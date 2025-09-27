تجدد الاشتباكات على الحدود التايلاندية الكمبودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/تجدد-الاشتباكات-على-الحدود-التايلاندية-الكمبودية-رغم-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1105328073.html
تجدد الاشتباكات على الحدود التايلاندية الكمبودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار
تجدد الاشتباكات على الحدود التايلاندية الكمبودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
شهدت الحدود بين تايلاند وكمبوديا، اليوم السبت، تجددا للاشتباكات، بعد أشهر فقط من توقيع البلدين اتفاقاً لوقف إطلاق النار في يوليو/ تموز الماضي، حيث تبادل... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T11:59+0000
2025-09-27T11:59+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تايلاند
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103014697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84be7a46e86b5621fef4c9f6e8de3e97.jpg
ونقل موقع "خمير تايمز" الكمبودي عن وزارة الدفاع الكمبودية اتهامها القوات التايلاندية بشن هجمات عابرة للحدود على المواقع العسكرية الكمبودية في منطقة أن سيس صباح اليوم، مما أدى إلى تصعيد التوترات على طول الحدود.ووفقاً لبيان صادر اليوم من اللواء ماليسوتشيا، المتحدث باسم الوزارة، فإن الجنود التايلانديين فتحوا النار حوالي الساعة 11:52 صباحاً باستخدام قذائف الهاون والبنادق ضد القوات الكمبودية المتمركزة قرب الحدود.وأكد البيان أن "القوات الكمبودية أظهرت أقصى درجات ضبط النفس ولم ترد على إطلاق النار"، مشيراً إلى أن الهجمات لم تتوقف حتى وقت إصدار البيان.وأعادت الوزارة التأكيد على التزام كمبوديا باحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين بشكل كامل، مجددة عزمها على العمل بشكل وثيق مع تايلاند على جميع المستويات لاستعادة السلام والاستقرار.وذكر البيان أن "كمبوديا تظل ملتزمة بشدّة بالتمسك باتفاق وقف إطلاق النار، وتعزيز التعاون، والسعي لإيجاد تدابير عملية لتعزيز السلام والاستقرار بين البلدين". وحث تايلاند على "تنفيذ واحترام اتفاق وقف إطلاق النار بدقة بنفس الطريقة".من جانبها، اتهمت تايلاند القوات الكمبودية بإطلاق النار من أسلحة صغيرة وقاذفات قنابل يدوية على مواقع تابعة للجيش التايلاندي في مقاطعة أوبون راتشاثاني، وفقاً للمتحدث باسم الجيش الملكي التايلاندي، وينثاي سوفاري.وأضاف سوفاري أن فرقة عمل "سوراناري" قد وضعت في حالة تأهب قصوى وأُمرت "بالرد بشكل متناسب مع الوضع"، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن إصابات في صفوف القوات التايلاندية حتى الآن.يشار إلى أن تجدد هذه الاشتباكات يهدد الجهود الدبلوماسية السابقة ويثير مخاوف من تصاعد غير متحكم فيه في منطقة حدودية متوترة تاريخيا.
https://sarabic.ae/20250807/رئيس-وزراء-كمبوديا-يطلب-رسميا-من-لجنة-نوبل-ترشيح-ترامب-لجائزة-السلام-1103491954.html
https://sarabic.ae/20250919/ملك-تايلاند-يصادق-على-تشكيل-حكومة-جديدة-1105016925.html
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103014697_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_3039048c78d0067c12f2d3580dc198f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تايلاند, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تايلاند, الأخبار

تجدد الاشتباكات على الحدود التايلاندية الكمبودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار

11:59 GMT 27.09.2025
© AP Photoجيش تايلاند
جيش تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
شهدت الحدود بين تايلاند وكمبوديا، اليوم السبت، تجددا للاشتباكات، بعد أشهر فقط من توقيع البلدين اتفاقاً لوقف إطلاق النار في يوليو/ تموز الماضي، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسؤولية عن بدء القتال.
ونقل موقع "خمير تايمز" الكمبودي عن وزارة الدفاع الكمبودية اتهامها القوات التايلاندية بشن هجمات عابرة للحدود على المواقع العسكرية الكمبودية في منطقة أن سيس صباح اليوم، مما أدى إلى تصعيد التوترات على طول الحدود.
ووفقاً لبيان صادر اليوم من اللواء ماليسوتشيا، المتحدث باسم الوزارة، فإن الجنود التايلانديين فتحوا النار حوالي الساعة 11:52 صباحاً باستخدام قذائف الهاون والبنادق ضد القوات الكمبودية المتمركزة قرب الحدود.
جائزة نوبل للسلام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
رئيس وزراء كمبوديا يطلب رسميا من لجنة نوبل ترشيح ترامب لجائزة السلام
7 أغسطس, 18:03 GMT
وأكد البيان أن "القوات الكمبودية أظهرت أقصى درجات ضبط النفس ولم ترد على إطلاق النار"، مشيراً إلى أن الهجمات لم تتوقف حتى وقت إصدار البيان.
وأعادت الوزارة التأكيد على التزام كمبوديا باحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين بشكل كامل، مجددة عزمها على العمل بشكل وثيق مع تايلاند على جميع المستويات لاستعادة السلام والاستقرار.
وذكر البيان أن "كمبوديا تظل ملتزمة بشدّة بالتمسك باتفاق وقف إطلاق النار، وتعزيز التعاون، والسعي لإيجاد تدابير عملية لتعزيز السلام والاستقرار بين البلدين". وحث تايلاند على "تنفيذ واحترام اتفاق وقف إطلاق النار بدقة بنفس الطريقة".
العاصمة التايلاندية بانكوك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
ملك تايلاند يصادق على تشكيل حكومة جديدة
19 سبتمبر, 05:39 GMT
من جانبها، اتهمت تايلاند القوات الكمبودية بإطلاق النار من أسلحة صغيرة وقاذفات قنابل يدوية على مواقع تابعة للجيش التايلاندي في مقاطعة أوبون راتشاثاني، وفقاً للمتحدث باسم الجيش الملكي التايلاندي، وينثاي سوفاري.
وأضاف سوفاري أن فرقة عمل "سوراناري" قد وضعت في حالة تأهب قصوى وأُمرت "بالرد بشكل متناسب مع الوضع"، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن إصابات في صفوف القوات التايلاندية حتى الآن.
يشار إلى أن تجدد هذه الاشتباكات يهدد الجهود الدبلوماسية السابقة ويثير مخاوف من تصاعد غير متحكم فيه في منطقة حدودية متوترة تاريخيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала