الممثل الخاص للرئيس الروسي: موسكو مستعدة لتقديم المساعدة للسعودية في تنظيم مسابقة "إنترفيجن"
موسكو –سبوتنيك. وقال شفيدكوي "سبوتنيك"، "نحن على أهبة الاستعداد دائمًا. في الواقع، تخطط مؤسسة "تقاليد الفن" لتقديم المساعدة في تنظيم المسابقة في المملكة العربية السعودية".هذا واستضافت موسكو في سبتمبر/ أيلول المنصرم، نهائيات "إنترفيجن" لعام 2025، حيث مثّل روسيا فيها ياروسلاف درونوف (شامان).وفاز الفيتنامي دوك فوك بمسابقة إنترفيجن لهذا العام، فيما حصلت قرغيزستان وقطر على المركزين الثاني والثالث على التوالي.وستقام مسابقة "إنترفيجن" الغنائية العام المقبل في المملكة العربية السعودية.
