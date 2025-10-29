https://sarabic.ae/20251029/متخصص-في-الشأن-الإسرائيلي-إسرائيل-خرقت-وقف-إطلاق-النار-بضوء-أخضر-أمريكي-1106525248.html
متخصص في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بضوء أخضر أمريكي
علق المتخصص في الشأن الإسرائيلي من غزة الدكتور حسن لافي، على الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن "هذه العملية نفذت بضوء أخضر أمريكي"
ورأى لافي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يحدث اليوم تغيير معادلات حقيقية وإسرائيل تحولت من الحرب الشاملة التي كانت تفقدها شرعيتها الدولية أمام المجتمع الدولي، إلى الحرب المحدودة بتحميل المسؤولية إلى حركة "حماس". وكشف عن "تدمير مدينة رفح بالكامل"، لافتا إلى أن الاتفاق تم خرقه بمقتل أكثر من 90 فلسطيني"، متسائلا: "كيف سننتقل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؟".وأضاف: "إسرائيل ذهبت إلى الاتفاق وهي ترفضه، لأن نتنياهو يريد احتلال كامل قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، لكن ترامب أوقفه لاسباب لها علاقة بالمصلحة الأمريكية"، مؤكدا أن "إسرائيل تبحث عن أي ذريعة لعودة الحرب ولكن الولايات المتحدة تريدها بطريقة مختلفة".وعن دخول قوة دولية إلى قطاع غزة، رأى ضيف "سبوتنيك" أن "إسرائيل تريد قوة دولية تقوم بما فشلت به في الحرب أي نزع سلاح "حماس"، بينما الفلسطيني ينظر اليها كقوة حفظ سلام لمراقبة تطبيق الاتفاق، ومن صلاحياتها فض اشتباك وحماية الشعب الفلسطيني من التوغل الإسرائيلي، وبالتالي هناك خلاف حقيقي ما بين الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية". وتابع: وأوضح لافي أن "إسرائيل تضع فيتو كبير على القوات التركية وترفض دخولها، وبالتالي هذه القضية معقدة"، مستغربا "قول ترامب إنه انطلق في المرحلة الثانية دون وجود اتفاق حقيقي".
علق المتخصص في الشأن الإسرائيلي من غزة الدكتور حسن لافي، على الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن "هذه العملية نفذت بضوء أخضر أمريكي"، معتبرا أن "ترامب عندما ضغط على نتنياهو للتوقيع على الاتفاق وعد إسرائيل بمنحها الحرية بوضع تفسيرات محددة حسب مصلحتها".
ورأى لافي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يحدث اليوم تغيير معادلات حقيقية وإسرائيل تحولت من الحرب الشاملة التي كانت تفقدها شرعيتها الدولية أمام المجتمع الدولي، إلى الحرب المحدودة بتحميل المسؤولية إلى حركة "حماس".
وكشف عن "تدمير مدينة رفح بالكامل"، لافتا إلى أن الاتفاق تم خرقه بمقتل أكثر من 90 فلسطيني"، متسائلا: "كيف سننتقل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؟".
وأضاف: "إسرائيل ذهبت إلى الاتفاق وهي ترفضه، لأن نتنياهو يريد احتلال كامل قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، لكن ترامب أوقفه لاسباب لها علاقة بالمصلحة الأمريكية"، مؤكدا أن "إسرائيل تبحث عن أي ذريعة لعودة الحرب ولكن الولايات المتحدة تريدها بطريقة مختلفة".
وكشف لافي أن الاتصالات مع الوسطاء وخاصة مع مصر وقطر لم تنقطع، لكنه تساءل عن مدى تأثير الوسطاء على الولايات المتحدة الامريكية للتأثير على إسرائيل"، لافتا إلى أن "لدى "حماس" أدلة ثابتة وبراهين، فيما يتعلق بتسليم جثامين الإسرائيليين، يجب تقديمها للوسطاء لاقناعهم.
وعن دخول قوة دولية إلى قطاع غزة، رأى ضيف "سبوتنيك" أن "إسرائيل تريد قوة دولية تقوم بما فشلت به في الحرب أي نزع سلاح "حماس"، بينما الفلسطيني ينظر اليها كقوة حفظ سلام لمراقبة تطبيق الاتفاق، ومن صلاحياتها فض اشتباك وحماية الشعب الفلسطيني من التوغل الإسرائيلي، وبالتالي هناك خلاف حقيقي ما بين الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية". وتابع:
هناك خلاف بين الوسطاء أنفسهم حول دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، فهل يريدون ذلك بتكليف من الولايات المتحدة أم بقرار أممي، وهذا ما ترفضه إسرائيل لأنها لا تريد تدويل القضية الفلسطينية وإدخال أي طرف دولي إلى القطاع.
وأوضح لافي أن "إسرائيل تضع فيتو كبير على القوات التركية وترفض دخولها، وبالتالي هذه القضية معقدة"، مستغربا "قول ترامب إنه انطلق في المرحلة الثانية دون وجود اتفاق حقيقي".