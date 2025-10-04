https://sarabic.ae/20251004/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--الدفاع-الروسية-1105606763.html
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية
2025-10-04T09:25+0000
2025-10-04T09:25+0000
2025-10-04T09:39+0000
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بالتقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 جنديا، ودبابتين ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية".وبحسب البيان، اتخذت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 220عسكريا، ومركبات مدرعة، وتم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية و7 مستودعات ذخيرة.وأردف بيان الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 230 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير 5 مستودعات للذخيرة والإمدادات".وأشار إلى أن "استهدفت الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 134 منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا من طراز "هيمارس"، و5 قنابل جوية موجهة و314 طائرة مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في إطار العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية
09:25 GMT 04.10.2025 (تم التحديث: 09:39 GMT 04.10.2025)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على محاور عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة في العديد والعتاد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بالتقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 جنديا، ودبابتين ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية".
وأضاف: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 215 عسكريا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطة مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-50"، ومحطتي حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة والعتاد".
وبحسب البيان، اتخذت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 220عسكريا، ومركبات مدرعة، وتم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية و7 مستودعات ذخيرة.
وأردف بيان الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 230 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير 5 مستودعات للذخيرة والإمدادات".
وأضاف: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 295 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".
وأشار إلى أن "استهدفت الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 134 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا من طراز "هيمارس"، و5 قنابل جوية موجهة و314 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.