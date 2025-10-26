لولا دا سيلفا: البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
لولا دا سيلفا: البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية
لولا دا سيلفا: البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن وفدي البرازيل والولايات المتحدة سيبدآن مشاورات فورية لإيجاد حلول لأزمة الرسوم الجمركية، وذلك عقب لقائه مع... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T23:24+0000
2025-10-26T23:24+0000
أخبار البرازيل
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
ترامب
الرسوم الجمركية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106403341_0:0:1111:625_1920x0_80_0_0_ecf028198f9a620ff9c104eca7c263fd.jpg
وقال لولا دا سيلفا عبر منصة: "عقدت اجتماعًا ممتازًا مع الرئيس ترامب بعد ظهر الأحد في ماليزيا."وأضاف أن الجانبين أجريا مناقشة صريحة وبنّاءة حول الملفات التجارية والاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على عقد اجتماع عاجل بين الفريقين الاقتصاديين للبلدين من أجل إيجاد حلول لقضية الرسوم والعقوبات المفروضة على مسؤولين برازيليين.وتأتي هذه التطورات بعد أن كان الرئيسان قد أجريا مكالمة هاتفية في أوائل أكتوبر، أعادت قنوات التواصل الدبلوماسي بين البلدين عقب فترة من التوتر بسبب فرض واشنطن رسومًا على منتجات برازيلية وقيودًا على بعض المسؤولين في برازيليا.وأكد لولا أن اللقاء الأخير "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة"، مشددًا على أن الحوار المباشر هو الطريق الوحيد "لحماية المصالح الاقتصادية دون اللجوء إلى الإجراءات العقابية".
أخبار البرازيل
لولا دا سيلفا: البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن وفدي البرازيل والولايات المتحدة سيبدآن مشاورات فورية لإيجاد حلول لأزمة الرسوم الجمركية، وذلك عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ماليزيا.
وقال لولا دا سيلفا عبر منصة: "عقدت اجتماعًا ممتازًا مع الرئيس ترامب بعد ظهر الأحد في ماليزيا."
وأضاف أن الجانبين أجريا مناقشة صريحة وبنّاءة حول الملفات التجارية والاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على عقد اجتماع عاجل بين الفريقين الاقتصاديين للبلدين من أجل إيجاد حلول لقضية الرسوم والعقوبات المفروضة على مسؤولين برازيليين.
وتأتي هذه التطورات بعد أن كان الرئيسان قد أجريا مكالمة هاتفية في أوائل أكتوبر، أعادت قنوات التواصل الدبلوماسي بين البلدين عقب فترة من التوتر بسبب فرض واشنطن رسومًا على منتجات برازيلية وقيودًا على بعض المسؤولين في برازيليا.
وأكد لولا أن اللقاء الأخير "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة"، مشددًا على أن الحوار المباشر هو الطريق الوحيد "لحماية المصالح الاقتصادية دون اللجوء إلى الإجراءات العقابية".
