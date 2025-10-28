إعلام: المجر تريد إنشاء "تحالف متشكك" في أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: المجر تريد إنشاء "تحالف متشكك" في أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي
إعلام: المجر تريد إنشاء "تحالف متشكك" في أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن بالاش أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، أن "المجر ترغب في التعاون مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا، لتشكيل تحالف...
المجر
العالم
أخبار أوكرانيا
التشيك
أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو
وقالت إحدى تلك الوسائل: "المجر تسعى إلى التعاون مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا لتشكيل تحالف داخل الاتحاد الأوروبي يتشكك في أوكرانيا".ومنذ بدء الصراع الأوكراني، عارضت المجر باستمرار فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية وشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي مارس/ آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا من البلاد.وأوضح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بودابست تسعى إلى تأمين منطقة ترانسكارباتيا، ذات الأغلبية المجرية، لأن شحنات الأسلحة عبر أراضيها ستُشكل هدفًا عسكريًا مشروعًا. وقد أكدت قيادة البلاد مرارًا وتكرارًا أن المجر تدعم البدء الفوري لمفاوضات السلام.
المجر
06:09 GMT 28.10.2025 (تم التحديث: 06:13 GMT 28.10.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن بالاش أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، أن "المجر ترغب في التعاون مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا، لتشكيل تحالف متشكك في أوكرانيا، داخل الاتحاد الأوروبي".
وقالت إحدى تلك الوسائل: "المجر تسعى إلى التعاون مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا لتشكيل تحالف داخل الاتحاد الأوروبي يتشكك في أوكرانيا".

وأشار المستشار إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "يأمل في تنسيق المواقف بشأن أوكرانيا مع زعيم حركة "إنو" (عمل المواطنين الساخطين) أندريه بابيس، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، قبل قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر(كانون الأول المقبل)".

ومنذ بدء الصراع الأوكراني، عارضت المجر باستمرار فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية وشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي مارس/ آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا من البلاد.
أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"
أمس, 20:23 GMT
وأوضح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بودابست تسعى إلى تأمين منطقة ترانسكارباتيا، ذات الأغلبية المجرية، لأن شحنات الأسلحة عبر أراضيها ستُشكل هدفًا عسكريًا مشروعًا. وقد أكدت قيادة البلاد مرارًا وتكرارًا أن المجر تدعم البدء الفوري لمفاوضات السلام.
