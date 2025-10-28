https://sarabic.ae/20251028/السعودية-وباكستان-تطلقان-إطار-تعاون-اقتصادي-مشترك-1106478355.html
السعودية وباكستان تطلقان إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
السعودية وباكستان تطلقان إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، عن تدشين إطار تعاون اقتصادي مشترك، "يرتكز على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويعكس حرصهما على تعميق الروابط... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T12:10+0000
2025-10-28T12:10+0000
2025-10-28T12:11+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
باكستان
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104996027_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_edbeab7f10aedf27a967d27f7b582ab7.jpg
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ذكر أنه "بناءً على الشراكة التاريخية العميقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود، واستنادًا إلى أواصر الأخوة الراسخة والتضامن الإسلامي الذي يربط قيادتي البلدين، اتفق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال اجتماعهما في الرياض يوم الاثنين 27 أكتوبر/ تسرين الأول (الجاري)، على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين، يعتمد على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويؤكد التزامهما بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لخدمة أهدافهما المشتركة".ووفقا للبيان، "يغطي الإطار استكشاف مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بهدف تعزيز التعاون الحكومي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، الصناعة، التعدين، تقنية المعلومات، السياحة، الزراعة، والأمن الغذائي".ووقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين بلديهما، في قصر اليمامة بالرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي منهما هجوما على كلا البلدين.
https://sarabic.ae/20251019/السعودية-تثمن-جهود-تركيا-وقطر-في-توقيع-اتفاق-وقف-النار-بين-باكستان-وأفغانستان-1106190944.html
السعودية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104996027_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d5b6fc4d787859e018bda58ae59e12df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
السعودية وباكستان تطلقان إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
12:10 GMT 28.10.2025 (تم التحديث: 12:11 GMT 28.10.2025)
أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، عن تدشين إطار تعاون اقتصادي مشترك، "يرتكز على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويعكس حرصهما على تعميق الروابط التجارية والاستثمارية لتحقيق الفائدة المتبادلة".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة
الأنباء السعودية (واس)، ذكر أنه "بناءً على الشراكة التاريخية العميقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود، واستنادًا إلى أواصر الأخوة الراسخة والتضامن الإسلامي الذي يربط قيادتي البلدين، اتفق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال اجتماعهما في الرياض يوم الاثنين 27 أكتوبر/ تسرين الأول (الجاري)، على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين، يعتمد على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويؤكد التزامهما بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لخدمة أهدافهما المشتركة".
ووفقا للبيان، "يغطي الإطار استكشاف مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بهدف تعزيز التعاون الحكومي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، الصناعة، التعدين، تقنية المعلومات، السياحة، الزراعة، والأمن الغذائي".
ويجري الجانبان حاليًا دراسة مشاريع مشتركة، منها توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب مذكرة أخرى للتعاون في مجال الطاقة.
ووقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي
بين بلديهما، في قصر اليمامة بالرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي منهما هجوما على كلا البلدين.