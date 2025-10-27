مستشار ترامب يوجه رسالة إلى قوات الدعم السريع السودانية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
https://sarabic.ae/20251027/مستشار-ترامب-يوجه-رسالة-إلى-قوات-الدعم-السريع-السودانية-1106426727.html
مستشار ترامب يوجه رسالة إلى قوات الدعم السريع السودانية
مستشار ترامب يوجه رسالة إلى قوات الدعم السريع السودانية
سبوتنيك عربي
دعا، مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، قوات الدعم السريع في السودان، إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر، وسط تقارير عن... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T05:49+0000
2025-10-27T05:50+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093668503_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5ac39967b04278a52119529264e175eb.jpg
وقال بولس عبرحسابه على منصة "إكس"، مساء أمس الأحد، إن "اشتداد القتال في الفاشر، وتزايد أعداد المدنيين الفارين من العنف يتطلب من قوات الدعم السريع التحرك فورًا لحماية السكان ومنع المزيد من المعاناة".وطالب مستشار ترامب، قادة "الدعم السريع" بـ"إصدار تعليمات واضحة ومعلنة لضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني واستمرار عمليات الإغاثة"، مؤكدًا "ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل عاجل"، مضيفًا أن "العالم يراقب الفاشر وتصرفات قوات الدعم السريع بقلق بالغ"، على حد قوله.وتأتي تصريحات بولس، تزامنًا مع اشتداد القتال في الفاشر، التي تعاني حصارًا خانقًا منذ أكثر من عام.وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، سيطرتها على المدينة بعد اقتحام مقر الفرقة السادسة مشاة، أحد آخر معاقل الجيش في دارفور.وخلّفت الحرب بين الجيش و"الدعم السريع"، عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين المدنيين.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد.
https://sarabic.ae/20251026/قوات-الدعم-السريع-تعلن-السيطرة-على-مقر-الجيش-السوداني-في-الفاشر-1106402771.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093668503_131:0:1926:1346_1920x0_80_0_0_2e31442670283a782e2b1e771156c4ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

مستشار ترامب يوجه رسالة إلى قوات الدعم السريع السودانية

05:49 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 05:50 GMT 27.10.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaجندي سوداني من قوات الدعم السريع
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
دعا، مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، قوات الدعم السريع في السودان، إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر، وسط تقارير عن معارك ضارية مع الجيش السوداني في عاصمة شمال دارفور غربي البلاد.
وقال بولس عبرحسابه على منصة "إكس"، مساء أمس الأحد، إن "اشتداد القتال في الفاشر، وتزايد أعداد المدنيين الفارين من العنف يتطلب من قوات الدعم السريع التحرك فورًا لحماية السكان ومنع المزيد من المعاناة".
وطالب مستشار ترامب، قادة "الدعم السريع" بـ"إصدار تعليمات واضحة ومعلنة لضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني واستمرار عمليات الإغاثة"، مؤكدًا "ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل عاجل"، مضيفًا أن "العالم يراقب الفاشر وتصرفات قوات الدعم السريع بقلق بالغ"، على حد قوله.
وتأتي تصريحات بولس، تزامنًا مع اشتداد القتال في الفاشر، التي تعاني حصارًا خانقًا منذ أكثر من عام.
وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، سيطرتها على المدينة بعد اقتحام مقر الفرقة السادسة مشاة، أحد آخر معاقل الجيش في دارفور.
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
قوات "الدعم السريع" تعلن السيطرة على مقر الجيش السوداني في الفاشر
أمس, 08:29 GMT
وخلّفت الحرب بين الجيش و"الدعم السريع"، عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين المدنيين.

وذكر تقرير لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، أن "قوات الدعم السريع ارتكبت خلال حصارها للفاشر، جرائم تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاضطهاد، واستخدمت التجويع كأداة حرب بحرمان المدنيين من الغذاء والدواء والمساعدات، وهو ما قد يرقى إلى جريمة إبادة جماعية"، وفق تقديرها.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد.
