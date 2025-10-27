https://sarabic.ae/20251027/مستشار-ترامب-يوجه-رسالة-إلى-قوات-الدعم-السريع-السودانية-1106426727.html

مستشار ترامب يوجه رسالة إلى قوات الدعم السريع السودانية

دعا، مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، قوات الدعم السريع في السودان، إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر، وسط تقارير عن... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بولس عبرحسابه على منصة "إكس"، مساء أمس الأحد، إن "اشتداد القتال في الفاشر، وتزايد أعداد المدنيين الفارين من العنف يتطلب من قوات الدعم السريع التحرك فورًا لحماية السكان ومنع المزيد من المعاناة".وطالب مستشار ترامب، قادة "الدعم السريع" بـ"إصدار تعليمات واضحة ومعلنة لضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني واستمرار عمليات الإغاثة"، مؤكدًا "ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل عاجل"، مضيفًا أن "العالم يراقب الفاشر وتصرفات قوات الدعم السريع بقلق بالغ"، على حد قوله.وتأتي تصريحات بولس، تزامنًا مع اشتداد القتال في الفاشر، التي تعاني حصارًا خانقًا منذ أكثر من عام.وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، سيطرتها على المدينة بعد اقتحام مقر الفرقة السادسة مشاة، أحد آخر معاقل الجيش في دارفور.وخلّفت الحرب بين الجيش و"الدعم السريع"، عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين المدنيين.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد.

