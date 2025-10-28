إعصار "ميليسا" يتفوق على "كاترينا" في الشدة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعصار "ميليسا" يتفوق على "كاترينا" في الشدة
أفادت صحف أمريكية أن إعصار "ميليسا" تفوق في الشدة على إعصار "كاترينا" عام 2005، الذي أصبح أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة. 28.10.2025
2025-10-28T18:30+0000
2025-10-28T18:30+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جامايكا
أعاصير
وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد أفاد سابقا أن إعصار "ميليسا" وصل إلى جنوب غرب جامايكا، ليصبح أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق. ووفقا لوزارة الصحة في البلاد، لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة الإعصار. وازدادت سرعة الرياح القصوى المستمرة إلى 280 كيلومترا في الساعة (175 ميلا في الساعة)، ويتحرك الإعصار باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 7 كيلومترات في الساعة (4.3 ميل في الساعة). وضرب إعصار "كاترينا" جنوبي الولايات المتحدة في 29 أغسطس/آب 2005، ليصبح أحد أكثر الكوارث الطبيعية حينها تدميرا في تاريخ البلاد. إعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديوعلماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسونامي
إعصار "ميليسا" يتفوق على "كاترينا" في الشدة

18:30 GMT 28.10.2025
أفادت صحف أمريكية أن إعصار "ميليسا" تفوق في الشدة على إعصار "كاترينا" عام 2005، الذي أصبح أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة.
وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد أفاد سابقا أن إعصار "ميليسا" وصل إلى جنوب غرب جامايكا، ليصبح أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق.
ووفقا لوزارة الصحة في البلاد، لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة الإعصار.

وذكرت الصحف: "في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ومع بدء تدهور الأحوال الجوية، تجاوزت ذروة شدة العاصفة شدة إعصار كاترينا عام 2005"، وكان إعصار ميليسا قد اشتد سابقا إلى أعلى شدته، الفئة الخامسة، على مقياس "سافير-سيمبسون"، قبالة سواحل جامايكا، وصرحت الحكومة الجامايكية بأنها بذلت كل ما في وسعها للاستعداد، لكنها حذرت من أضرار كارثية متوقعة.

الصين ترفع حالة الطوارئ للمستوى الـ 4 بسبب الإعصار "ماتمو"
6 أكتوبر, 06:24 GMT
وازدادت سرعة الرياح القصوى المستمرة إلى 280 كيلومترا في الساعة (175 ميلا في الساعة)، ويتحرك الإعصار باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 7 كيلومترات في الساعة (4.3 ميل في الساعة).
وضرب إعصار "كاترينا" جنوبي الولايات المتحدة في 29 أغسطس/آب 2005، ليصبح أحد أكثر الكوارث الطبيعية حينها تدميرا في تاريخ البلاد.
