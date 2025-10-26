عربي
مصر ترسل الآلاف من أطنان المساعدات إلى غزة... صور
أرسل الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة تضم 423 شاحنة في إطار جهود تنسيق المساعدات للقطاع.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، ظهر اليوم الأحد، أن القافلة الجديدة ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، وهي المبادرة التي أطلقها الهلال الأحمر المصري قبل أشهر دعما للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.وأكد الهلال الأحمر المصري أن هذه هي القافلة الـ58 ضمن المبادرة، موضحا أن القافلة "زاد العزة" تحمل 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أكثر من 300 ألف سلة غذائية، ونحو 540 طن دقيق.كما تضمنت القافلة أكثر من 3 آلاف طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1800 طن مواد بترولية، وذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي للأهالي في غزة.وكان الهلال الأحمر المصري قد أطلق قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" في 27 يوليو/تموز الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: "سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود".ويذكر أن الهلال الأحمر المصري يعمل كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20250117/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-لا-معلومات-حتى-الآن-حول-آلية-استلام-المساعدات-من-الجانب-المصري-1096888991.html
سبوتنيك عربي
مصر ترسل الآلاف من أطنان المساعدات إلى غزة... صور

10:41 GMT 26.10.2025
أرسل الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة تضم 423 شاحنة في إطار جهود تنسيق المساعدات للقطاع.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، ظهر اليوم الأحد، أن القافلة الجديدة ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، وهي المبادرة التي أطلقها الهلال الأحمر المصري قبل أشهر دعما للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد الهلال الأحمر المصري أن هذه هي القافلة الـ58 ضمن المبادرة، موضحا أن القافلة "زاد العزة" تحمل 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أكثر من 300 ألف سلة غذائية، ونحو 540 طن دقيق.
ساندرا بالي أول فلسطينية تعمل سائقة إسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
الهلال الأحمر الفلسطيني: لا معلومات حتى الآن حول آلية استلام المساعدات من الجانب المصري
17 يناير, 19:28 GMT
كما تضمنت القافلة أكثر من 3 آلاف طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1800 طن مواد بترولية، وذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي للأهالي في غزة.
وكان الهلال الأحمر المصري قد أطلق قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" في 27 يوليو/تموز الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: "سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود".
ويذكر أن الهلال الأحمر المصري يعمل كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
