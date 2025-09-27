https://sarabic.ae/20250927/تجدد-الاشتباكات-على-الحدود-التايلاندية-الكمبودية-رغم-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1105328073.html

تجدد الاشتباكات على الحدود التايلاندية الكمبودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار

تجدد الاشتباكات على الحدود التايلاندية الكمبودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار

شهدت الحدود بين تايلاند وكمبوديا، اليوم السبت، تجددا للاشتباكات، بعد أشهر فقط من توقيع البلدين اتفاقاً لوقف إطلاق النار في يوليو/ تموز الماضي

ونقل موقع "خمير تايمز" الكمبودي عن وزارة الدفاع الكمبودية اتهامها القوات التايلاندية بشن هجمات عابرة للحدود على المواقع العسكرية الكمبودية في منطقة أن سيس صباح اليوم، مما أدى إلى تصعيد التوترات على طول الحدود.ووفقاً لبيان صادر اليوم من اللواء ماليسوتشيا، المتحدث باسم الوزارة، فإن الجنود التايلانديين فتحوا النار حوالي الساعة 11:52 صباحاً باستخدام قذائف الهاون والبنادق ضد القوات الكمبودية المتمركزة قرب الحدود.وأكد البيان أن "القوات الكمبودية أظهرت أقصى درجات ضبط النفس ولم ترد على إطلاق النار"، مشيراً إلى أن الهجمات لم تتوقف حتى وقت إصدار البيان.وأعادت الوزارة التأكيد على التزام كمبوديا باحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين بشكل كامل، مجددة عزمها على العمل بشكل وثيق مع تايلاند على جميع المستويات لاستعادة السلام والاستقرار.وذكر البيان أن "كمبوديا تظل ملتزمة بشدّة بالتمسك باتفاق وقف إطلاق النار، وتعزيز التعاون، والسعي لإيجاد تدابير عملية لتعزيز السلام والاستقرار بين البلدين". وحث تايلاند على "تنفيذ واحترام اتفاق وقف إطلاق النار بدقة بنفس الطريقة".من جانبها، اتهمت تايلاند القوات الكمبودية بإطلاق النار من أسلحة صغيرة وقاذفات قنابل يدوية على مواقع تابعة للجيش التايلاندي في مقاطعة أوبون راتشاثاني، وفقاً للمتحدث باسم الجيش الملكي التايلاندي، وينثاي سوفاري.وأضاف سوفاري أن فرقة عمل "سوراناري" قد وضعت في حالة تأهب قصوى وأُمرت "بالرد بشكل متناسب مع الوضع"، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن إصابات في صفوف القوات التايلاندية حتى الآن.يشار إلى أن تجدد هذه الاشتباكات يهدد الجهود الدبلوماسية السابقة ويثير مخاوف من تصاعد غير متحكم فيه في منطقة حدودية متوترة تاريخيا.

