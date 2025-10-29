الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن خفض الفائدة ربع نقطة مئوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251029/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يعلن-خفض-الفائدة-ربع-نقطة-مئوية-1106535496.html
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن خفض الفائدة ربع نقطة مئوية
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن خفض الفائدة ربع نقطة مئوية
سبوتنيك عربي
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية دعما لسوق العمل الأمريكية بعد ظهور تصدعات، وذلك في حالة استغلال استقرار التضخم... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T18:54+0000
2025-10-29T18:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092876728_305:0:1194:500_1920x0_80_0_0_de97a973e4cb36ed76f46dc5202b5148.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن البنك المركزي الأمريكي أنه قد يوقف تقليص ميزانيته بحلول مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%، ويعتبر الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المخاطر السلبية على التوظيف ارتفعت، منوها إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلا أنه بقي منخفضا حتى أغسطس/آب.وأفاد الاحتياطي الفيدرالي بأن اللجنة قررت إنهاء عملية خفض حيازة البنك المركزي الأمريكي الإجمالية من الأوراق المالية، وهو ما يعرف بـ"التشديد الكمي"، في الأول من ديسمبر.وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بعد التضخم الأساسي في الولايات المتحدة دون التوقعات في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق التقرير الشهري الذي تأخر إصداره بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي.فيما كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الأسبوع الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين بشدة قد ارتفع 0.2% مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي، في أبطأ وتيرة له خلال ثلاثة أشهر.
https://sarabic.ae/20220504/البنك-المركزي-الأمريكي-يعلن-عن-أكبر-رفع-لسعر-الفائدة-منذ-عام-2000-1061854277.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092876728_416:0:1083:500_1920x0_80_0_0_e9c8138baf50feff4aee01454efb0e3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن خفض الفائدة ربع نقطة مئوية

18:54 GMT 29.10.2025
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve Systemمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve System
تابعنا عبر
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية دعما لسوق العمل الأمريكية بعد ظهور تصدعات، وذلك في حالة استغلال استقرار التضخم نسبيا في الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن البنك المركزي الأمريكي أنه قد يوقف تقليص ميزانيته بحلول مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%، ويعتبر الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
البنك المركزي الأمريكي يعلن عن أكبر رفع لسعر الفائدة منذ عام 2000
4 مايو 2022, 18:45 GMT
وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المخاطر السلبية على التوظيف ارتفعت، منوها إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلا أنه بقي منخفضا حتى أغسطس/آب.
وأفاد الاحتياطي الفيدرالي بأن اللجنة قررت إنهاء عملية خفض حيازة البنك المركزي الأمريكي الإجمالية من الأوراق المالية، وهو ما يعرف بـ"التشديد الكمي"، في الأول من ديسمبر.
وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بعد التضخم الأساسي في الولايات المتحدة دون التوقعات في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق التقرير الشهري الذي تأخر إصداره بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي.
فيما كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الأسبوع الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين بشدة قد ارتفع 0.2% مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي، في أبطأ وتيرة له خلال ثلاثة أشهر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала