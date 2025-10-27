https://sarabic.ae/20251027/الكشف-عن-كلام-فينيسيوس-الخطير-خلال-استبداله-في-الكلاسيكو-1106448776.html
الكشف عن كلام فينيسيوس "الخطير" خلال استبداله في الكلاسيكو
الكشف عن كلام فينيسيوس "الخطير" خلال استبداله في الكلاسيكو
خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جدلا...
وأبدى فينيسيوس، استياءه الواضح من قرار المدرب تشابي ألونسو بإخراجه وإشراك رودريغو بدلاً منه، إذ شوهد وهو يعبر عن غضبه أثناء مغادرته الملعب.وقالت شبكة "DAZN"، إن "فينيسيوس تمتم بعبارات تعكس إحباطه، مثل: "لماذا أنا دائماً؟"، مضيفاً بنبرة غاضبة: "سأغادر الفريق، من الأفضل أن أرحل".وأظهرت اللقطات انفعاله وهو يوجه كلمات غضب نحو السماء، بينما حاول ألونسو تهدئته.كما تدخل مدرب حراس المرمى لويس يوبس لاحتواء الموقف بالتوجه إلى غرفة الملابس للحديث مع اللاعب، الذي عاد لاحقاً إلى دكة البدلاء.وفي تصريحاته بعد المباراة، أكد مدرب الفريق تشافي ألونسو، أن الواقعة ستُعالج داخلياً، مشدداً على أن الأمر لن يُناقش علناً.وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد 2-1، ليواصل تصدره ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة الوصيف.
