تصويت... برأيك هل يساعد التنسيق المصري–اللبناني في تخفيف التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل؟
تصويت... برأيك هل يساعد التنسيق المصري–اللبناني في تخفيف التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل؟

14:22 GMT 28.10.2025
© Photo / رة من LBpresidencyالرئيس اللبناني لرئيس المخابرات المصرية: نرحب باي جهد للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الاستقرار
الرئيس اللبناني لرئيس المخابرات المصرية: نرحب باي جهد للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الاستقرار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Photo / رة من LBpresidency
تابعنا عبر
استقبل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا، رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن محمود رشاد، والوفد المرافق، بحضور المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش، العميد طوني قهوجي.
ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، فقد "تناول اللقاء الملفات الأمنية والعسكرية وسبل تعزيز التنسيق بين بيروت والقاهرة، إضافة إلى بحث الأوضاع في الجنوب اللبناني وغزة، وإمكانية البناء على أجواء اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ لتوسيعها بما يشمل دعم الاستقرار في لبنان".
وفي ما أكد رشاد، استعداد مصر للمساهمة في تثبيت الأمن في الجنوب ودعم لبنان في مختلف المجالات، أعرب عون، عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان"، مؤكدا ترحيبه بأي "جهد مصري يهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الهدوء إلى ربوع الجنوب".
برأيك هل يساعد التنسيق المصري–اللبناني في تخفيف التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل؟
عدد الأصوات11
الرئيس اللبناني لرئيس المخابرات المصرية: نرحب بأي جهد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الاستقرار
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير في "حزب الله" اللبناني
