واحدة من كل خمس حالات التهاب المسالك البولية ناتجة عن أخطاء في نظافة المطبخ ... دراسة
كشفت دراسة جديدة أن 20% من حالات التهاب المسالك البولية مرتبطة بسوء نظافة المطبخ، ويحذر الخبراء من أن عادات الإهمال في تحضير الطعام قد تعرض ملايين الأشخاص للخطر، وينصحون بتحسين نظافة المطبخ للحد من حالات التهاب المسالك البولية بشكل كبير.
تصيب التهابات المسالك البولية ملايين الأشخاص سنويا، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بها، وقد يصبن بعدوى مستعصية ومتكررة وعلاجات غير صحيحة. تسبب هذه الالتهابات عدم راحة ومضاعفات صحية خطيرة في بعض الأحيان.
وفي حين أن النظافة الشخصية تساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية، فقد أشارت أبحاث حديثة إلى أن بيئة المطبخ عامل مهم آخر، حيث يمكن إرجاع حوالي واحدة من كل خمس حالات التهاب المسالك البولية إلى سوء ممارسات النظافة في المطبخ، وخاصة التعامل مع الطعام المُلوث وعدم نظافة الأسطح، وفقا لدراسة عرضتها صحيفة "ساينس أليرت".
أوضحت الدراسة أن التهابات المسالك البولية تحدث غالبا عندما تدخل البكتيريا إلى المسالك البولية، وغالبا ما تكون من بكتيريا الإشريكية القولونية "إي سولي" (E. coli)، التي توجد عادة في الأمعاء، وتظهر النتائج الجديدة أن أسطح وأواني المطبخ الملوثة، بالإضافة إلى سوء التعامل مع الطعام، يمكن أن تنقل هذه البكتيريا إلى الأفراد، ما يزيد من خطر إصابتهم بالعدوى.
على سبيل المثال، يمكن لألواح التقطيع المستخدمة للحوم النيئة دون تنظيف جيد، أو مناشف المطبخ غير المعقمة بانتظام، أن تؤوي بكتيريا تسبب العدوى في النهاية.
ويعد تطهير أسطح المطبخ بانتظام، وغسل اليدين جيدا بعد التعامل مع الطعام النيء، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة والخضراوات، من الإجراءات الأساسية.
وأكد متحدث باسم الدراسة أن "العادات البسيطة، مثل التنظيف المتكرر وتجنب التلوث المتبادل في المطبخ، يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في الوقاية من التهابات المسالك البولية".
تسلط هذه الدراسة الضوء أيضا على التحدي الأوسع المتمثل في البكتيريا المنقولة بالغذاء، والتي تسهم في أمراض تتجاوز التسمم الغذائي.
إن اتباع ممارسات بسيطة في التنظيف والتعامل مع الطعام، وتعزيز الوعي والتثقيف حول سلامة المطبخ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة.