مجلس الدولة الليبي يدعو إلى فرض عقوبات دولية على داعمي "الدعم السريع" في السودان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251029/مجلس-الدولة-الليبي-يدعو-إلى-فرض-عقوبات-دولية-على-داعمي-الدعم-السريع-في-السودان-1106537201.html
مجلس الدولة الليبي يدعو إلى فرض عقوبات دولية على داعمي "الدعم السريع" في السودان
مجلس الدولة الليبي يدعو إلى فرض عقوبات دولية على داعمي "الدعم السريع" في السودان
سبوتنيك عربي
2025-10-29T19:49+0000
2025-10-29T19:49+0000
2025-10-29T19:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092557270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14ee53476fe5f299d01f8d6704d3a857.jpg
ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن المجلس الليبي أن "السبب يعود إلى ارتكاب تلك القوات جرائمها ضد المدنيين، باعتبار ذلك تواطؤا في جرائم ضد الإنسانية لا يسقط بالتقادم".وأكد المجلس في بيان بشأن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين السودانيين في مدينة الفاشر غرب السودان، دعمه لكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته.وطالب المجلس "المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يجري في الفاشر وعموم السودان، والعمل العاجل على وقف هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية".وذكر المجلس الليبي في بيانه أنه "يتابع ببالغ القلق والأسى ما ترتكبه ميليشيات قوات الدعم السريع من جرائم مروعة وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، والتي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير واسع للممتلكات، ونزوح آلاف الأسر في ظل أوضاع إنسانية مأساوية".وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، ملحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251027/الأمم-المتحدة-تحذر-من-الوضع-المروع-في-الفاشر-بالسودان-وتدعو-لوقف-إطلاق-نار-فوري-1106448462.html
https://sarabic.ae/20251029/بعد-التطورات-الأخيرة-على-الأرض-هل-أصبح-سيناريو-التقسيم-هو-الأوفر-حظا-في-السودان-1106531432.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092557270_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6df0882fd83a6e48fe5f6c7273cfa353.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

مجلس الدولة الليبي يدعو إلى فرض عقوبات دولية على داعمي "الدعم السريع" في السودان
19:49 GMT 29.10.2025

© AP Photoالحرب في السودان
© AP Photoالحرب في السودان
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى فرض عقوبات دولية صارمة على الدول والمنظمات والأطراف التي تقدم الدعم أو المساندة لقوات "الدعم السريع" في السودان.
ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن المجلس الليبي أن "السبب يعود إلى ارتكاب تلك القوات جرائمها ضد المدنيين، باعتبار ذلك تواطؤا في جرائم ضد الإنسانية لا يسقط بالتقادم".
وأكد المجلس في بيان بشأن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين السودانيين في مدينة الفاشر غرب السودان، دعمه لكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
الأمم المتحدة تحذر من الوضع "المروع" في الفاشر بالسودان وتدعو لوقف إطلاق نار فوري
27 أكتوبر, 14:28 GMT
وطالب المجلس "المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يجري في الفاشر وعموم السودان، والعمل العاجل على وقف هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية".
وذكر المجلس الليبي في بيانه أنه "يتابع ببالغ القلق والأسى ما ترتكبه ميليشيات قوات الدعم السريع من جرائم مروعة وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، والتي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير واسع للممتلكات، ونزوح آلاف الأسر في ظل أوضاع إنسانية مأساوية".
وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، ملحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
بعد التطورات الأخيرة على الأرض.. هل أصبح سيناريو التقسيم هو الأوفر حظا في السودان؟
16:26 GMT
وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
