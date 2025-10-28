https://sarabic.ae/20251028/إعلام-المجر-تريد-إنشاء-تحالف-متشكك-في-أوكرانيا-داخل-الاتحاد-الأوروبي-1106461768.html
إعلام: المجر تريد إنشاء "تحالف متشكك" في أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي
إعلام: المجر تريد إنشاء "تحالف متشكك" في أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن بالاش أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، أن "المجر ترغب في التعاون مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا، لتشكيل تحالف... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T06:09+0000
2025-10-28T06:09+0000
2025-10-28T06:13+0000
المجر
العالم
أخبار أوكرانيا
التشيك
أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_db1f1b1bda8775b8410bd7a25a689ad8.jpg
وقالت إحدى تلك الوسائل: "المجر تسعى إلى التعاون مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا لتشكيل تحالف داخل الاتحاد الأوروبي يتشكك في أوكرانيا".ومنذ بدء الصراع الأوكراني، عارضت المجر باستمرار فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية وشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي مارس/ آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا من البلاد.وأوضح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بودابست تسعى إلى تأمين منطقة ترانسكارباتيا، ذات الأغلبية المجرية، لأن شحنات الأسلحة عبر أراضيها ستُشكل هدفًا عسكريًا مشروعًا. وقد أكدت قيادة البلاد مرارًا وتكرارًا أن المجر تدعم البدء الفوري لمفاوضات السلام.
https://sarabic.ae/20251027/أوربان-إحجام-الاتحاد-الأوروبي-عن-التفاوض-مع-روسيا-خطأ-كارثي-1106456621.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_98ce29b36a6a254ea6d930dd5873c98e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المجر, العالم, أخبار أوكرانيا, التشيك, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو
المجر, العالم, أخبار أوكرانيا, التشيك, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو
إعلام: المجر تريد إنشاء "تحالف متشكك" في أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي
06:09 GMT 28.10.2025 (تم التحديث: 06:13 GMT 28.10.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن بالاش أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، أن "المجر ترغب في التعاون مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا، لتشكيل تحالف متشكك في أوكرانيا، داخل الاتحاد الأوروبي".
وقالت إحدى تلك الوسائل: "المجر تسعى إلى التعاون مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا لتشكيل تحالف داخل الاتحاد الأوروبي يتشكك في أوكرانيا".
وأشار المستشار إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "يأمل في تنسيق المواقف بشأن أوكرانيا مع زعيم حركة "إنو" (عمل المواطنين الساخطين) أندريه بابيس، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، قبل قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر(كانون الأول المقبل)".
ومنذ بدء الصراع الأوكراني، عارضت المجر باستمرار فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية وشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي مارس/ آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا من البلاد.
وأوضح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بودابست تسعى إلى تأمين منطقة ترانسكارباتيا، ذات الأغلبية المجرية، لأن شحنات الأسلحة عبر أراضيها ستُشكل هدفًا عسكريًا مشروعًا. وقد أكدت قيادة البلاد مرارًا وتكرارًا أن المجر تدعم البدء الفوري لمفاوضات السلام.