بيلاؤوسوف يلتقي مع وزير الدفاع السوري في موسكو
بيلاؤوسوف يلتقي مع وزير الدفاع السوري في موسكو
بيلاؤوسوف يلتقي مع وزير الدفاع السوري في موسكو

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، التقى بوزير الدفاع السوري في الحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة في موسكو.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قال بيلاؤوسوف: "يسرني رؤيتكم مجددا في موسكو. التقينا أخيرا خلال اجتماع رئيسي بلدينا. ووجودنا هنا مجددا على طاولة المفاوضات يثبت أن الاتصالات بين قادتنا السياسيين ووزاراتنا العسكرية فعالة ومثمرة، وتنطوي على إمكانات هائلة".

وأشار بيلاؤوسوف إلى أن اللقاء بين الرئيسين أعطى زخما إضافيا للتطوير الشامل للعلاقات العسكرية بين البلدين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة
15 أكتوبر, 11:08 GMT
وتابع البيان: "بدوره، شكر وزير الدفاع السوري في الحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة، القيادة الروسية وأندريه بيلاؤوسوف على تنظيم عمل الوفد السوري في موسكو".

وقال: "مجالات تعاوننا بالغة الأهمية، ونحن نشهد تطورا ملحوظا في علاقاتنا".

وختم البيان: "خلال المفاوضات، نوقشت سبل التنفيذ العملي لمجالات التعاون الثنائي الواعدة".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري، وقال بوتين، خلال محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "لم تكن لدينا في روسيا أي علاقات مع سوريا مرتبطة بظروفنا السياسية أو مصالحنا الخاصة. على مدى هذه العقود، كان هدفنا دائمًا هو مصلحة الشعب السوري".
يذكر أنه، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات في موسكو
