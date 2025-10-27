https://sarabic.ae/20251027/شويغو-جميع-شعوب-روسيا-تقف-صفا-واحدا-ضمن-المشاركين-بالعملية-العسكرية-الخاصة---عاجل-1106457515.html

شويغو: جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا في العملية العسكرية الخاصة

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن روسيا تعد نموذجا يحتذى به في السياسة الوطنية والتعددية القومية، مضيفا: "هي ليست مثل النموذج الأمريكي القائم على... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

موسكو - سبوتنيك. وتابع، في مقال على موقع "آيه.آي.أف": "محاولات الغرب لتصوير الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي كقوى احتلال واستعمار مصيرها الفشل"، مشيرا إلى أن "الغرب يسعى بشكل حثيث لتقسيم روسيا إلى عدة دويلات صغيرة والسيطرة عليها".وأردف: "المهمة الرئيسية لروسيا اليوم هي تعزيز السلام بين الأعراق داخل البلاد"، مضيفا: "جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا ضمن صفوف المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة".وتابع: "اليوم يؤكد ممثلو القوميات الروسية العديدة الذين نالوا أرفع الأوسمة القتالية هذا الأمر بوضوح ( أن الأساس التاريخي للدولة الروسية هو قرون من التعايش بين الشعوب والدفاع المشترك عن القيم الواحدة)".وأضاف أن "العمليات القتالية تشكل اختبارا صعبا للشعب الروسي، إلا أنها زادت من تلاحمنا، ففي الخنادق وفي مناطق القتال يصلي الجنود بلغات مختلفة من أجل نصر مشترك"، معتبرا أن "العدو، بغض النظر عن جنسيته، ينظر إلى الجميع على أنهم جنود روس".

