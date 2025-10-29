https://sarabic.ae/20251029/الإعصار-ميليسا-يخلف-عشرات-القتلى-في-هايتي-وجامايكا-1106539648.html

الإعصار "ميليسا" يخلف عشرات القتلى في هايتي وجامايكا

الإعصار "ميليسا" يخلف عشرات القتلى في هايتي وجامايكا

قالت السلطات في هايتي، الأربعاء، إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تبعات الإعصار ميليسا، معظمهم بسبب الفيضانات في منطقة بيتي جواف، حيث قُتل 10 أطفال على... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي جامايكا، أعلن مسؤولون عن مقتل أربعة أشخاص إثر الإعصار الذي اجتاح الدولة الجزرية بعد يوم من وصوله إلى اليابسة كأقوى إعصار مسجل يضربها مباشرة.وقال ديزموند ماكنزي، وزير الحكومة المحلية والتنمية المجتمعية في جامايكا، في بيان صحفي، إن الشرطة في سانت إليزابيث أكدت وفاة ثلاثة رجال وامرأة بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات الناجمة عن الإعصار.ويسير الإعصار ميليسا حاليا قبالة الساحل الشرقي لكوبا مع رياح تبلغ سرعتها 155 كيلومترا في الساعة، بينما تتهاطل أمطار غزيرة على الجزيرة، بحسب المركز الوطني للأعاصير. ويتجه الإعصار نحو جزر الباهاماس، حيث من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة خطرة قبل أن يصل إلى برمودا مساء الخميس.وفي شرق كوبا، أجلت السلطات 735 ألف شخص تحسبا لهطول أمطار تتراوح كمياتها بين 250 و500 ميليمتر، وقد تصل محليا إلى 635 ميليمترا في المناطق الجبلية، مما قد يتسبب في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية. وذكرت صحيفة “كوبا ديبايت” أن “المياه تتدفق جارفة كل شيء في طريقها” في سلسلة جبال سييرا مايسترا.وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن الإعصار تسبب في “أضرار جسيمة”، دون أن يعلن عن وقوع ضحايا.ويعد الإعصار ميليسا الأقوى الذي يضرب اليابسة منذ 90 عاما، إذ وصل إلى جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة، ما تسبب في “مستويات غير مسبوقة” من الدمار، بحسب منسق الأمم المتحدة في الكاريبي دينيس زولو، الذي أكد أن “البلاد تعرضت لأضرار هائلة على مستوى البنى التحتية والممتلكات والطرق وشبكات الطاقة والاتصالات”.

