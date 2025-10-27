مستشار ترامب يوجه رسالة إلى قوات الدعم السريع السودانية
05:49 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 05:50 GMT 27.10.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaجندي سوداني من قوات الدعم السريع
دعا، مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، قوات الدعم السريع في السودان، إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر، وسط تقارير عن معارك ضارية مع الجيش السوداني في عاصمة شمال دارفور غربي البلاد.
وقال بولس عبرحسابه على منصة "إكس"، مساء أمس الأحد، إن "اشتداد القتال في الفاشر، وتزايد أعداد المدنيين الفارين من العنف يتطلب من قوات الدعم السريع التحرك فورًا لحماية السكان ومنع المزيد من المعاناة".
وطالب مستشار ترامب، قادة "الدعم السريع" بـ"إصدار تعليمات واضحة ومعلنة لضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني واستمرار عمليات الإغاثة"، مؤكدًا "ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل عاجل"، مضيفًا أن "العالم يراقب الفاشر وتصرفات قوات الدعم السريع بقلق بالغ"، على حد قوله.
As fighting intensifies in El Fasher and more civilians seek safety from the violence, the RSF must act now to protect civilians and prevent further suffering. We call on RSF leaders to continue to issue and publicly communicate clear orders to their forces to ensure the safety…— U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) October 26, 2025
وتأتي تصريحات بولس، تزامنًا مع اشتداد القتال في الفاشر، التي تعاني حصارًا خانقًا منذ أكثر من عام.
وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، سيطرتها على المدينة بعد اقتحام مقر الفرقة السادسة مشاة، أحد آخر معاقل الجيش في دارفور.
وخلّفت الحرب بين الجيش و"الدعم السريع"، عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين المدنيين.
وذكر تقرير لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، أن "قوات الدعم السريع ارتكبت خلال حصارها للفاشر، جرائم تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاضطهاد، واستخدمت التجويع كأداة حرب بحرمان المدنيين من الغذاء والدواء والمساعدات، وهو ما قد يرقى إلى جريمة إبادة جماعية"، وفق تقديرها.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد.