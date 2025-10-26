https://sarabic.ae/20251026/جي-دي-بي---30-قنبلة-روسية-شديدة-الانفجار-1106415404.html
"جي دي بي - 30".. قنبلة روسية شديدة الانفجار
"جي دي بي - 30".. قنبلة روسية شديدة الانفجار
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية التي يمكن لجنود المشاة استخدامها في استهداف القوات البرية المعادية ومركباتهم الخفيفة، ومنها قنابل عيار 30 مم شديدة... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T15:52+0000
2025-10-26T15:52+0000
2025-10-26T15:52+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104625547_0:0:440:249_1920x0_80_0_0_15cdff71594148e3877b0ebad83430d0.jpg
ولا يقتصر الأمر على تطوير القنابل، وإنما يشمل أيضا تطوير وسائل إطلاقها سواء كانت قواذف آلية مستقلة أو قواذف مصممة للعمل على بنادق هجومية يسمح تصميمها بإضافة قاذف قنابل تحت ماسورة إطلاق النار.وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي معلومات عن قنابل "جي بي دي - 30" المصممة للعمل على قواذف آلية طراز "إيه جي إس - 30".المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن هذه القنبلة يمكن استخدامها ضد الجنود في المواقع المكشوفة أو داخل الخنادق كما يمكنها إلحاق الضرر بأي قوة بشرية حتى تلك التي تستخدم دروع واقية.ويشمل تصميم القنبلة مفجر مثبت على مقدمتها يسمح باستخدامها ضد الموانع المختلفة لحظة الاصطدام مباشرة وفقا لطبيعة المعارك.
https://sarabic.ae/20250911/قنابل-يدوية-غير-مميتة-تستخدمها-القوات-الخاصة-الروسية-1104734482.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104625547_97:0:440:257_1920x0_80_0_0_bdd62f0c87d2b1ca0c84d38dba335526.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
"جي دي بي - 30".. قنبلة روسية شديدة الانفجار
تطور روسيا أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية التي يمكن لجنود المشاة استخدامها في استهداف القوات البرية المعادية ومركباتهم الخفيفة، ومنها قنابل عيار 30 مم شديدة الانفجار.
ولا يقتصر الأمر على تطوير القنابل، وإنما يشمل أيضا تطوير وسائل إطلاقها سواء كانت قواذف آلية مستقلة أو قواذف مصممة للعمل على بنادق هجومية يسمح تصميمها بإضافة قاذف قنابل تحت ماسورة إطلاق النار
.
وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي معلومات عن قنابل "جي بي دي - 30" المصممة للعمل على قواذف
آلية طراز "إيه جي إس - 30".
السرعة عند فوهة القاذف: 185 م/ ث
ولفت الموقع إلى أن هذه القنبلة
يمكن استخدامها ضد الجنود في المواقع المكشوفة أو داخل الخنادق كما يمكنها إلحاق الضرر بأي قوة بشرية حتى تلك التي تستخدم دروع واقية.
ويشمل تصميم القنبلة مفجر مثبت على مقدمتها يسمح باستخدامها ضد الموانع المختلفة لحظة الاصطدام مباشرة وفقا لطبيعة المعارك.