https://sarabic.ae/20251027/كلاسيكو-الدوري-الإسباني-يحصد-650-مليون-مشاهدة-1106445271.html

كلاسيكو الدوري الإسباني يحصد 650 مليون مشاهدة

كلاسيكو الدوري الإسباني يحصد 650 مليون مشاهدة

سبوتنيك عربي

تابع كلاسيكو الدوري الإسباني، الذي أقيم مساء أمس الأحد، عشاق فريقي ريال مدريد وبرشلونة في أكثر من 180 دولة، في المباراة التي انتهت بفوز النادي الملكي. 27.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-27T12:59+0000

2025-10-27T12:59+0000

2025-10-27T12:59+0000

مجتمع

أخبار العالم الآن

رياضة

أخبار نادي ريال مدريد

نادي برشلونة

الدوري الإسباني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092389695_0:127:2430:1494_1920x0_80_0_0_06aa9c8b31f660a3bfae6025aec861da.jpg

وتشير الإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام إسبانية عن المباراة أنها حصدت مشاهدات هائلة بلغت 650 مليون مشاهدة.ويشير ذلك إلى أن كلاسيكو الدوري الإسباني لا يزال الحدث الكروي الأكثر مشاهدة في العالم، الذي يتضمن أول مواجهة بين هانزي فليك وتشابي ألونسو، كمدربين في هذه البطولة.وتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليغا" بعد فوزه (2 - 1) على منافسه برشلونة، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، في القمة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.وأنهى ريال مدريد في هذه المباراة، سلسلة من 4 هزائم متتالية أمام غريمه الكتالوني، ليحقق انتصاره الأول على برشلونة منذ أبريل/ نيسان 2024.وجاءت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الأول، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 22 لصالح الفريق الملكي، قبل أن يدرك فيرمين لوبيز التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38.وقبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق، سجل جود بيلينغهام هدف الفوز لريال مدريد، مانحا فريق المدرب تشابي ألونسو، 3 نقاط ثمينة في سباق الصدارة.وبهذا الفوز، الذي حققه ريال مدريد، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 27 نقطة من عشر مباريات، متقدما بـ 5 نقاط على برشلونة حامل اللقب، الذي تكبد خسارته الثانية في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

https://sarabic.ae/20251026/بعد-فوزه-على-برشلونة-ريال-مدريد-يتصدر-الدوري-الإسباني-فيديو-1106421212.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني