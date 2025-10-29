https://sarabic.ae/20251029/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يعلن-خفض-الفائدة-ربع-نقطة-مئوية-1106535496.html

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن خفض الفائدة ربع نقطة مئوية

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن خفض الفائدة ربع نقطة مئوية

سبوتنيك عربي

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية دعما لسوق العمل الأمريكية بعد ظهور تصدعات، وذلك في حالة استغلال استقرار التضخم... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T18:54+0000

2025-10-29T18:54+0000

2025-10-29T18:54+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092876728_305:0:1194:500_1920x0_80_0_0_de97a973e4cb36ed76f46dc5202b5148.jpg

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن البنك المركزي الأمريكي أنه قد يوقف تقليص ميزانيته بحلول مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%، ويعتبر الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المخاطر السلبية على التوظيف ارتفعت، منوها إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلا أنه بقي منخفضا حتى أغسطس/آب.وأفاد الاحتياطي الفيدرالي بأن اللجنة قررت إنهاء عملية خفض حيازة البنك المركزي الأمريكي الإجمالية من الأوراق المالية، وهو ما يعرف بـ"التشديد الكمي"، في الأول من ديسمبر.وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بعد التضخم الأساسي في الولايات المتحدة دون التوقعات في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق التقرير الشهري الذي تأخر إصداره بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي.فيما كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الأسبوع الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين بشدة قد ارتفع 0.2% مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي، في أبطأ وتيرة له خلال ثلاثة أشهر.

https://sarabic.ae/20220504/البنك-المركزي-الأمريكي-يعلن-عن-أكبر-رفع-لسعر-الفائدة-منذ-عام-2000-1061854277.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار