https://sarabic.ae/20251028/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدر-توجيها-للجيش-بشأن-التهديدات-الإرهابية-في-الضفة-الغربية-1106464978.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر توجيها للجيش بشأن "التهديدات الإرهابية في الضفة الغربية"

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر توجيها للجيش بشأن "التهديدات الإرهابية في الضفة الغربية"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن "الجيش والشاباك أحبطا "تهديدا إرهابيا خطيرا" في الضفة الغربية. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T07:13+0000

2025-10-28T07:13+0000

2025-10-28T07:13+0000

أخبار الضفة الغربية

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101676114_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_52c0d5b01a18fa8b91b87e80bf96bc2e.jpg

وقال كاتس، في بيان له، إن "الجيش سيتصدى لأي محاولة من "التنظيمات الإرهابية" لإعادة بناء البنى التحتية في الضفة الغربية"، مؤكدا أن "القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس لمنع الهجمات".وأوضح أنه "أوعز للجيش باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات الإرهابية في الضفة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، شنّ هجوم بتوجيه من الشاباك (الأمن الداخي) على "مخربين" في جنين في الضفة الغربية، على حد قوله.جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال فيه إن الهجوم استهدف من وصفهم بـ"المخربين"، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك المزيد من التفاصيل.وكانت وحدة خاصة في الجيش الإسرائيلي قالت، في وقت سابق، إنها قتلت 3 مسلحين قنصًا في جنين في الضفة الغربية.وفي 23 يوليو/ تموز 2025، أيّد الكنيست مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة حماس، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم

https://sarabic.ae/20251023/ترامب-إسرائيل-لن-تفعل-شيئا-بخصوص-الضفة-الغربية-1106334655.html

https://sarabic.ae/20251027/حماس-لا-نقبل-فصل-غزة-عن-الضفة-الغربية-1106435773.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم