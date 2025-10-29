https://sarabic.ae/20251029/مجلس-الدولة-الليبي-يدعو-إلى-فرض-عقوبات-دولية-على-داعمي-الدعم-السريع-في-السودان-1106537201.html

مجلس الدولة الليبي يدعو إلى فرض عقوبات دولية على داعمي "الدعم السريع" في السودان

مجلس الدولة الليبي يدعو إلى فرض عقوبات دولية على داعمي "الدعم السريع" في السودان

سبوتنيك عربي

دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى فرض عقوبات دولية صارمة على الدول والمنظمات والأطراف التي تقدم الدعم أو المساندة لقوات "الدعم السريع" في... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T19:49+0000

2025-10-29T19:49+0000

2025-10-29T19:49+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092557270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14ee53476fe5f299d01f8d6704d3a857.jpg

ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن المجلس الليبي أن "السبب يعود إلى ارتكاب تلك القوات جرائمها ضد المدنيين، باعتبار ذلك تواطؤا في جرائم ضد الإنسانية لا يسقط بالتقادم".وأكد المجلس في بيان بشأن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين السودانيين في مدينة الفاشر غرب السودان، دعمه لكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته.وطالب المجلس "المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يجري في الفاشر وعموم السودان، والعمل العاجل على وقف هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية".وذكر المجلس الليبي في بيانه أنه "يتابع ببالغ القلق والأسى ما ترتكبه ميليشيات قوات الدعم السريع من جرائم مروعة وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، والتي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير واسع للممتلكات، ونزوح آلاف الأسر في ظل أوضاع إنسانية مأساوية".وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، ملحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

https://sarabic.ae/20251027/الأمم-المتحدة-تحذر-من-الوضع-المروع-في-الفاشر-بالسودان-وتدعو-لوقف-إطلاق-نار-فوري-1106448462.html

https://sarabic.ae/20251029/بعد-التطورات-الأخيرة-على-الأرض-هل-أصبح-سيناريو-التقسيم-هو-الأوفر-حظا-في-السودان-1106531432.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار