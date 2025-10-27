كلاسيكو الدوري الإسباني يحصد 650 مليون مشاهدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251027/كلاسيكو-الدوري-الإسباني-يحصد-650-مليون-مشاهدة-1106445271.html
كلاسيكو الدوري الإسباني يحصد 650 مليون مشاهدة
كلاسيكو الدوري الإسباني يحصد 650 مليون مشاهدة
سبوتنيك عربي
تابع كلاسيكو الدوري الإسباني، الذي أقيم مساء أمس الأحد، عشاق فريقي ريال مدريد وبرشلونة في أكثر من 180 دولة، في المباراة التي انتهت بفوز النادي الملكي. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T12:59+0000
2025-10-27T12:59+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
نادي برشلونة
الدوري الإسباني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092389695_0:127:2430:1494_1920x0_80_0_0_06aa9c8b31f660a3bfae6025aec861da.jpg
وتشير الإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام إسبانية عن المباراة أنها حصدت مشاهدات هائلة بلغت 650 مليون مشاهدة.ويشير ذلك إلى أن كلاسيكو الدوري الإسباني لا يزال الحدث الكروي الأكثر مشاهدة في العالم، الذي يتضمن أول مواجهة بين هانزي فليك وتشابي ألونسو، كمدربين في هذه البطولة.وتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليغا" بعد فوزه (2 - 1) على منافسه برشلونة، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، في القمة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.وأنهى ريال مدريد في هذه المباراة، سلسلة من 4 هزائم متتالية أمام غريمه الكتالوني، ليحقق انتصاره الأول على برشلونة منذ أبريل/ نيسان 2024.وجاءت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الأول، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 22 لصالح الفريق الملكي، قبل أن يدرك فيرمين لوبيز التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38.وقبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق، سجل جود بيلينغهام هدف الفوز لريال مدريد، مانحا فريق المدرب تشابي ألونسو، 3 نقاط ثمينة في سباق الصدارة.وبهذا الفوز، الذي حققه ريال مدريد، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 27 نقطة من عشر مباريات، متقدما بـ 5 نقاط على برشلونة حامل اللقب، الذي تكبد خسارته الثانية في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.
https://sarabic.ae/20251026/بعد-فوزه-على-برشلونة-ريال-مدريد-يتصدر-الدوري-الإسباني-فيديو-1106421212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092389695_135:0:2295:1620_1920x0_80_0_0_fe3724c8e8b1f6a31fdbe2dd4da5add1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني
أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني

كلاسيكو الدوري الإسباني يحصد 650 مليون مشاهدة

12:59 GMT 27.10.2025
© AP Photo / Pablo Garciaكيليان مبابي لاعب ريال مدريد
كيليان مبابي لاعب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Pablo Garcia
تابعنا عبر
تابع كلاسيكو الدوري الإسباني، الذي أقيم مساء أمس الأحد، عشاق فريقي ريال مدريد وبرشلونة في أكثر من 180 دولة، في المباراة التي انتهت بفوز النادي الملكي.
وتشير الإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام إسبانية عن المباراة أنها حصدت مشاهدات هائلة بلغت 650 مليون مشاهدة.
ويشير ذلك إلى أن كلاسيكو الدوري الإسباني لا يزال الحدث الكروي الأكثر مشاهدة في العالم، الذي يتضمن أول مواجهة بين هانزي فليك وتشابي ألونسو، كمدربين في هذه البطولة.
وتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليغا" بعد فوزه (2 - 1) على منافسه برشلونة، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، في القمة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.
ريال مدريد يهزم فاليكانو في الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
مجتمع
بعد فوزه على برشلونة.. ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني
أمس, 19:44 GMT
وأنهى ريال مدريد في هذه المباراة، سلسلة من 4 هزائم متتالية أمام غريمه الكتالوني، ليحقق انتصاره الأول على برشلونة منذ أبريل/ نيسان 2024.
وجاءت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الأول، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 22 لصالح الفريق الملكي، قبل أن يدرك فيرمين لوبيز التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38.
وقبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق، سجل جود بيلينغهام هدف الفوز لريال مدريد، مانحا فريق المدرب تشابي ألونسو، 3 نقاط ثمينة في سباق الصدارة.
وبهذا الفوز، الذي حققه ريال مدريد، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 27 نقطة من عشر مباريات، متقدما بـ 5 نقاط على برشلونة حامل اللقب، الذي تكبد خسارته الثانية في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала