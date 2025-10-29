https://sarabic.ae/20251029/مقتل-132-شخصا-بعملية-أمنية-في-ريو-دي-جانيرو-البرازيلية-1106533467.html
مقتل 132 شخصا بعملية أمنية في ريو دي جانيرو البرازيلية
مقتل 132 شخصا بعملية أمنية في ريو دي جانيرو البرازيلية
أعلن مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 132 شخصا على الأقل خلال مداهمات دامية للشرطة في المدينة. 29.10.2025
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين قُتلوا في مداهمة دامية للشرطة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أمس الثلاثاء، ارتفع إلى 132 قتيلا.
ونقلت صحيفة غربية عن مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو البرازيلية، أن القتلى سقطوا خلال مداهمات دامية للشرطة لعصابة "كوماندو فيرميلهو" في المدينة، وذلك بعد يوم من العملية.
وأكدت أن أكثر من 60 جثة شوهدت في أحد شوارع منطقة أحياء فقيرة في ريو دي جانيرو في وقت مبكر من اليوم، بعد واحدة من أكثر عمليات الشرطة إزهاقا للأرواح في تاريخ المدينة البرازيلية.
وكانت سلطات ريو دي جانيرو، قد أكدت، أمس الثلاثاء، أن عشرات القتلى، بينهم أربعة من رجال الشرطة، سقطوا في المداهمات التي استهدفت عصابة كبيرة، وأن الجثث التي عثر عليها في الشارع لم يجر إدراجها ضمن العدد المعلن.
في وقت نقل السكان الجثث من منطقة غابات خلف الحي الذي يسكنون فيه في محاولة للبحث عن أقارب لهم مفقودين بعد المداهمة، بينما أظهرت صور مشيعين يبكون وعددا من الأشخاص على جانبي صف طويل من الجثث غُطي بعضها بقطع من القماش أو أكياس.
جاءت عملية الشرطة قبل أيام من استضافة ريو دي جانيرو لفعاليات عالمية تتعلق بقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 30)
، وكذلك قمة (سي 40) العالمية لرؤساء البلديات الذين يتصدون لتغير المناخ وجائزة الأمير البريطاني وليام (إيرث شوت).
وتعد هذه العملية الأكبر على الإطلاق التي تستهدف عصابة "كوماندو فيرميلهو"، التي تسيطر على تجارة المخدرات في عدد من الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان في مدينة ريودي جانيرو.