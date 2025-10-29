https://sarabic.ae/20251029/مقتل-132-شخصا-بعملية-أمنية-في-ريو-دي-جانيرو-البرازيلية-1106533467.html

مقتل 132 شخصا بعملية أمنية في ريو دي جانيرو البرازيلية

مقتل 132 شخصا بعملية أمنية في ريو دي جانيرو البرازيلية

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 132 شخصا على الأقل خلال مداهمات دامية للشرطة في المدينة. 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T17:46+0000

2025-10-29T17:46+0000

2025-10-29T17:46+0000

أخبار البرازيل

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0d/1094780157_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_37e9fc3c0397f3448334f13706501ee3.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين قُتلوا في مداهمة دامية للشرطة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أمس الثلاثاء، ارتفع إلى 132 قتيلا.ونقلت صحيفة غربية عن مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو البرازيلية، أن القتلى سقطوا خلال مداهمات دامية للشرطة لعصابة "كوماندو فيرميلهو" في المدينة، وذلك بعد يوم من العملية.وأكدت أن أكثر من 60 جثة شوهدت في أحد شوارع منطقة أحياء فقيرة في ريو دي جانيرو في وقت مبكر من اليوم، بعد واحدة من أكثر عمليات الشرطة إزهاقا للأرواح في تاريخ المدينة البرازيلية.في وقت نقل السكان الجثث من منطقة غابات خلف الحي الذي يسكنون فيه في محاولة للبحث عن أقارب لهم مفقودين بعد المداهمة، بينما أظهرت صور مشيعين يبكون وعددا من الأشخاص على جانبي صف طويل من الجثث غُطي بعضها بقطع من القماش أو أكياس.جاءت عملية الشرطة قبل أيام من استضافة ريو دي جانيرو لفعاليات عالمية تتعلق بقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 30)، وكذلك قمة (سي 40) العالمية لرؤساء البلديات الذين يتصدون لتغير المناخ وجائزة الأمير البريطاني وليام (إيرث شوت).وتعد هذه العملية الأكبر على الإطلاق التي تستهدف عصابة "كوماندو فيرميلهو"، التي تسيطر على تجارة المخدرات في عدد من الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان في مدينة ريودي جانيرو.

https://sarabic.ae/20220722/18-قتيلا-خلال-عملية-للشرطة-البرازيلية-ضد-عصابات-في-مدينة-الصفيح-1065430043.html

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار البرازيل , العالم, الأخبار