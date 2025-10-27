https://sarabic.ae/20251027/واحدة-من-كل-خمس-حالات-التهاب-المسالك-البولية-ناتجة-عن-أخطاء-في-نظافة-المطبخ--دراسة-1106457353.html

واحدة من كل خمس حالات التهاب المسالك البولية ناتجة عن أخطاء في نظافة المطبخ ... دراسة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أن 20% من حالات التهاب المسالك البولية مرتبطة بسوء نظافة المطبخ، ويحذر الخبراء من أن عادات الإهمال في تحضير الطعام قد تعرض ملايين الأشخاص... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

تصيب التهابات المسالك البولية ملايين الأشخاص سنويا، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بها، وقد يصبن بعدوى مستعصية ومتكررة وعلاجات غير صحيحة. تسبب هذه الالتهابات عدم راحة ومضاعفات صحية خطيرة في بعض الأحيان. وفي حين أن النظافة الشخصية تساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية، فقد أشارت أبحاث حديثة إلى أن بيئة المطبخ عامل مهم آخر، حيث يمكن إرجاع حوالي واحدة من كل خمس حالات التهاب المسالك البولية إلى سوء ممارسات النظافة في المطبخ، وخاصة التعامل مع الطعام المُلوث وعدم نظافة الأسطح، وفقا لدراسة عرضتها صحيفة "ساينس أليرت".على سبيل المثال، يمكن لألواح التقطيع المستخدمة للحوم النيئة دون تنظيف جيد، أو مناشف المطبخ غير المعقمة بانتظام، أن تؤوي بكتيريا تسبب العدوى في النهاية. ويعد تطهير أسطح المطبخ بانتظام، وغسل اليدين جيدا بعد التعامل مع الطعام النيء، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة والخضراوات، من الإجراءات الأساسية. تسلط هذه الدراسة الضوء أيضا على التحدي الأوسع المتمثل في البكتيريا المنقولة بالغذاء، والتي تسهم في أمراض تتجاوز التسمم الغذائي. إن اتباع ممارسات بسيطة في التنظيف والتعامل مع الطعام، وتعزيز الوعي والتثقيف حول سلامة المطبخ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة.دراسة: تقليل الجلوس اليومي بنصف ساعة يعزز الصحة

