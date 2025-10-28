نائب لبناني: نرجح وجود مبادرة مصرية يحملها معه مسؤول المخابرات المصرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/نائب-في-البرلمان-اللبناني-نرجح-وجود-مبادرة-مصرية-يحملها-مسؤول-المخابرات-المصرية-1106465263.html
نائب لبناني: نرجح وجود مبادرة مصرية يحملها معه مسؤول المخابرات المصرية
نائب لبناني: نرجح وجود مبادرة مصرية يحملها معه مسؤول المخابرات المصرية
سبوتنيك عربي
صرح النائب قاسم هاشم، العضو في البرلمان اللبناني، تعليقًا على الحراك الدبلوماسي وزيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، أن "هذه الزيارات المكثّفة... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T07:24+0000
2025-10-28T07:31+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070499035_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2b9c02b466d5bbb2b45320ba9fa3ac2f.jpg
ورأى هاشم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في الساعات المقبلة ستتوضح الصورة أكثر من خلال المواقف والأفكار الجديدة، التي ستُعلن من قبل الموفدين".وإذ أكد هاشم أن "لبنان أمام مرحلة صعبة ودقيقة"، اعتبر أن "موضوع حصر السلاح شأن داخلي لذلك يجب ترك الأمر للجيش اللبناني".وفي ما يتعلق بزيارة "الثنائي الشيعي" لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، أكد هاشم "تمسك رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، معتبرًا أن "هناك فريقًا يراهن على الاغتراب، ليس خدمة له أو تباكيًا على مصالحه، بل لاستثماره في نتائج الانتخابات ليكون هناك تغييرًا ما لاستكمال ما نحن فيه اليوم، وفرض إرادة فريق خدمة للخارج، وهذا هو أساس معركة الإشكال على قانون الانتخاب".الجامعة العربية: دول الشرق الأوسط لن تسمح لإسرائيل بالهيمنة على المنطقةإعلام لبناني: مقتل شقيقين في غارة إسرائيلية على بلدة البياض جنوبي البلاد
https://sarabic.ae/20251027/مصر-التصعيد-الإسرائيلي-في-لبنان-يستوجب-تحركا-إقليميا-لوقفه-1106444682.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070499035_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e6d9d0e90df9956a17aeea4c5ade3600.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان, العالم العربي

نائب لبناني: نرجح وجود مبادرة مصرية يحملها معه مسؤول المخابرات المصرية

07:24 GMT 28.10.2025 (تم التحديث: 07:31 GMT 28.10.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Albayالجلسة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، مجلس النواب اللبناني، بيروت، لبنان 24 نوفمبر 2022
الجلسة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، مجلس النواب اللبناني، بيروت، لبنان 24 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
صرح النائب قاسم هاشم، العضو في البرلمان اللبناني، تعليقًا على الحراك الدبلوماسي وزيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، أن "هذه الزيارات المكثّفة تأتي بعد التطورات الأخيرة في غزة، وهذا الحراك ليس الأول من نوعه لكنه يأتي في ظل استمرار الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية، التي أُرسلت عبر أكثر من مبعوث".
ورأى هاشم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في الساعات المقبلة ستتوضح الصورة أكثر من خلال المواقف والأفكار الجديدة، التي ستُعلن من قبل الموفدين".

وحول زيارة مسؤول المخابرات المصرية المرتقبة إلى بيروت، رأى هاشم أنها "تكتسب أهمية محددة نظرًا لدور المخابرات المصرية في التركيبة السياسية وليس فقط في الدور الأمني"، مرجحًا أن " يحمل مسؤول المخابرات مبادرة مصرية في جعبته".

قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
مصر: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركا إقليميا لوقفه
أمس, 12:39 GMT
وإذ أكد هاشم أن "لبنان أمام مرحلة صعبة ودقيقة"، اعتبر أن "موضوع حصر السلاح شأن داخلي لذلك يجب ترك الأمر للجيش اللبناني".

وأضاف النائب اللبناني: "في لبنان من يخدم بشكل أو بآخر الاستراتيجية الإسرائيلية ولا يقف عند حدود الخطر، الذي ينتظرنا بعد تسليم كل ما لدينا من عوامل قوة".

وفي ما يتعلق بزيارة "الثنائي الشيعي" لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، أكد هاشم "تمسك رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، معتبرًا أن "هناك فريقًا يراهن على الاغتراب، ليس خدمة له أو تباكيًا على مصالحه، بل لاستثماره في نتائج الانتخابات ليكون هناك تغييرًا ما لاستكمال ما نحن فيه اليوم، وفرض إرادة فريق خدمة للخارج، وهذا هو أساس معركة الإشكال على قانون الانتخاب".
الجامعة العربية: دول الشرق الأوسط لن تسمح لإسرائيل بالهيمنة على المنطقة
إعلام لبناني: مقتل شقيقين في غارة إسرائيلية على بلدة البياض جنوبي البلاد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала