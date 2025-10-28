عربي
الجامعة العربية: دول الشرق الأوسط لن تسمح لإسرائيل بالهيمنة على المنطقة
قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنه يجب على إسرائيل أن تتخلى عن أحلامها المتعلقة بما تسميه "إسرائيل الكبرى"، مضيفا... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في كلمة له بمجلس الأمن الدولي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، يوم الاثنين، قال فيها، إنه يجب على إسرائيل أن تتوقف عن الاعتداء على الدول العربية وأن تنفيذ حل الدولتين مع الفلسطينيين.وتابع: "يجب أن تدرك إسرائيل أن عدوانها العسكري المدان على فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، وقطر، لن يخدم مصالحها سواء على المدى القريب أم البعيد"، مشيرا إلى أن تلك الاعتداءات ستقود إلى مواجهة إقليمية أكبر.كما أكد أسامة عبد الخالق أن استفزاز إسرائيل للمشاعر الدينية للمسلمين والمسيحيين باقتحام الأماكن الدينية المقدسة، وخاصة المسجد الأقصى وكنيسة العهد وغيرها من المقدسات الإسلامية والمسيحية، يعمق مشاعر البغضاء ويهدد أي فرصة للعيش المشترك بسلام".يذكر أن إسرائيل شنت حربا مدمرة على قطاع غزة استمرت عامين وقتلت خلالها نحو 68 ألف فلسطيني وأصابت نحو 170 ألفا آخرين، كما تواصل شنت هجمات واعتداءات على سوريا ولبنان واليمن، إضافة إلى حربها ضد إيران وهجومها على العاصمة القطرية الدوحة.
الجامعة العربية: دول الشرق الأوسط لن تسمح لإسرائيل بالهيمنة على المنطقة

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنه يجب على إسرائيل أن تتخلى عن أحلامها المتعلقة بما تسميه "إسرائيل الكبرى"، مضيفا: "كما يجب بسط السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية".
جاء ذلك في كلمة له بمجلس الأمن الدولي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، يوم الاثنين، قال فيها، إنه يجب على إسرائيل أن تتوقف عن الاعتداء على الدول العربية وأن تنفيذ حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وقال عبد الخالق: "دول الشرق الأوسط لن تسمح لإسرائيل أو غيرها بالهيمنة على المنطقة تحت أي ظرف، ومهما تفوقت قدرتها العسكرية بالدعم العسكري الخارجي".

وتابع: "يجب أن تدرك إسرائيل أن عدوانها العسكري المدان على فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، وقطر، لن يخدم مصالحها سواء على المدى القريب أم البعيد"، مشيرا إلى أن تلك الاعتداءات ستقود إلى مواجهة إقليمية أكبر.
كما أكد أسامة عبد الخالق أن استفزاز إسرائيل للمشاعر الدينية للمسلمين والمسيحيين باقتحام الأماكن الدينية المقدسة، وخاصة المسجد الأقصى وكنيسة العهد وغيرها من المقدسات الإسلامية والمسيحية، يعمق مشاعر البغضاء ويهدد أي فرصة للعيش المشترك بسلام".
يذكر أن إسرائيل شنت حربا مدمرة على قطاع غزة استمرت عامين وقتلت خلالها نحو 68 ألف فلسطيني وأصابت نحو 170 ألفا آخرين، كما تواصل شنت هجمات واعتداءات على سوريا ولبنان واليمن، إضافة إلى حربها ضد إيران وهجومها على العاصمة القطرية الدوحة.
