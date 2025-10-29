الصحة العالمية: ارتفاع عدد وفيات حمى الوادي المتصدع في السنغال إلى 28

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الصحة العالمية: ارتفاع عدد وفيات حمى الوادي المتصدع في السنغال إلى 28
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن تفشي "حمى الوادي المتصدع" في السنغال، أودت بحياة 28 شخصا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف: "يستمر تفشي حمى الوادي المتصدع في السنغال، وحتى 28 أكتوبر/تشرين الأول، سجلت 343 حالة، منها 270 حالة شفاء و28 حالة وفاة".وتجدر الإشارة إلى أن حمى "الوادي المتصدع" من الأمراض، التي قد تظهر عادة في الفترات التي تعقب مواسم الأمطار، خاصة في المناطق الريفية، حيث يكثر الاحتكاك بالماشية والبعوض.
الصحة العالمية: ارتفاع عدد وفيات حمى الوادي المتصدع في السنغال إلى 28

17:18 GMT 29.10.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
عاصمة السنغال، دكار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
أفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن تفشي "حمى الوادي المتصدع" في السنغال، أودت بحياة 28 شخصا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات مستمر في الارتفاع.
وأضاف: "يستمر تفشي حمى الوادي المتصدع في السنغال، وحتى 28 أكتوبر/تشرين الأول، سجلت 343 حالة، منها 270 حالة شفاء و28 حالة وفاة".
وبيّن المكتب الإقليمي أن منطقة سانت لويس، الأكثر تضررا، حيث سجلت 271 حالة، مشيرا إلى أن فرق الاستجابة السريعة التابعة لمنظمة الصحة العالمية نشرت في السنغال.
نواكشوط، موريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
دولة عربية تسجل أول وفاة بحمى "الوادي المتصدع" منذ 3 سنوات
28 سبتمبر, 17:18 GMT

وأضاف: "قامت المنظمة بتطعيم 7400 حيوان يحتمل أن يكون حاملا للمرض، وعولجت نحو 200 قرية ومنطقة حضرية من البعوض، إذ يمكن أن ينتقل فيروس "وادي ريفت" أيضا عن طريق الحشرات المصابة".

وتجدر الإشارة إلى أن حمى "الوادي المتصدع" من الأمراض، التي قد تظهر عادة في الفترات التي تعقب مواسم الأمطار، خاصة في المناطق الريفية، حيث يكثر الاحتكاك بالماشية والبعوض.
