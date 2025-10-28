https://sarabic.ae/20251028/نائب-في-البرلمان-اللبناني-نرجح-وجود-مبادرة-مصرية-يحملها-مسؤول-المخابرات-المصرية-1106465263.html
نائب لبناني: نرجح وجود مبادرة مصرية يحملها معه مسؤول المخابرات المصرية
نائب لبناني: نرجح وجود مبادرة مصرية يحملها معه مسؤول المخابرات المصرية
صرح النائب قاسم هاشم، العضو في البرلمان اللبناني، تعليقًا على الحراك الدبلوماسي وزيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، أن "هذه الزيارات المكثّفة... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
ورأى هاشم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في الساعات المقبلة ستتوضح الصورة أكثر من خلال المواقف والأفكار الجديدة، التي ستُعلن من قبل الموفدين".

وحول زيارة مسؤول المخابرات المصرية المرتقبة إلى بيروت، رأى هاشم أنها "تكتسب أهمية محددة نظرًا لدور المخابرات المصرية في التركيبة السياسية وليس فقط في الدور الأمني"، مرجحًا أن " يحمل مسؤول المخابرات مبادرة مصرية في جعبته".

وإذ أكد هاشم أن "لبنان أمام مرحلة صعبة ودقيقة"، اعتبر أن "موضوع حصر السلاح شأن داخلي لذلك يجب ترك الأمر للجيش اللبناني".

وأضاف النائب اللبناني: "في لبنان من يخدم بشكل أو بآخر الاستراتيجية الإسرائيلية ولا يقف عند حدود الخطر، الذي ينتظرنا بعد تسليم كل ما لدينا من عوامل قوة".

وفي ما يتعلق بزيارة "الثنائي الشيعي" لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، أكد هاشم "تمسك رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، معتبرًا أن "هناك فريقًا يراهن على الاغتراب، ليس خدمة له أو تباكيًا على مصالحه، بل لاستثماره في نتائج الانتخابات ليكون هناك تغييرًا ما لاستكمال ما نحن فيه اليوم، وفرض إرادة فريق خدمة للخارج، وهذا هو أساس معركة الإشكال على قانون الانتخاب".
صرح النائب قاسم هاشم، العضو في البرلمان اللبناني، تعليقًا على الحراك الدبلوماسي وزيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، أن "هذه الزيارات المكثّفة تأتي بعد التطورات الأخيرة في غزة، وهذا الحراك ليس الأول من نوعه لكنه يأتي في ظل استمرار الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية، التي أُرسلت عبر أكثر من مبعوث".
ورأى هاشم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في الساعات المقبلة ستتوضح الصورة أكثر من خلال المواقف والأفكار الجديدة، التي ستُعلن من قبل الموفدين".
وحول زيارة مسؤول المخابرات المصرية المرتقبة إلى بيروت، رأى هاشم أنها "تكتسب أهمية محددة نظرًا لدور المخابرات المصرية في التركيبة السياسية وليس فقط في الدور الأمني"، مرجحًا أن " يحمل مسؤول المخابرات مبادرة مصرية في جعبته".
وإذ أكد هاشم أن "لبنان أمام مرحلة صعبة ودقيقة"، اعتبر أن "موضوع حصر السلاح شأن داخلي لذلك يجب ترك الأمر للجيش اللبناني".
وأضاف النائب اللبناني: "في لبنان من يخدم بشكل أو بآخر الاستراتيجية الإسرائيلية ولا يقف عند حدود الخطر، الذي ينتظرنا بعد تسليم كل ما لدينا من عوامل قوة".
وفي ما يتعلق بزيارة "الثنائي الشيعي" لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، أكد هاشم "تمسك رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، معتبرًا أن "هناك فريقًا يراهن على الاغتراب، ليس خدمة له أو تباكيًا على مصالحه، بل لاستثماره في نتائج الانتخابات ليكون هناك تغييرًا ما لاستكمال ما نحن فيه اليوم، وفرض إرادة فريق خدمة للخارج، وهذا هو أساس معركة الإشكال على قانون الانتخاب".