موسكو: أمريكا تواجه "تخريبا" أوروبيا في تسوية الأزمة الأوكرانية
وقال فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "واجهت الولايات المتحدة الأمريكية تخريبا صريحا من الأوروبيين في عملية التسوية الأوكرانية. نتهم بعدم الرغبة في إنهاء هذا الصراع، لكن دول الاتحاد الأوروبي هي التي تبذل في الواقع كل ما في وسعها لإطالة أمده".وقال: "يواصل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعزيز قدراته العسكرية على طول حدودنا. في دول البلطيق ومنطقة البحر الأسود وبولندا، يجري تعزيز قوة وقدرات المجموعات التكتيكية متعددة الجنسيات والتشكيلات على مستوى الألوية".وأضاف: "تم تمديد مدة انتشار سفن الناتو في البحر الأسود. كما تم تكثيف أنشطة الاستطلاع على طول حدودنا البحرية والجوية في بحر البلطيق والبحر الأسود".وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".لافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسيلوكاشينكو: بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا
أفاد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، أن أمريكا واجهت "تخريبا" أوروبيا في عملية التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي هي التي تبذل قصارى جهدها لإطالة أمد الصراع.
وقال فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "واجهت الولايات المتحدة الأمريكية تخريبا صريحا من الأوروبيين في عملية التسوية الأوكرانية. نتهم بعدم الرغبة في إنهاء هذا الصراع، لكن دول الاتحاد الأوروبي هي التي تبذل في الواقع كل ما في وسعها لإطالة أمده".
وأشار فورونتسوف إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) كثف أنشطة الاستطلاع بالقرب من الحدود البحرية والجوية لروسيا في بحر البلطيق والبحر الأسود.
وقال: "يواصل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعزيز قدراته العسكرية على طول حدودنا. في دول البلطيق ومنطقة البحر الأسود وبولندا، يجري تعزيز قوة وقدرات المجموعات التكتيكية متعددة الجنسيات والتشكيلات على مستوى الألوية".
وأضاف: "تم تمديد مدة انتشار سفن الناتو في البحر الأسود. كما تم تكثيف أنشطة الاستطلاع على طول حدودنا البحرية والجوية في بحر البلطيق والبحر الأسود".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قادة "الناتو" يبذلون قصارى جهدهم لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا.
وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح
، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".