https://sarabic.ae/20251027/أطباء-بلا-حدود-تتهم-إسرائيل-بمواصلة-استخدام-المساعدات-كـسلاح-حرب-في-غزة-1106426421.html
"أطباء بلا حدود" تتهم إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات كـ"سلاح حرب" في غزة
"أطباء بلا حدود" تتهم إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات كـ"سلاح حرب" في غزة
سبوتنيك عربي
اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود"، إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات المخصصة لقطاع غزة كـ"سلاح حرب"، رغم موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مشيرة إلى أن... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T05:35+0000
2025-10-27T05:35+0000
2025-10-27T05:35+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أطباء بلا حدود
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105986000_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f1022e541305b386945c5c6af188b4d.jpg
وقالت منسقة المنظمة في غزة، كارولين ويلمن، إن "المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، لا يجب أن يتم ربطها بأي شروط سياسية"، حسبما ذكرت في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، يوم أمس الأحد.وتابعت: "الهجمات الإسرائيلية على القطاع انخفضت بشكل كبير، منذ توقيع الاتفاق، لكن الجيش الإسرائيلي شنّ هجومًا واسعًا في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، كما يوجد عمليات إطلاق نار شبه يومية".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع، الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20250914/الأونروا-آلاف-النازحين-في-غزة-وجباليا-يعيشون-بلا-مياه-نظيفة-أو-صرف-صحي-1104842220.html
https://sarabic.ae/20251025/مصر-تقدم-دعما-لوجستيا-للبحث-عن-جثامين-المحتجزين-الإسرائيليين-في-غزة--1106392333.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105986000_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_09c7a4d146e1416193af3120e02eb551.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أطباء بلا حدود
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أطباء بلا حدود
"أطباء بلا حدود" تتهم إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات كـ"سلاح حرب" في غزة
اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود"، إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات المخصصة لقطاع غزة كـ"سلاح حرب"، رغم موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مشيرة إلى أن هدفها من وراء ذلك هو "الضغط على الفلسطينيين"، على حد قولها.
وقالت منسقة المنظمة في غزة، كارولين ويلمن، إن "المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، لا يجب أن يتم ربطها بأي شروط سياسية"، حسبما ذكرت في تصريحات لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية، يوم أمس الأحد.
وتابعت: "الهجمات الإسرائيلية على القطاع انخفضت بشكل كبير، منذ توقيع الاتفاق، لكن الجيش الإسرائيلي شنّ هجومًا واسعًا في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، كما يوجد عمليات إطلاق نار شبه يومية".
ولفتت ويلمن إلى أن "الأوضاع الإنسانية في غزة لم تتحسن كثيرًا"، مشيرة إلى أن "الناس لا يزالون يعانون من نقص المياه
والمأوى ومئات الآلاف لا يزالون يعيشون في الخيام، بينما يستمر رصد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون الخامسة والحوامل".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
وفي الـ13 من الشهر ذاته، ترأست مصر
والولايات المتحدة الأمريكية "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع، الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.