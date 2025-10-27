https://sarabic.ae/20251027/شويغو-جميع-شعوب-روسيا-تقف-صفا-واحدا-ضمن-المشاركين-بالعملية-العسكرية-الخاصة---عاجل-1106457515.html
شويغو: جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا في العملية العسكرية الخاصة
شويغو: جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا في العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن روسيا تعد نموذجا يحتذى به في السياسة الوطنية والتعددية القومية، مضيفا: "هي ليست مثل النموذج الأمريكي القائم على... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T21:18+0000
2025-10-27T21:18+0000
2025-10-27T21:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_d4957b05e7ba51d72c499bd3198cfe8f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وتابع، في مقال على موقع "آيه.آي.أف": "محاولات الغرب لتصوير الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي كقوى احتلال واستعمار مصيرها الفشل"، مشيرا إلى أن "الغرب يسعى بشكل حثيث لتقسيم روسيا إلى عدة دويلات صغيرة والسيطرة عليها".وأردف: "المهمة الرئيسية لروسيا اليوم هي تعزيز السلام بين الأعراق داخل البلاد"، مضيفا: "جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا ضمن صفوف المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة".وتابع: "اليوم يؤكد ممثلو القوميات الروسية العديدة الذين نالوا أرفع الأوسمة القتالية هذا الأمر بوضوح ( أن الأساس التاريخي للدولة الروسية هو قرون من التعايش بين الشعوب والدفاع المشترك عن القيم الواحدة)".وأضاف أن "العمليات القتالية تشكل اختبارا صعبا للشعب الروسي، إلا أنها زادت من تلاحمنا، ففي الخنادق وفي مناطق القتال يصلي الجنود بلغات مختلفة من أجل نصر مشترك"، معتبرا أن "العدو، بغض النظر عن جنسيته، ينظر إلى الجميع على أنهم جنود روس".
https://sarabic.ae/20251004/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--الدفاع-الروسية-1105606763.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_fadce517dc4e6ccafa8343d8e6e56696.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
شويغو: جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا في العملية العسكرية الخاصة
21:18 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 21:30 GMT 27.10.2025)
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن روسيا تعد نموذجا يحتذى به في السياسة الوطنية والتعددية القومية، مضيفا: "هي ليست مثل النموذج الأمريكي القائم على "بوتقة الانصهار" التي تذيب خصوصية الشعوب.
موسكو - سبوتنيك
. وتابع، في مقال على موقع "آيه.آي.أف": "محاولات الغرب لتصوير الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي كقوى احتلال واستعمار مصيرها الفشل"، مشيرا إلى أن "الغرب يسعى بشكل حثيث لتقسيم روسيا إلى عدة دويلات صغيرة والسيطرة عليها".
وأردف: "المهمة الرئيسية لروسيا اليوم هي تعزيز السلام بين الأعراق داخل البلاد"، مضيفا: "جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا ضمن صفوف المشاركين بالعملية العسكرية
الخاصة".
وتابع: "اليوم يؤكد ممثلو القوميات الروسية العديدة الذين نالوا أرفع الأوسمة القتالية هذا الأمر بوضوح ( أن الأساس التاريخي للدولة الروسية هو قرون من التعايش بين الشعوب والدفاع المشترك عن القيم الواحدة)".
وأضاف أن "العمليات القتالية تشكل اختبارا صعبا للشعب الروسي، إلا أنها زادت من تلاحمنا، ففي الخنادق وفي مناطق القتال يصلي الجنود بلغات مختلفة من أجل نصر مشترك"، معتبرا أن "العدو
، بغض النظر عن جنسيته، ينظر إلى الجميع على أنهم جنود روس".