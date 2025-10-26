https://sarabic.ae/20251026/إيران-تعلن-إنشاء-منظمة-وطنية-للذكاء-الاصطناعي-1106401589.html
إيران تعلن إنشاء منظمة وطنية للذكاء الاصطناعي
واستعرض النواب خلال الجلسة العامة اليوم تقرير لجنة الصناعات والمناجم بشأن الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي، ووافقوا على تعديل المادة الثالثة من الخطة بالكامل.وبموجب المادة الثالثة، تُنشأ المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي كهيئة مستقلة بهدف تنظيم وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الإمكانيات المتاحة، وتتبع أمانتها رئيس الدولة، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما تنص الملاحظة الأولى على أن رئيس المنظمة يُعيّن بمرسوم رئاسي.وتعد الخطوة مهمة نحو إضفاء الطابع المؤسسي على حوكمة الذكاء الاصطناعي في إيران، ودمج تطويره في صياغة السياسات الوطنية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، والاقتصاد القائم على المعرفة.
