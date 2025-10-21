أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان... من هي ساناي تاكايتشي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/أول-امرأة-تتولى-رئاسة-الحكومة-في-اليابان-من-هي-ساناي-تاكايتشي؟-1106231544.html
أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان... من هي ساناي تاكايتشي؟
أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان... من هي ساناي تاكايتشي؟
سبوتنيك عربي
فازت ساناي تاكايتشي، في تصويت مجلس النواب الياباني، بمنصب رئيسة للوزراء، لتكون بذلك أول امرأة تتولى أعلى منصب قيادي في البلاد. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T08:18+0000
2025-10-21T08:27+0000
أخبار اليابان
العالم
امرأة
حكومة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106231784_0:148:2829:1739_1920x0_80_0_0_d4befc80824cdb6702e50daa5c6e6ccf.jpg
وتنحدر سانائي تاكايتشي البالغة من العمر 64 عاما من محافظة نارا، وتخرجت من جامعة كوبيه، حيث كانت تعزف على الطبول في فرقة موسيقى "الهيفي ميتال" خلال فترة دراستها.وبعد تخرجها عام 1984، التحقت بـ معهد ماتسوشيتا للإدارة والسياسة العامة، ومن هناك أرسلت للتدريب في مكتب نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي. كما عملت مقدمة برامج تلفزيونية وكاتبة قبل دخولها عالم السياسة اليابانية.الطريق إلى رئاسة الحكومةجاء تعيين تاكايتشي نتيجة إعادة تشكيل التحالفات السياسية في البلاد. فبعد أن أنهى حزب كوميتو شراكته التي استمرت 26 عاما مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني (LDP) إثر فضائح تتعلق بالتبرعات السياسية، اضطر الحزب الحاكم إلى عقد تحالف جديد مع حزب تجديد اليابان (نيبّون إيشين نو كاي)، ما منح تاكايتشي الأغلبية المطلوبة لانتخابها من قبل البرلمان.رئيسة وزراء ذات توجه قومي محافظ تعرف تاكايتشي بأنها قومية متشددة ذات توجهات محافظة للغاية، إذ تدعو إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وإعادة النظر في المادة التاسعة من الدستور الياباني التي تنص على الطابع السلمي للدولة. كما تؤيد تشديد سياسات الهجرة، وفي المجال الاقتصادي تواصل النهج المالي التوسعي الذي أرساه الراحل شينزو آبي.ورغم انتمائها إلى جناح آبي داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، والذي كان يتبنى مقاربة مرنة وبراغماتية في التعامل مع روسيا، فإن تاكايتشي دعمت فرض العقوبات على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتشير التقديرات إلى أن حكومتها ستواصل توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).طريق شاق إلى القمة لم يكن طريق تاكايتشي إلى رئاسة الحزب سهلا، إذ نجحت في محاولتها الثالثة فقط لتولي قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2025، فازت في الانتخابات الداخلية للحزب متقدمة على شخصيات بارزة مثل شينجيرو كويزومي وتوشيميتسو موتيغي. ومن المتوقع أن تضم حكومتها الجديدة بعضا من منافسيها السابقين في إشارة إلى رغبتها في الحفاظ على وحدة الحزب.تحديات اقتصادية وسياسية رحب الشارع الياباني عموما بانتخاب أول امرأة في منصب رئيس الوزراء، رغم وجود مخاوف من نزعتها القومية. وتواجه تاكايتشي ملفات معقدة أبرزها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتدني الدخل، إلى جانب تسارع وتيرة الشيخوخة السكانية، فضلا عن الحاجة إلى استعادة ثقة المواطنين التي تضررت بسبب فضائح الفساد الأخيرة. كما يتعين على حكومتها التكيف مع التحالف الجديد مع حزب تجديد اليابان، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا حقيقيا لقيادتها السياسية.الولايات المتحدة واليابان تطلقان أضخم مناورات عسكرية مشتركة
https://sarabic.ae/20251021/ساناي-تاكايتشي-تصبح-أول-امرأة-تتولى-رئاسة-الوزراء-في-اليابان-1106228286.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106231784_157:0:2672:1886_1920x0_80_0_0_7fa9217c9c562f71c94aaae352a44760.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, العالم, امرأة, حكومة
أخبار اليابان, العالم, امرأة, حكومة

أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان... من هي ساناي تاكايتشي؟

08:18 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 08:27 GMT 21.10.2025)
© Getty Images / Tomohiro Ohsumiساناي تاكايتشي تتولى رئاسة الحكومة في اليابان
ساناي تاكايتشي تتولى رئاسة الحكومة في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi
تابعنا عبر
فازت ساناي تاكايتشي، في تصويت مجلس النواب الياباني، بمنصب رئيسة للوزراء، لتكون بذلك أول امرأة تتولى أعلى منصب قيادي في البلاد.
وتنحدر سانائي تاكايتشي البالغة من العمر 64 عاما من محافظة نارا، وتخرجت من جامعة كوبيه، حيث كانت تعزف على الطبول في فرقة موسيقى "الهيفي ميتال" خلال فترة دراستها.
وبعد تخرجها عام 1984، التحقت بـ معهد ماتسوشيتا للإدارة والسياسة العامة، ومن هناك أرسلت للتدريب في مكتب نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي. كما عملت مقدمة برامج تلفزيونية وكاتبة قبل دخولها عالم السياسة اليابانية.

تتمتع تاكايتشي بخبرة برلمانية تمتد لما يقارب 30 عاما، شغلت خلالها مناصب وزارية مهمة، منها وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات، ووزيرة الأمن الاقتصادي في حكومتي شينزو آبي وفوميو كيشيدا.

ساناي تاكايتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
ساناي تاكايتشي تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان
06:02 GMT

الطريق إلى رئاسة الحكومة

جاء تعيين تاكايتشي نتيجة إعادة تشكيل التحالفات السياسية في البلاد. فبعد أن أنهى حزب كوميتو شراكته التي استمرت 26 عاما مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني (LDP) إثر فضائح تتعلق بالتبرعات السياسية، اضطر الحزب الحاكم إلى عقد تحالف جديد مع حزب تجديد اليابان (نيبّون إيشين نو كاي)، ما منح تاكايتشي الأغلبية المطلوبة لانتخابها من قبل البرلمان.

رئيسة وزراء ذات توجه قومي محافظ

تعرف تاكايتشي بأنها قومية متشددة ذات توجهات محافظة للغاية، إذ تدعو إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وإعادة النظر في المادة التاسعة من الدستور الياباني التي تنص على الطابع السلمي للدولة. كما تؤيد تشديد سياسات الهجرة، وفي المجال الاقتصادي تواصل النهج المالي التوسعي الذي أرساه الراحل شينزو آبي.
ورغم انتمائها إلى جناح آبي داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، والذي كان يتبنى مقاربة مرنة وبراغماتية في التعامل مع روسيا، فإن تاكايتشي دعمت فرض العقوبات على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتشير التقديرات إلى أن حكومتها ستواصل توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

طريق شاق إلى القمة

لم يكن طريق تاكايتشي إلى رئاسة الحزب سهلا، إذ نجحت في محاولتها الثالثة فقط لتولي قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2025، فازت في الانتخابات الداخلية للحزب متقدمة على شخصيات بارزة مثل شينجيرو كويزومي وتوشيميتسو موتيغي. ومن المتوقع أن تضم حكومتها الجديدة بعضا من منافسيها السابقين في إشارة إلى رغبتها في الحفاظ على وحدة الحزب.

تحديات اقتصادية وسياسية

رحب الشارع الياباني عموما بانتخاب أول امرأة في منصب رئيس الوزراء، رغم وجود مخاوف من نزعتها القومية. وتواجه تاكايتشي ملفات معقدة أبرزها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتدني الدخل، إلى جانب تسارع وتيرة الشيخوخة السكانية، فضلا عن الحاجة إلى استعادة ثقة المواطنين التي تضررت بسبب فضائح الفساد الأخيرة. كما يتعين على حكومتها التكيف مع التحالف الجديد مع حزب تجديد اليابان، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا حقيقيا لقيادتها السياسية.
الولايات المتحدة واليابان تطلقان أضخم مناورات عسكرية مشتركة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала