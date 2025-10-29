إعصار "ميليسا" يخلف دمارا غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة بكوبا... فيديو
تسبب الإعصار "ميليسا" في دمار واسع النطاق في جامايكا، وصفه مسؤول في الأمم المتحدة بأنه على مستويات غير مسبوقة.
وقال منسّق المنظمة الدولية في عدد من دول الكاريبي، دينيس زولو، في مؤتمر عبر الفيديو من كينغستون، إن "ما نعرفه حتى الآن يشير إلى أضرار هائلة شملت البنية التحتية والممتلكات والطرق وشبكات الاتصالات والطاقة".
وأضاف أن آلاف السكان اضطروا إلى اللجوء إلى الملاجئ في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الأضرار غير مسبوق في تاريخ الجزيرة.
Following Hurricane Melissa's landfall today, Jamaica experienced widespread flooding.— Michael udo (@Udoka62782315) October 29, 2025
It appears that they will face a considerable challenge in their recovery efforts after such an event. pic.twitter.com/AfrO0gg64n
ويعد "ميليسا" أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ تسعين عاما، وقد ألحق أضرارا جسيمة في كوبا، بحسب ما أعلن الرئيس ميغيل دياز كانيل، الذي وصف الليلة الماضية بأنها غاية في الصعوبة. ودعا المواطنين إلى البقاء في أماكن آمنة مع استمرار العاصفة التي ترافقها رياح بلغت سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة.
وغمرت الفيضانات شوارع سانتياغو دي كوبا شرق البلاد، واقتلعت الرياح العاتية أشجاراً وأعمدة كهرباء، فيما تضررت مبانٍ عدة.
ووفق المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، تتراوح قوة "ميليسا" حاليا بين الفئتين الثالثة والخامسة على مقياس سافير-سمبسون، ومن المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار خلال الساعات المقبلة قبالة الساحل الشرقي لكوبا، مروراً بجنوب شرق جزر البهاما، قبل أن يقترب من جزيرة برمودا مساء الخميس.
أمس, 18:30 GMT
وأظهر تحليل استناداً إلى بيانات الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أن الإعصار بلغ عند وصوله إلى اليابسة في جامايكا مستوى القوة نفسه الذي سجله إعصار "لايبور داي" المدمر عام 1935 في أرخبيل كيز بولاية فلوريدا، عندما وصلت سرعة الرياح إلى 300 كيلومتر في الساعة، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأدت العاصفة إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في جامايكا وجمهورية الدومينيكان وبنما وخصوصاً في هايتي، حيث تتواصل عمليات البحث عن مفقودين. وسُجلت ثلاثة وفيات في جامايكا، بينما لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم في هايتي، وواحد في جمهورية الدومينيكان.