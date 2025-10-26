https://sarabic.ae/20251026/إس-آر---2-إم-رشاش-روسي-خفيف-بـ950-طلقة-1106409702.html
"إس آر - 2 إم".. رشاش روسي خفيف بـ950 طلقة
تطور روسيا الرشاش الخفيف "إس آر - 2 إم" الذي يتميز بخفة الوزن والحجم الصغير خاصة في وضع الطي ما يسمح لعناصر القوات الخاصة بإخفائه بسهولة خلال مهامهم. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
الطلقات التي يستخدمها هذا الرشاش يمكنها اختراق وسائل الحماية التي يرتديها الجنود من مسافة 100 متر، كما يمكن استخدامها ضد المركبات من مسافة 200 متر.
"إس آر - 2 إم".. رشاش روسي خفيف بـ950 طلقة
الطلقات التي يستخدمها هذا الرشاش يمكنها اختراق وسائل الحماية التي يرتديها الجنود من مسافة 100 متر، كما يمكن استخدامها ضد المركبات من مسافة 200 متر.