https://sarabic.ae/20251026/لولا-دا-سيلفا-البرازيل-والولايات-المتحدة-تتفقان-على-إيجاد-حل-لأزمة-الرسوم-الجمركية-1106423699.html

لولا دا سيلفا: البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية

لولا دا سيلفا: البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن وفدي البرازيل والولايات المتحدة سيبدآن مشاورات فورية لإيجاد حلول لأزمة الرسوم الجمركية، وذلك عقب لقائه مع... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T23:24+0000

2025-10-26T23:24+0000

2025-10-26T23:24+0000

أخبار البرازيل

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

ترامب

الرسوم الجمركية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106403341_0:0:1111:625_1920x0_80_0_0_ecf028198f9a620ff9c104eca7c263fd.jpg

وقال لولا دا سيلفا عبر منصة: "عقدت اجتماعًا ممتازًا مع الرئيس ترامب بعد ظهر الأحد في ماليزيا."وأضاف أن الجانبين أجريا مناقشة صريحة وبنّاءة حول الملفات التجارية والاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على عقد اجتماع عاجل بين الفريقين الاقتصاديين للبلدين من أجل إيجاد حلول لقضية الرسوم والعقوبات المفروضة على مسؤولين برازيليين.وتأتي هذه التطورات بعد أن كان الرئيسان قد أجريا مكالمة هاتفية في أوائل أكتوبر، أعادت قنوات التواصل الدبلوماسي بين البلدين عقب فترة من التوتر بسبب فرض واشنطن رسومًا على منتجات برازيلية وقيودًا على بعض المسؤولين في برازيليا.وأكد لولا أن اللقاء الأخير "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة"، مشددًا على أن الحوار المباشر هو الطريق الوحيد "لحماية المصالح الاقتصادية دون اللجوء إلى الإجراءات العقابية".

https://sarabic.ae/20251025/مساعد-الرئيس-البرازيلي-أي-تدخل-أمريكي-في-فنزويلا-قد-يشعل-أمريكا-الجنوبية-1106373119.html

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, ترامب, الرسوم الجمركية, العالم