"أطباء بلا حدود" تتهم إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات كـ"سلاح حرب" في غزة

اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود"، إسرائيل بمواصلة استخدام المساعدات المخصصة لقطاع غزة كـ"سلاح حرب"، رغم موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مشيرة إلى أن... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت منسقة المنظمة في غزة، كارولين ويلمن، إن "المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، لا يجب أن يتم ربطها بأي شروط سياسية"، حسبما ذكرت في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، يوم أمس الأحد.وتابعت: "الهجمات الإسرائيلية على القطاع انخفضت بشكل كبير، منذ توقيع الاتفاق، لكن الجيش الإسرائيلي شنّ هجومًا واسعًا في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، كما يوجد عمليات إطلاق نار شبه يومية".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع، الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

