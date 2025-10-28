https://sarabic.ae/20251028/السعودية-وباكستان-تطلقان-إطار-تعاون-اقتصادي-مشترك-1106478355.html

السعودية وباكستان تطلقان إطار تعاون اقتصادي بين البلدين

السعودية وباكستان تطلقان إطار تعاون اقتصادي بين البلدين

سبوتنيك عربي

أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، عن تدشين إطار تعاون اقتصادي مشترك، "يرتكز على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويعكس حرصهما على تعميق الروابط... 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T12:10+0000

2025-10-28T12:10+0000

2025-10-28T12:11+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

باكستان

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104996027_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_edbeab7f10aedf27a967d27f7b582ab7.jpg

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ذكر أنه "بناءً على الشراكة التاريخية العميقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود، واستنادًا إلى أواصر الأخوة الراسخة والتضامن الإسلامي الذي يربط قيادتي البلدين، اتفق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال اجتماعهما في الرياض يوم الاثنين 27 أكتوبر/ تسرين الأول (الجاري)، على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين، يعتمد على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويؤكد التزامهما بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لخدمة أهدافهما المشتركة".ووفقا للبيان، "يغطي الإطار استكشاف مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بهدف تعزيز التعاون الحكومي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، الصناعة، التعدين، تقنية المعلومات، السياحة، الزراعة، والأمن الغذائي".ووقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين بلديهما، في قصر اليمامة بالرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي منهما هجوما على كلا البلدين.

https://sarabic.ae/20251019/السعودية-تثمن-جهود-تركيا-وقطر-في-توقيع-اتفاق-وقف-النار-بين-باكستان-وأفغانستان-1106190944.html

السعودية

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم