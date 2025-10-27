شويغو: جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا في العملية العسكرية الخاصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/شويغو-جميع-شعوب-روسيا-تقف-صفا-واحدا-ضمن-المشاركين-بالعملية-العسكرية-الخاصة---عاجل-1106457515.html
شويغو: جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا في العملية العسكرية الخاصة
شويغو: جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا في العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن روسيا تعد نموذجا يحتذى به في السياسة الوطنية والتعددية القومية، مضيفا: "هي ليست مثل النموذج الأمريكي القائم على... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T21:18+0000
2025-10-27T21:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_d4957b05e7ba51d72c499bd3198cfe8f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وتابع، في مقال على موقع "آيه.آي.أف": "محاولات الغرب لتصوير الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي كقوى احتلال واستعمار مصيرها الفشل"، مشيرا إلى أن "الغرب يسعى بشكل حثيث لتقسيم روسيا إلى عدة دويلات صغيرة والسيطرة عليها".وأردف: "المهمة الرئيسية لروسيا اليوم هي تعزيز السلام بين الأعراق داخل البلاد"، مضيفا: "جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا ضمن صفوف المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة".وتابع: "اليوم يؤكد ممثلو القوميات الروسية العديدة الذين نالوا أرفع الأوسمة القتالية هذا الأمر بوضوح ( أن الأساس التاريخي للدولة الروسية هو قرون من التعايش بين الشعوب والدفاع المشترك عن القيم الواحدة)".وأضاف أن "العمليات القتالية تشكل اختبارا صعبا للشعب الروسي، إلا أنها زادت من تلاحمنا، ففي الخنادق وفي مناطق القتال يصلي الجنود بلغات مختلفة من أجل نصر مشترك"، معتبرا أن "العدو، بغض النظر عن جنسيته، ينظر إلى الجميع على أنهم جنود روس".
https://sarabic.ae/20251004/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--الدفاع-الروسية-1105606763.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_fadce517dc4e6ccafa8343d8e6e56696.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

شويغو: جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا في العملية العسكرية الخاصة

21:18 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 21:30 GMT 27.10.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو،
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن روسيا تعد نموذجا يحتذى به في السياسة الوطنية والتعددية القومية، مضيفا: "هي ليست مثل النموذج الأمريكي القائم على "بوتقة الانصهار" التي تذيب خصوصية الشعوب.
موسكو - سبوتنيك. وتابع، في مقال على موقع "آيه.آي.أف": "محاولات الغرب لتصوير الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي كقوى احتلال واستعمار مصيرها الفشل"، مشيرا إلى أن "الغرب يسعى بشكل حثيث لتقسيم روسيا إلى عدة دويلات صغيرة والسيطرة عليها".
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية
4 أكتوبر, 09:25 GMT
وأردف: "المهمة الرئيسية لروسيا اليوم هي تعزيز السلام بين الأعراق داخل البلاد"، مضيفا: "جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا ضمن صفوف المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة".
وتابع: "اليوم يؤكد ممثلو القوميات الروسية العديدة الذين نالوا أرفع الأوسمة القتالية هذا الأمر بوضوح ( أن الأساس التاريخي للدولة الروسية هو قرون من التعايش بين الشعوب والدفاع المشترك عن القيم الواحدة)".
وأضاف أن "العمليات القتالية تشكل اختبارا صعبا للشعب الروسي، إلا أنها زادت من تلاحمنا، ففي الخنادق وفي مناطق القتال يصلي الجنود بلغات مختلفة من أجل نصر مشترك"، معتبرا أن "العدو، بغض النظر عن جنسيته، ينظر إلى الجميع على أنهم جنود روس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала