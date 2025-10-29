https://sarabic.ae/20251029/تصويت-هل-يتطور-دور-مصر-المحوري-في-الشرق-الأوسط-بعد-نجاحها-في-غزة-ومساعيها-في-لبنان-والسودان؟-1106524273.html
تصويت... هل يتطور دور مصر المحوري في الشرق الأوسط بعد نجاحها بشأن غزة ومساعيها تجاه لبنان والسودان؟
تصويت... هل يتطور دور مصر المحوري في الشرق الأوسط بعد نجاحها بشأن غزة ومساعيها تجاه لبنان والسودان؟
شكلت مصر ثقلا إقليميا مهما في العالم العربي، والشرق الأوسط خاصة، الأمر الذي خولها بالمشاركة في ترسيخ الأمن في المنطقة، ولعب دور الوساطة لحل الصراعات التي قد... 29.10.2025
ودأبت القاهرة، لا سيما في الآونة الأخيرة، على حل النزاعات في المنطقة، خاصة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث استضافت مصر، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وأخيرا، أعربت مصر عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة في السودان، داعية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية في جميع أرجاء البلاد، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار يحمي المدنيين ويحافظ على مقدرات الدولة.تصويت... برأيك هل يساعد التنسيق المصري–اللبناني في تخفيف التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل؟الرئيس اللبناني لرئيس المخابرات المصرية: نرحب بأي جهد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الاستقرار
تصويت... هل يتطور دور مصر المحوري في الشرق الأوسط بعد نجاحها بشأن غزة ومساعيها تجاه لبنان والسودان؟
13:23 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 13:36 GMT 29.10.2025)
شكلت مصر ثقلا إقليميا مهما في العالم العربي، والشرق الأوسط خاصة، الأمر الذي خولها بالمشاركة في ترسيخ الأمن في المنطقة، ولعب دور الوساطة لحل الصراعات التي قد تهدد الاستقرار.
ودأبت القاهرة، لا سيما في الآونة الأخيرة، على حل النزاعات في المنطقة، خاصة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث استضافت مصر، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وأخيرا، أعربت مصر
عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة في السودان، داعية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية في جميع أرجاء البلاد، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار يحمي المدنيين ويحافظ على مقدرات الدولة.
كما استقبل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، في قصر بعبدا، رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن محمود رشاد والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء الملفات الأمنية والعسكرية وسبل تعزيز التنسيق بين بيروت والقاهرة، إضافة إلى بحث الأوضاع في الجنوب اللبناني وغزة، وإمكانية البناء على أجواء اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ لتوسيعها بما يشمل دعم الاستقرار في لبنان