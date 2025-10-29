مقتل 132 شخصا بعملية أمنية في ريو دي جانيرو البرازيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251029/مقتل-132-شخصا-بعملية-أمنية-في-ريو-دي-جانيرو-البرازيلية-1106533467.html
مقتل 132 شخصا بعملية أمنية في ريو دي جانيرو البرازيلية
مقتل 132 شخصا بعملية أمنية في ريو دي جانيرو البرازيلية
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 132 شخصا على الأقل خلال مداهمات دامية للشرطة في المدينة. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T17:46+0000
2025-10-29T17:46+0000
أخبار البرازيل
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0d/1094780157_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_37e9fc3c0397f3448334f13706501ee3.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين قُتلوا في مداهمة دامية للشرطة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أمس الثلاثاء، ارتفع إلى 132 قتيلا.ونقلت صحيفة غربية عن مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو البرازيلية، أن القتلى سقطوا خلال مداهمات دامية للشرطة لعصابة "كوماندو فيرميلهو" في المدينة، وذلك بعد يوم من العملية.وأكدت أن أكثر من 60 جثة شوهدت في أحد شوارع منطقة أحياء فقيرة في ريو دي جانيرو في وقت مبكر من اليوم، بعد واحدة من أكثر عمليات الشرطة إزهاقا للأرواح في تاريخ المدينة البرازيلية.في وقت نقل السكان الجثث من منطقة غابات خلف الحي الذي يسكنون فيه في محاولة للبحث عن أقارب لهم مفقودين بعد المداهمة، بينما أظهرت صور مشيعين يبكون وعددا من الأشخاص على جانبي صف طويل من الجثث غُطي بعضها بقطع من القماش أو أكياس.جاءت عملية الشرطة قبل أيام من استضافة ريو دي جانيرو لفعاليات عالمية تتعلق بقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 30)، وكذلك قمة (سي 40) العالمية لرؤساء البلديات الذين يتصدون لتغير المناخ وجائزة الأمير البريطاني وليام (إيرث شوت).وتعد هذه العملية الأكبر على الإطلاق التي تستهدف عصابة "كوماندو فيرميلهو"، التي تسيطر على تجارة المخدرات في عدد من الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان في مدينة ريودي جانيرو.
https://sarabic.ae/20220722/18-قتيلا-خلال-عملية-للشرطة-البرازيلية-ضد-عصابات-في-مدينة-الصفيح-1065430043.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0d/1094780157_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_219d25dd8125c70093d703052e4626a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , العالم, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, الأخبار

مقتل 132 شخصا بعملية أمنية في ريو دي جانيرو البرازيلية

17:46 GMT 29.10.2025
© AP Photo / Silvia Izquierdoالشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Silvia Izquierdo
تابعنا عبر
أعلن مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 132 شخصا على الأقل خلال مداهمات دامية للشرطة في المدينة.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين قُتلوا في مداهمة دامية للشرطة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أمس الثلاثاء، ارتفع إلى 132 قتيلا.
ونقلت صحيفة غربية عن مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو البرازيلية، أن القتلى سقطوا خلال مداهمات دامية للشرطة لعصابة "كوماندو فيرميلهو" في المدينة، وذلك بعد يوم من العملية.
الشرطة البرازيلية تقوم بتفريق المتظاهرين بواسطة خراطيم المياه في ريو دي جانيرو، خلال احتجاجت ضد تقليص الميزانية، البرازيل 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
18 قتيلا خلال عملية للشرطة البرازيلية ضد عصابات في مدينة الصفيح
22 يوليو 2022, 12:42 GMT
وأكدت أن أكثر من 60 جثة شوهدت في أحد شوارع منطقة أحياء فقيرة في ريو دي جانيرو في وقت مبكر من اليوم، بعد واحدة من أكثر عمليات الشرطة إزهاقا للأرواح في تاريخ المدينة البرازيلية.
وكانت سلطات ريو دي جانيرو، قد أكدت، أمس الثلاثاء، أن عشرات القتلى، بينهم أربعة من رجال الشرطة، سقطوا في المداهمات التي استهدفت عصابة كبيرة، وأن الجثث التي عثر عليها في الشارع لم يجر إدراجها ضمن العدد المعلن.
في وقت نقل السكان الجثث من منطقة غابات خلف الحي الذي يسكنون فيه في محاولة للبحث عن أقارب لهم مفقودين بعد المداهمة، بينما أظهرت صور مشيعين يبكون وعددا من الأشخاص على جانبي صف طويل من الجثث غُطي بعضها بقطع من القماش أو أكياس.
جاءت عملية الشرطة قبل أيام من استضافة ريو دي جانيرو لفعاليات عالمية تتعلق بقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 30)، وكذلك قمة (سي 40) العالمية لرؤساء البلديات الذين يتصدون لتغير المناخ وجائزة الأمير البريطاني وليام (إيرث شوت).
وتعد هذه العملية الأكبر على الإطلاق التي تستهدف عصابة "كوماندو فيرميلهو"، التي تسيطر على تجارة المخدرات في عدد من الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان في مدينة ريودي جانيرو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала