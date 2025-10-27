عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
واحدة من كل خمس حالات التهاب المسالك البولية ناتجة عن أخطاء في نظافة المطبخ ... دراسة
واحدة من كل خمس حالات التهاب المسالك البولية ناتجة عن أخطاء في نظافة المطبخ ... دراسة
كشفت دراسة جديدة أن 20% من حالات التهاب المسالك البولية مرتبطة بسوء نظافة المطبخ، ويحذر الخبراء من أن عادات الإهمال في تحضير الطعام قد تعرض ملايين الأشخاص...
مجتمع
علوم
الصحة
دراسات
النظافة
اللحم
منشفة المطبخ
تصيب التهابات المسالك البولية ملايين الأشخاص سنويا، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بها، وقد يصبن بعدوى مستعصية ومتكررة وعلاجات غير صحيحة. تسبب هذه الالتهابات عدم راحة ومضاعفات صحية خطيرة في بعض الأحيان. وفي حين أن النظافة الشخصية تساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية، فقد أشارت أبحاث حديثة إلى أن بيئة المطبخ عامل مهم آخر، حيث يمكن إرجاع حوالي واحدة من كل خمس حالات التهاب المسالك البولية إلى سوء ممارسات النظافة في المطبخ، وخاصة التعامل مع الطعام المُلوث وعدم نظافة الأسطح، وفقا لدراسة عرضتها صحيفة "ساينس أليرت".على سبيل المثال، يمكن لألواح التقطيع المستخدمة للحوم النيئة دون تنظيف جيد، أو مناشف المطبخ غير المعقمة بانتظام، أن تؤوي بكتيريا تسبب العدوى في النهاية. ويعد تطهير أسطح المطبخ بانتظام، وغسل اليدين جيدا بعد التعامل مع الطعام النيء، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة والخضراوات، من الإجراءات الأساسية. تسلط هذه الدراسة الضوء أيضا على التحدي الأوسع المتمثل في البكتيريا المنقولة بالغذاء، والتي تسهم في أمراض تتجاوز التسمم الغذائي. إن اتباع ممارسات بسيطة في التنظيف والتعامل مع الطعام، وتعزيز الوعي والتثقيف حول سلامة المطبخ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة.دراسة: تقليل الجلوس اليومي بنصف ساعة يعزز الصحة
https://sarabic.ae/20250611/بين-النظافة-والموضة-حقائق-صادمة-عن-لحى-الرجال-1101563765.html
https://sarabic.ae/20251023/دراسة-العمل-الليلي-يرفع-مخاطر-الإصابة-بمتلازمة-القولون-العصبي-1106303065.html
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن 20% من حالات التهاب المسالك البولية مرتبطة بسوء نظافة المطبخ، ويحذر الخبراء من أن عادات الإهمال في تحضير الطعام قد تعرض ملايين الأشخاص للخطر، وينصحون بتحسين نظافة المطبخ للحد من حالات التهاب المسالك البولية بشكل كبير.
تصيب التهابات المسالك البولية ملايين الأشخاص سنويا، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بها، وقد يصبن بعدوى مستعصية ومتكررة وعلاجات غير صحيحة. تسبب هذه الالتهابات عدم راحة ومضاعفات صحية خطيرة في بعض الأحيان.
وفي حين أن النظافة الشخصية تساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية، فقد أشارت أبحاث حديثة إلى أن بيئة المطبخ عامل مهم آخر، حيث يمكن إرجاع حوالي واحدة من كل خمس حالات التهاب المسالك البولية إلى سوء ممارسات النظافة في المطبخ، وخاصة التعامل مع الطعام المُلوث وعدم نظافة الأسطح، وفقا لدراسة عرضتها صحيفة "ساينس أليرت".

أوضحت الدراسة أن التهابات المسالك البولية تحدث غالبا عندما تدخل البكتيريا إلى المسالك البولية، وغالبا ما تكون من بكتيريا الإشريكية القولونية "إي سولي" (E. coli)، التي توجد عادة في الأمعاء، وتظهر النتائج الجديدة أن أسطح وأواني المطبخ الملوثة، بالإضافة إلى سوء التعامل مع الطعام، يمكن أن تنقل هذه البكتيريا إلى الأفراد، ما يزيد من خطر إصابتهم بالعدوى.

مجتمع
بين النظافة والموضة... حقائق صادمة عن لحى الرجال
11 يونيو, 13:21 GMT
على سبيل المثال، يمكن لألواح التقطيع المستخدمة للحوم النيئة دون تنظيف جيد، أو مناشف المطبخ غير المعقمة بانتظام، أن تؤوي بكتيريا تسبب العدوى في النهاية.
ويعد تطهير أسطح المطبخ بانتظام، وغسل اليدين جيدا بعد التعامل مع الطعام النيء، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة والخضراوات، من الإجراءات الأساسية.
وأكد متحدث باسم الدراسة أن "العادات البسيطة، مثل التنظيف المتكرر وتجنب التلوث المتبادل في المطبخ، يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في الوقاية من التهابات المسالك البولية".
مرض القولون العصبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
مجتمع
دراسة: العمل الليلي يرفع مخاطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي
23 أكتوبر, 06:57 GMT
تسلط هذه الدراسة الضوء أيضا على التحدي الأوسع المتمثل في البكتيريا المنقولة بالغذاء، والتي تسهم في أمراض تتجاوز التسمم الغذائي.
إن اتباع ممارسات بسيطة في التنظيف والتعامل مع الطعام، وتعزيز الوعي والتثقيف حول سلامة المطبخ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة.
