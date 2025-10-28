عربي
لافروف: روسيا لا تزال تنتظر الولايات المتحدة لتأكيد المقترحات التي نوقشت في ألاسكا
السعودية وباكستان تطلقان إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، عن تدشين إطار تعاون اقتصادي مشترك، "يرتكز على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويعكس حرصهما على تعميق الروابط... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ذكر أنه "بناءً على الشراكة التاريخية العميقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود، واستنادًا إلى أواصر الأخوة الراسخة والتضامن الإسلامي الذي يربط قيادتي البلدين، اتفق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال اجتماعهما في الرياض يوم الاثنين 27 أكتوبر/ تسرين الأول (الجاري)، على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين، يعتمد على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويؤكد التزامهما بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لخدمة أهدافهما المشتركة".ووفقا للبيان، "يغطي الإطار استكشاف مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بهدف تعزيز التعاون الحكومي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، الصناعة، التعدين، تقنية المعلومات، السياحة، الزراعة، والأمن الغذائي".ووقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين بلديهما، في قصر اليمامة بالرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي منهما هجوما على كلا البلدين.
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، عن تدشين إطار تعاون اقتصادي مشترك، "يرتكز على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويعكس حرصهما على تعميق الروابط التجارية والاستثمارية لتحقيق الفائدة المتبادلة".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ذكر أنه "بناءً على الشراكة التاريخية العميقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود، واستنادًا إلى أواصر الأخوة الراسخة والتضامن الإسلامي الذي يربط قيادتي البلدين، اتفق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال اجتماعهما في الرياض يوم الاثنين 27 أكتوبر/ تسرين الأول (الجاري)، على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين، يعتمد على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويؤكد التزامهما بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لخدمة أهدافهما المشتركة".
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
السعودية تثمن جهود تركيا وقطر في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
19 أكتوبر, 22:59 GMT
ووفقا للبيان، "يغطي الإطار استكشاف مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بهدف تعزيز التعاون الحكومي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، الصناعة، التعدين، تقنية المعلومات، السياحة، الزراعة، والأمن الغذائي".

ويجري الجانبان حاليًا دراسة مشاريع مشتركة، منها توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب مذكرة أخرى للتعاون في مجال الطاقة.

ووقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين بلديهما، في قصر اليمامة بالرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي منهما هجوما على كلا البلدين.
