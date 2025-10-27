"أطباء بلا حدود" تتهم إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات كـ"سلاح حرب" في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/أطباء-بلا-حدود-تتهم-إسرائيل-بمواصلة-استخدام-المساعدات-كـسلاح-حرب-في-غزة-1106426421.html
"أطباء بلا حدود" تتهم إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات كـ"سلاح حرب" في غزة
"أطباء بلا حدود" تتهم إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات كـ"سلاح حرب" في غزة
سبوتنيك عربي
اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود"، إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات المخصصة لقطاع غزة كـ"سلاح حرب"، رغم موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مشيرة إلى أن... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T05:35+0000
2025-10-27T05:35+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أطباء بلا حدود
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105986000_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f1022e541305b386945c5c6af188b4d.jpg
وقالت منسقة المنظمة في غزة، كارولين ويلمن، إن "المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، لا يجب أن يتم ربطها بأي شروط سياسية"، حسبما ذكرت في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، يوم أمس الأحد.وتابعت: "الهجمات الإسرائيلية على القطاع انخفضت بشكل كبير، منذ توقيع الاتفاق، لكن الجيش الإسرائيلي شنّ هجومًا واسعًا في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، كما يوجد عمليات إطلاق نار شبه يومية".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع، الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20250914/الأونروا-آلاف-النازحين-في-غزة-وجباليا-يعيشون-بلا-مياه-نظيفة-أو-صرف-صحي-1104842220.html
https://sarabic.ae/20251025/مصر-تقدم-دعما-لوجستيا-للبحث-عن-جثامين-المحتجزين-الإسرائيليين-في-غزة--1106392333.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105986000_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_09c7a4d146e1416193af3120e02eb551.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أطباء بلا حدود
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أطباء بلا حدود

"أطباء بلا حدود" تتهم إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات كـ"سلاح حرب" في غزة

05:35 GMT 27.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالإفراج عن الأسرى ضمن "اتفاق غزة" وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود"، إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات المخصصة لقطاع غزة كـ"سلاح حرب"، رغم موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مشيرة إلى أن هدفها من وراء ذلك هو "الضغط على الفلسطينيين"، على حد قولها.
وقالت منسقة المنظمة في غزة، كارولين ويلمن، إن "المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، لا يجب أن يتم ربطها بأي شروط سياسية"، حسبما ذكرت في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، يوم أمس الأحد.
وتابعت: "الهجمات الإسرائيلية على القطاع انخفضت بشكل كبير، منذ توقيع الاتفاق، لكن الجيش الإسرائيلي شنّ هجومًا واسعًا في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، كما يوجد عمليات إطلاق نار شبه يومية".
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
الأونروا: آلاف النازحين في غزة وجباليا يعيشون بلا مياه نظيفة أو صرف صحي
14 سبتمبر, 19:54 GMT
ولفتت ويلمن إلى أن "الأوضاع الإنسانية في غزة لم تتحسن كثيرًا"، مشيرة إلى أن "الناس لا يزالون يعانون من نقص المياه والمأوى ومئات الآلاف لا يزالون يعيشون في الخيام، بينما يستمر رصد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون الخامسة والحوامل".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
فلسطيني يمشي بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح، وسط قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
مصر تقدم دعما لوجستيا للبحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين في غزة
25 أكتوبر, 19:35 GMT
وفي الـ13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع، الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала