رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو إلى دفع المشاورات بشأن "مدونة قواعد السلوك" في بحر الصين الجنوبي

رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو إلى دفع المشاورات بشأن "مدونة قواعد السلوك" في بحر الصين الجنوبي

28.10.2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها لي، خلال القمة الـ28 بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا، وذلك بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.وكانت وزارة الدفاع الصينية، أفادت في وقت سابق من يوم أمس، بأن "التصريحات الصادرة عن أستراليا، بشأن حادث وقع فوق بحر الصين الجنوبي، تمثل محاولة للتغطية على اختراق أسترالي للمجال الجوي الصيني".وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الصينية في بيان: "نحثّ أستراليا على التوقف فورًا عن الانتهاكات والاستفزازات والتهويل الإعلامي، وضبط تحركات قواتها البحرية والجوية في الخطوط الأمامية، بشكل صارم".وأضافت الوزارة أنها قدمت احتجاجًا رسميًا إلى كانبرا بشأن الحادث، مشيرة إلى أنه وقع بالقرب من جزر "باراسيل"، حيث زعمت أستراليا أن "مقاتلة صينية أطلقت شعلات حرارية قرب إحدى طائراتها الدورية البحرية".وأشارت الوزارة الأسترالية إلى أن الحكومة الأسترالية أعربت عن قلقها لبكين بشأن هذه المناورة التي وصفتها بأنها "غير آمنة وغير مهنية"، مؤكدة أن الطائرة الأسترالية من طراز "P-8A" لم تتعرض لأي أضرار، وأن طاقمها لم يُصب بأذى بعد الحادث الذي وقع يوم الأحد (الماضي).وتعد هذه المرة الثانية خلال العام، التي تتهم فيها أستراليا الصين، بـ"إطلاق شعلات" قرب طائرة أسترالية في المنطقة، إذ كانت كانبرا قد وجهت اتهامًا مشابهًا في فبراير/ شباط الماضي، وردت بكين حينها بأن الطائرة الأسترالية "دخلت مجالها الجوي عمدًا"، وأن ردها كان "قانونيًا ومضبوطًا".

