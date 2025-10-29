عربي
https://sarabic.ae/20251029/إعصار-ميليسا-يخلف-دمارا-غير-مسبوق-في-جامايكا-وأضرارا-جسيمة-بكوبا-فيديو-1106538083.html
إعصار "ميليسا" يخلف دمارا غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة بكوبا... فيديو
إعصار "ميليسا" يخلف دمارا غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة بكوبا... فيديو
سبوتنيك عربي
تسبب الإعصار "ميليسا" في دمار واسع النطاق في جامايكا، وصفه مسؤول في الأمم المتحدة بأنه على مستويات غير مسبوقة. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T20:25+0000
2025-10-29T20:25+0000
جامايكا
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106538185_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_bf47e40d62d27c7759a7ff6430e87855.jpg
وقال منسّق المنظمة الدولية في عدد من دول الكاريبي، دينيس زولو، في مؤتمر عبر الفيديو من كينغستون، إن "ما نعرفه حتى الآن يشير إلى أضرار هائلة شملت البنية التحتية والممتلكات والطرق وشبكات الاتصالات والطاقة".ويعد "ميليسا" أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ تسعين عاما، وقد ألحق أضرارا جسيمة في كوبا، بحسب ما أعلن الرئيس ميغيل دياز كانيل، الذي وصف الليلة الماضية بأنها غاية في الصعوبة. ودعا المواطنين إلى البقاء في أماكن آمنة مع استمرار العاصفة التي ترافقها رياح بلغت سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة.ووفق المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، تتراوح قوة "ميليسا" حاليا بين الفئتين الثالثة والخامسة على مقياس سافير-سمبسون، ومن المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار خلال الساعات المقبلة قبالة الساحل الشرقي لكوبا، مروراً بجنوب شرق جزر البهاما، قبل أن يقترب من جزيرة برمودا مساء الخميس.وأدت العاصفة إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في جامايكا وجمهورية الدومينيكان وبنما وخصوصاً في هايتي، حيث تتواصل عمليات البحث عن مفقودين. وسُجلت ثلاثة وفيات في جامايكا، بينما لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم في هايتي، وواحد في جمهورية الدومينيكان.إعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديوعلماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسونامي
https://sarabic.ae/20251028/إعصار-ميليسا-يتفوق-على-كاترينا-في-الشدة-1106492131.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106538185_136:0:880:558_1920x0_80_0_0_e2343b03accc915e300fe9cba06bfa1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جامايكا, أخبار العالم الآن, حول العالم
جامايكا, أخبار العالم الآن, حول العالم

إعصار "ميليسا" يخلف دمارا غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة بكوبا... فيديو

20:25 GMT 29.10.2025
© Photo / x/DailyTribuneإعصار ميليسا يخلف دماراً غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة في كوبا
إعصار ميليسا يخلف دماراً غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة في كوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Photo / x/DailyTribune
تابعنا عبر
تسبب الإعصار "ميليسا" في دمار واسع النطاق في جامايكا، وصفه مسؤول في الأمم المتحدة بأنه على مستويات غير مسبوقة.
وقال منسّق المنظمة الدولية في عدد من دول الكاريبي، دينيس زولو، في مؤتمر عبر الفيديو من كينغستون، إن "ما نعرفه حتى الآن يشير إلى أضرار هائلة شملت البنية التحتية والممتلكات والطرق وشبكات الاتصالات والطاقة".
وأضاف أن آلاف السكان اضطروا إلى اللجوء إلى الملاجئ في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الأضرار غير مسبوق في تاريخ الجزيرة.
ويعد "ميليسا" أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ تسعين عاما، وقد ألحق أضرارا جسيمة في كوبا، بحسب ما أعلن الرئيس ميغيل دياز كانيل، الذي وصف الليلة الماضية بأنها غاية في الصعوبة. ودعا المواطنين إلى البقاء في أماكن آمنة مع استمرار العاصفة التي ترافقها رياح بلغت سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة.
وغمرت الفيضانات شوارع سانتياغو دي كوبا شرق البلاد، واقتلعت الرياح العاتية أشجاراً وأعمدة كهرباء، فيما تضررت مبانٍ عدة.
ووفق المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، تتراوح قوة "ميليسا" حاليا بين الفئتين الثالثة والخامسة على مقياس سافير-سمبسون، ومن المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار خلال الساعات المقبلة قبالة الساحل الشرقي لكوبا، مروراً بجنوب شرق جزر البهاما، قبل أن يقترب من جزيرة برمودا مساء الخميس.
وصول إعصار ميلتون إلى ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
إعصار "ميليسا" يتفوق على "كاترينا" في الشدة
أمس, 18:30 GMT

وأظهر تحليل استناداً إلى بيانات الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أن الإعصار بلغ عند وصوله إلى اليابسة في جامايكا مستوى القوة نفسه الذي سجله إعصار "لايبور داي" المدمر عام 1935 في أرخبيل كيز بولاية فلوريدا، عندما وصلت سرعة الرياح إلى 300 كيلومتر في الساعة، بحسب وسائل إعلام غربية.

وأدت العاصفة إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في جامايكا وجمهورية الدومينيكان وبنما وخصوصاً في هايتي، حيث تتواصل عمليات البحث عن مفقودين. وسُجلت ثلاثة وفيات في جامايكا، بينما لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم في هايتي، وواحد في جمهورية الدومينيكان.
إعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديو
علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسونامي
