضى سبعين عامًا على العرش، وهو أحد أطول الملوك حكمًا في العالم.ووفقًا للتقارير المحلية، كانت الملكة السابقة تعاني في السنوات الأخيرة من عدة أمراض مزمنة، وقد أُصيبت بعدوى في الدم في 17 أكتوبر الجاري، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن رغم محاولات الفريق الطبي المستمرة.ويُنظر إلى العائلة الملكية في تايلاند على أنها رمز مقدس شبه إلهي، وتحظى بتبجيل واسع في البلاد، حيث تزيّن صور أفرادها جدران المنازل والمتاجر والمباني الحكومية، وتُعرض دائمًا بديكورات ذهبية وأضواء احتفالية تعبيرًا عن الولاء والاحترام.
