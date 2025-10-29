https://sarabic.ae/20251029/الصحة-العالمية-ارتفاع-عدد-وفيات-حمى-الوادي-المتصدع-في-السنغال-إلى-28-1106533008.html
الصحة العالمية: ارتفاع عدد وفيات حمى الوادي المتصدع في السنغال إلى 28
أفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن تفشي "حمى الوادي المتصدع" في السنغال، أودت بحياة 28 شخصا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات
وتجدر الإشارة إلى أن حمى "الوادي المتصدع" من الأمراض، التي قد تظهر عادة في الفترات التي تعقب مواسم الأمطار، خاصة في المناطق الريفية، حيث يكثر الاحتكاك بالماشية والبعوض.
السنغال
أفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن تفشي "حمى الوادي المتصدع" في السنغال، أودت بحياة 28 شخصا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات مستمر في الارتفاع.
وأضاف: "يستمر تفشي حمى الوادي المتصدع في السنغال، وحتى 28 أكتوبر/تشرين الأول، سجلت 343 حالة، منها 270 حالة شفاء و28 حالة وفاة".
وبيّن المكتب الإقليمي أن منطقة سانت لويس، الأكثر تضررا، حيث سجلت 271 حالة، مشيرا إلى أن فرق الاستجابة السريعة التابعة لمنظمة الصحة العالمية نشرت في السنغال.
وأضاف: "قامت المنظمة بتطعيم 7400 حيوان يحتمل أن يكون حاملا للمرض، وعولجت نحو 200 قرية ومنطقة حضرية من البعوض، إذ يمكن أن ينتقل فيروس "وادي ريفت" أيضا عن طريق الحشرات المصابة".
وتجدر الإشارة إلى أن حمى "الوادي المتصدع" من الأمراض، التي قد تظهر عادة في الفترات التي تعقب مواسم الأمطار، خاصة في المناطق الريفية، حيث يكثر الاحتكاك بالماشية والبعوض
