متخصص في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بضوء أخضر أمريكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251029/متخصص-في-الشأن-الإسرائيلي-إسرائيل-خرقت-وقف-إطلاق-النار-بضوء-أخضر-أمريكي-1106525248.html
متخصص في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بضوء أخضر أمريكي
متخصص في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بضوء أخضر أمريكي
سبوتنيك عربي
علق المتخصص في الشأن الإسرائيلي من غزة الدكتور حسن لافي، على الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن "هذه العملية نفذت بضوء أخضر أمريكي"،... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T14:04+0000
2025-10-29T14:04+0000
تقارير سبوتنيك
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945368_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b531eb2025718e14f63650a5c848704b.jpg
ورأى لافي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يحدث اليوم تغيير معادلات حقيقية وإسرائيل تحولت من الحرب الشاملة التي كانت تفقدها شرعيتها الدولية أمام المجتمع الدولي، إلى الحرب المحدودة بتحميل المسؤولية إلى حركة "حماس". وكشف عن "تدمير مدينة رفح بالكامل"، لافتا إلى أن الاتفاق تم خرقه بمقتل أكثر من 90 فلسطيني"، متسائلا: "كيف سننتقل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؟".وأضاف: "إسرائيل ذهبت إلى الاتفاق وهي ترفضه، لأن نتنياهو يريد احتلال كامل قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، لكن ترامب أوقفه لاسباب لها علاقة بالمصلحة الأمريكية"، مؤكدا أن "إسرائيل تبحث عن أي ذريعة لعودة الحرب ولكن الولايات المتحدة تريدها بطريقة مختلفة".وعن دخول قوة دولية إلى قطاع غزة، رأى ضيف "سبوتنيك" أن "إسرائيل تريد قوة دولية تقوم بما فشلت به في الحرب أي نزع سلاح "حماس"، بينما الفلسطيني ينظر اليها كقوة حفظ سلام لمراقبة تطبيق الاتفاق، ومن صلاحياتها فض اشتباك وحماية الشعب الفلسطيني من التوغل الإسرائيلي، وبالتالي هناك خلاف حقيقي ما بين الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية". وتابع: وأوضح لافي أن "إسرائيل تضع فيتو كبير على القوات التركية وترفض دخولها، وبالتالي هذه القضية معقدة"، مستغربا "قول ترامب إنه انطلق في المرحلة الثانية دون وجود اتفاق حقيقي"."قمة السلام" في شرم الشيخ …ما الأبعاد الاستراتيجية لحضور قادة العالم توقيع "اتفاق "وقف الحرب في غزةحماس تكشف لـ"سبوتنيك" تصورها بشأن المرحلة القادمة في غزة وإدارة القطاع
https://sarabic.ae/20251029/تصويت-هل-يتطور-دور-مصر-المحوري-في-الشرق-الأوسط-بعد-نجاحها-في-غزة-ومساعيها-في-لبنان-والسودان؟-1106524273.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945368_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c41b3e039481f77e02e22c97e47e8e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

متخصص في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بضوء أخضر أمريكي

14:04 GMT 29.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
علق المتخصص في الشأن الإسرائيلي من غزة الدكتور حسن لافي، على الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن "هذه العملية نفذت بضوء أخضر أمريكي"، معتبرا أن "ترامب عندما ضغط على نتنياهو للتوقيع على الاتفاق وعد إسرائيل بمنحها الحرية بوضع تفسيرات محددة حسب مصلحتها".
ورأى لافي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يحدث اليوم تغيير معادلات حقيقية وإسرائيل تحولت من الحرب الشاملة التي كانت تفقدها شرعيتها الدولية أمام المجتمع الدولي، إلى الحرب المحدودة بتحميل المسؤولية إلى حركة "حماس".

وكشف عن "تدمير مدينة رفح بالكامل"، لافتا إلى أن الاتفاق تم خرقه بمقتل أكثر من 90 فلسطيني"، متسائلا: "كيف سننتقل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؟".
وأضاف: "إسرائيل ذهبت إلى الاتفاق وهي ترفضه، لأن نتنياهو يريد احتلال كامل قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، لكن ترامب أوقفه لاسباب لها علاقة بالمصلحة الأمريكية"، مؤكدا أن "إسرائيل تبحث عن أي ذريعة لعودة الحرب ولكن الولايات المتحدة تريدها بطريقة مختلفة".
وكشف لافي أن الاتصالات مع الوسطاء وخاصة مع مصر وقطر لم تنقطع، لكنه تساءل عن مدى تأثير الوسطاء على الولايات المتحدة الامريكية للتأثير على إسرائيل"، لافتا إلى أن "لدى "حماس" أدلة ثابتة وبراهين، فيما يتعلق بتسليم جثامين الإسرائيليين، يجب تقديمها للوسطاء لاقناعهم.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في القصر الرئاسي بالقاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
تصويت... هل يتطور دور مصر المحوري في الشرق الأوسط بعد نجاحها بشأن غزة ومساعيها تجاه لبنان والسودان؟
13:23 GMT
وعن دخول قوة دولية إلى قطاع غزة، رأى ضيف "سبوتنيك" أن "إسرائيل تريد قوة دولية تقوم بما فشلت به في الحرب أي نزع سلاح "حماس"، بينما الفلسطيني ينظر اليها كقوة حفظ سلام لمراقبة تطبيق الاتفاق، ومن صلاحياتها فض اشتباك وحماية الشعب الفلسطيني من التوغل الإسرائيلي، وبالتالي هناك خلاف حقيقي ما بين الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية". وتابع:

هناك خلاف بين الوسطاء أنفسهم حول دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، فهل يريدون ذلك بتكليف من الولايات المتحدة أم بقرار أممي، وهذا ما ترفضه إسرائيل لأنها لا تريد تدويل القضية الفلسطينية وإدخال أي طرف دولي إلى القطاع.

وأوضح لافي أن "إسرائيل تضع فيتو كبير على القوات التركية وترفض دخولها، وبالتالي هذه القضية معقدة"، مستغربا "قول ترامب إنه انطلق في المرحلة الثانية دون وجود اتفاق حقيقي".
"قمة السلام" في شرم الشيخ …ما الأبعاد الاستراتيجية لحضور قادة العالم توقيع "اتفاق "وقف الحرب في غزة
حماس تكشف لـ"سبوتنيك" تصورها بشأن المرحلة القادمة في غزة وإدارة القطاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала