أمساليوم
بث مباشر
"جي دي بي - 30".. قنبلة روسية شديدة الانفجار
تطور روسيا أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية التي يمكن لجنود المشاة استخدامها في استهداف القوات البرية المعادية ومركباتهم الخفيفة، ومنها قنابل عيار 30 مم شديدة الانفجار.
تطور روسيا أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية التي يمكن لجنود المشاة استخدامها في استهداف القوات البرية المعادية ومركباتهم الخفيفة، ومنها قنابل عيار 30 مم شديدة الانفجار.
ولا يقتصر الأمر على تطوير القنابل، وإنما يشمل أيضا تطوير وسائل إطلاقها سواء كانت قواذف آلية مستقلة أو قواذف مصممة للعمل على بنادق هجومية يسمح تصميمها بإضافة قاذف قنابل تحت ماسورة إطلاق النار.
وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي معلومات عن قنابل "جي بي دي - 30" المصممة للعمل على قواذف آلية طراز "إيه جي إس - 30".

المواصفات الفنية

العيار: 30 مم
الطول: 13.2 سم
الوزن: 350 غرام
السرعة عند فوهة القاذف: 185 م/ ث
أقصى مدى: 2.1 كم
ولفت الموقع إلى أن هذه القنبلة يمكن استخدامها ضد الجنود في المواقع المكشوفة أو داخل الخنادق كما يمكنها إلحاق الضرر بأي قوة بشرية حتى تلك التي تستخدم دروع واقية.
ويشمل تصميم القنبلة مفجر مثبت على مقدمتها يسمح باستخدامها ضد الموانع المختلفة لحظة الاصطدام مباشرة وفقا لطبيعة المعارك.
