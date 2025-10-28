https://sarabic.ae/20251028/الجامعة-العربية-دول-الشرق-الأوسط-لن-تسمح-لإسرائيل-بالهيمنة-على-المنطقة-1106458039.html

جاء ذلك في كلمة له بمجلس الأمن الدولي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، يوم الاثنين، قال فيها، إنه يجب على إسرائيل أن تتوقف عن الاعتداء على الدول العربية وأن تنفيذ حل الدولتين مع الفلسطينيين.وتابع: "يجب أن تدرك إسرائيل أن عدوانها العسكري المدان على فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، وقطر، لن يخدم مصالحها سواء على المدى القريب أم البعيد"، مشيرا إلى أن تلك الاعتداءات ستقود إلى مواجهة إقليمية أكبر.كما أكد أسامة عبد الخالق أن استفزاز إسرائيل للمشاعر الدينية للمسلمين والمسيحيين باقتحام الأماكن الدينية المقدسة، وخاصة المسجد الأقصى وكنيسة العهد وغيرها من المقدسات الإسلامية والمسيحية، يعمق مشاعر البغضاء ويهدد أي فرصة للعيش المشترك بسلام".يذكر أن إسرائيل شنت حربا مدمرة على قطاع غزة استمرت عامين وقتلت خلالها نحو 68 ألف فلسطيني وأصابت نحو 170 ألفا آخرين، كما تواصل شنت هجمات واعتداءات على سوريا ولبنان واليمن، إضافة إلى حربها ضد إيران وهجومها على العاصمة القطرية الدوحة.

