موسكو: أمريكا تواجه "تخريبا" أوروبيا في تسوية الأزمة الأوكرانية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: أمريكا تواجه "تخريبا" أوروبيا في تسوية الأزمة الأوكرانية
موسكو: أمريكا تواجه "تخريبا" أوروبيا في تسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، أن أمريكا واجهت "تخريبا" أوروبيا في عملية التسوية... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
وقال فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "واجهت الولايات المتحدة الأمريكية تخريبا صريحا من الأوروبيين في عملية التسوية الأوكرانية. نتهم بعدم الرغبة في إنهاء هذا الصراع، لكن دول الاتحاد الأوروبي هي التي تبذل في الواقع كل ما في وسعها لإطالة أمده".وقال: "يواصل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعزيز قدراته العسكرية على طول حدودنا. في دول البلطيق ومنطقة البحر الأسود وبولندا، يجري تعزيز قوة وقدرات المجموعات التكتيكية متعددة الجنسيات والتشكيلات على مستوى الألوية".وأضاف: "تم تمديد مدة انتشار سفن الناتو في البحر الأسود. كما تم تكثيف أنشطة الاستطلاع على طول حدودنا البحرية والجوية في بحر البلطيق والبحر الأسود".وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".لافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسيلوكاشينكو: بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا
https://sarabic.ae/20251028/لافروف-قادة-الناتو-يجهدون-لإقناع-واشنطن-بالتخلي-عن-فكرة-التسوية-في-أوكرانيا-1106472452.html
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

موسكو: أمريكا تواجه "تخريبا" أوروبيا في تسوية الأزمة الأوكرانية

16:24 GMT 28.10.2025
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، أن أمريكا واجهت "تخريبا" أوروبيا في عملية التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي هي التي تبذل قصارى جهدها لإطالة أمد الصراع.
وقال فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "واجهت الولايات المتحدة الأمريكية تخريبا صريحا من الأوروبيين في عملية التسوية الأوكرانية. نتهم بعدم الرغبة في إنهاء هذا الصراع، لكن دول الاتحاد الأوروبي هي التي تبذل في الواقع كل ما في وسعها لإطالة أمده".

وأشار فورونتسوف إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) كثف أنشطة الاستطلاع بالقرب من الحدود البحرية والجوية لروسيا في بحر البلطيق والبحر الأسود.

وقال: "يواصل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعزيز قدراته العسكرية على طول حدودنا. في دول البلطيق ومنطقة البحر الأسود وبولندا، يجري تعزيز قوة وقدرات المجموعات التكتيكية متعددة الجنسيات والتشكيلات على مستوى الألوية".
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
لافروف: قادة "الناتو" يجهدون لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا
09:16 GMT
وأضاف: "تم تمديد مدة انتشار سفن الناتو في البحر الأسود. كما تم تكثيف أنشطة الاستطلاع على طول حدودنا البحرية والجوية في بحر البلطيق والبحر الأسود".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قادة "الناتو" يبذلون قصارى جهدهم لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا.

وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".
لافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي
لوكاشينكو: بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا
