لولا دا سيلفا: البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية
لولا دا سيلفا: البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن وفدي البرازيل والولايات المتحدة سيبدآن مشاورات فورية لإيجاد حلول لأزمة الرسوم الجمركية، وذلك عقب لقائه مع
وقال لولا دا سيلفا عبر منصة: "عقدت اجتماعًا ممتازًا مع الرئيس ترامب بعد ظهر الأحد في ماليزيا."وأضاف أن الجانبين أجريا مناقشة صريحة وبنّاءة حول الملفات التجارية والاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على عقد اجتماع عاجل بين الفريقين الاقتصاديين للبلدين من أجل إيجاد حلول لقضية الرسوم والعقوبات المفروضة على مسؤولين برازيليين.وتأتي هذه التطورات بعد أن كان الرئيسان قد أجريا مكالمة هاتفية في أوائل أكتوبر، أعادت قنوات التواصل الدبلوماسي بين البلدين عقب فترة من التوتر بسبب فرض واشنطن رسومًا على منتجات برازيلية وقيودًا على بعض المسؤولين في برازيليا.وأكد لولا أن اللقاء الأخير "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة"، مشددًا على أن الحوار المباشر هو الطريق الوحيد "لحماية المصالح الاقتصادية دون اللجوء إلى الإجراءات العقابية".
