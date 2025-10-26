https://sarabic.ae/20251026/جولة-تفقدية-لوزير-الدفاع-الإسرائيلي-والمبعوثة-الأميركية-على-الحدود-اللبنانية-1106421683.html
أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، جولة تفقدية على الحدود مع لبنان، رافقته فيها مبعوثة الرئيس الأميركي إلى لبنان، مورغان أورتاغوس. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكر مكتب كاتس، في بيان: "وزير الدفاع كاتس قام بزيارة لقيادة المنطقة الشمالية وحدود لبنان برفقة مبعوثة الرئيس الأميركي إلى لبنان مورغان أورتاغوس".وتابع البيان: أن "الوزير كاتس شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمبعوثة على دعمهما ومساندتهما لسياسة دولة إسرائيل في حماية حدودها ومناطقها تجاه لبنان"، وأكد أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن المناطق الشمالية ضد أي تهديد".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، جولة تفقدية على الحدود مع لبنان، رافقته فيها مبعوثة الرئيس الأميركي إلى لبنان، مورغان أورتاغوس.
وذكر مكتب كاتس، في بيان: "وزير الدفاع كاتس قام بزيارة لقيادة المنطقة الشمالية وحدود لبنان برفقة مبعوثة الرئيس الأميركي إلى لبنان مورغان أورتاغوس".
وأضاف البيان أن "الوزير كاتس وأورتاغوس أطلعا في مستهل الجولة على تقرير قدمه الجيش الإسرائيلي حول النشاط الإرهابي لحزب الله ومحاولاته لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في لبنان، كما أطلع القادة الميدانيون كاتس وأورتاغوس على جهود الجيش الإسرائيلي الدفاعية والهجومية في المنطقة، بما في ذلك القضاء على عنصرين من حزب الله خلال الزيارة".
وتابع البيان: أن "الوزير كاتس شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمبعوثة على دعمهما ومساندتهما لسياسة دولة إسرائيل في حماية حدودها ومناطقها تجاه لبنان"، وأكد أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن المناطق الشمالية ضد أي تهديد".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".