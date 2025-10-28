https://sarabic.ae/20251028/إعصار-ميليسا-يتفوق-على-كاترينا-في-الشدة-1106492131.html
إعصار "ميليسا" يتفوق على "كاترينا" في الشدة
أفادت صحف أمريكية أن إعصار "ميليسا" تفوق في الشدة على إعصار "كاترينا" عام 2005، الذي أصبح أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد أفاد سابقا أن إعصار "ميليسا" وصل إلى جنوب غرب جامايكا، ليصبح أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق. ووفقا لوزارة الصحة في البلاد، لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة الإعصار. وازدادت سرعة الرياح القصوى المستمرة إلى 280 كيلومترا في الساعة (175 ميلا في الساعة)، ويتحرك الإعصار باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 7 كيلومترات في الساعة (4.3 ميل في الساعة). وضرب إعصار "كاترينا" جنوبي الولايات المتحدة في 29 أغسطس/آب 2005، ليصبح أحد أكثر الكوارث الطبيعية حينها تدميرا في تاريخ البلاد.
وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد أفاد سابقا أن إعصار "ميليسا" وصل إلى جنوب غرب جامايكا، ليصبح أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق.
ووفقا لوزارة الصحة في البلاد، لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة الإعصار.
وذكرت الصحف: "في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ومع بدء تدهور الأحوال الجوية، تجاوزت ذروة شدة العاصفة شدة إعصار كاترينا عام 2005"، وكان إعصار ميليسا قد اشتد سابقا إلى أعلى شدته، الفئة الخامسة، على مقياس "سافير-سيمبسون"، قبالة سواحل جامايكا، وصرحت الحكومة الجامايكية بأنها بذلت كل ما في وسعها للاستعداد، لكنها حذرت من أضرار كارثية متوقعة.
وازدادت سرعة الرياح القصوى المستمرة إلى 280 كيلومترا في الساعة (175 ميلا في الساعة)، ويتحرك الإعصار باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 7 كيلومترات في الساعة (4.3 ميل في الساعة).
وضرب إعصار "كاترينا" جنوبي الولايات المتحدة في 29 أغسطس/آب 2005، ليصبح أحد أكثر الكوارث الطبيعية حينها تدميرا في تاريخ البلاد.