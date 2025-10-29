https://sarabic.ae/20251029/إعصار-ميليسا-يخلف-دمارا-غير-مسبوق-في-جامايكا-وأضرارا-جسيمة-بكوبا-فيديو-1106538083.html

إعصار "ميليسا" يخلف دمارا غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة بكوبا... فيديو

إعصار "ميليسا" يخلف دمارا غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة بكوبا... فيديو

سبوتنيك عربي

تسبب الإعصار "ميليسا" في دمار واسع النطاق في جامايكا، وصفه مسؤول في الأمم المتحدة بأنه على مستويات غير مسبوقة. 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال منسّق المنظمة الدولية في عدد من دول الكاريبي، دينيس زولو، في مؤتمر عبر الفيديو من كينغستون، إن "ما نعرفه حتى الآن يشير إلى أضرار هائلة شملت البنية التحتية والممتلكات والطرق وشبكات الاتصالات والطاقة".ويعد "ميليسا" أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ تسعين عاما، وقد ألحق أضرارا جسيمة في كوبا، بحسب ما أعلن الرئيس ميغيل دياز كانيل، الذي وصف الليلة الماضية بأنها غاية في الصعوبة. ودعا المواطنين إلى البقاء في أماكن آمنة مع استمرار العاصفة التي ترافقها رياح بلغت سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة.ووفق المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، تتراوح قوة "ميليسا" حاليا بين الفئتين الثالثة والخامسة على مقياس سافير-سمبسون، ومن المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار خلال الساعات المقبلة قبالة الساحل الشرقي لكوبا، مروراً بجنوب شرق جزر البهاما، قبل أن يقترب من جزيرة برمودا مساء الخميس.وأدت العاصفة إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في جامايكا وجمهورية الدومينيكان وبنما وخصوصاً في هايتي، حيث تتواصل عمليات البحث عن مفقودين. وسُجلت ثلاثة وفيات في جامايكا، بينما لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم في هايتي، وواحد في جمهورية الدومينيكان.إعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديوعلماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسونامي

