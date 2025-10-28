تصويت... برأيك هل يساعد التنسيق المصري–اللبناني في تخفيف التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل؟

https://sarabic.ae/20251028/تصويت-برأيك-هل-يساعد-التنسيق-المصرياللبناني-في-تخفيف-التوتر-بين-حزب-الله-وإسرائيل؟-1106483965.html
برأيك هل يساعد التنسيق المصري–اللبناني في تخفيف التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل؟
استقبل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا، رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن محمود رشاد، والوفد المرافق، بحضور المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش، العميد طوني قهوجي.
ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، فقد "تناول اللقاء الملفات الأمنية والعسكرية وسبل تعزيز التنسيق بين بيروت والقاهرة، إضافة إلى بحث الأوضاع في الجنوب اللبناني وغزة، وإمكانية البناء على أجواء اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ لتوسيعها بما يشمل دعم الاستقرار في لبنان".
وفي ما أكد رشاد، استعداد مصر للمساهمة في تثبيت الأمن في الجنوب ودعم لبنان في مختلف المجالات، أعرب عون، عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان"، مؤكدا ترحيبه بأي "جهد مصري يهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الهدوء إلى ربوع الجنوب".
برأيك هل يساعد التنسيق المصري–اللبناني في تخفيف التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل؟