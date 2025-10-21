https://sarabic.ae/20251021/ساناي-تاكايتشي-تصبح-أول-امرأة-تتولى-رئاسة-الوزراء-في-اليابان-1106228286.html
ساناي تاكايتشي تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان
ساناي تاكايتشي تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان
سبوتنيك عربي
فازت ساناي تاكايتشي، في تصويت مجلس النواب الياباني، لتصبح رئيسة للوزراء، لتكون بذلك أول امرأة تتولى أعلى منصب قيادي في البلاد. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T06:02+0000
2025-10-21T06:02+0000
2025-10-21T06:02+0000
أخبار اليابان
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105606041_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ff19722dc6fb6edfde4f2d7f706601c8.jpg
ووفقًا لوسائل إعلام يابانية، تواجه تاكايتشي الآن مجموعة من التحديات بينها التضخم المستمر والبيئة الأمنية المتوترة وحالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي المتصاعد.ومن بين أولى المهام التي تواجه تاكايتشي، تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يُتوقع أن تكشف عنها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، كما سيكون أمامها في الأيام المقبلة سلسلة من الأحداث الدبلوماسية، من ضمنها زيارة محتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اليابان الأسبوع المقبل.وانتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، السبت الماضي، وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي، رئيسة للحزب، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.ودخلت ساناي تاكايتشي، المذيعة التلفزيونية السابقة، عالم السياسة عام 1993، وفازت بمقعد مستقل في مجلس النواب، وانضمت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 1996.وشغلت مناصب وزارية عدة، منها وزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا والأقاليم الشمالية، ووزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات لمدة تقارب 4 سنوات، ثم تولت لاحقًا منصب وزيرة الأمن الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20251004/لأول-مرة-في-تاريخ-اليابان-امرأة-يحتمل-أن-تتولى-منصب-رئيس-الوزراء-1105606333.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105606041_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_1e248fa7e759e67e62d864cdb91d627c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليابان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار اليابان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
ساناي تاكايتشي تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان
فازت ساناي تاكايتشي، في تصويت مجلس النواب الياباني، لتصبح رئيسة للوزراء، لتكون بذلك أول امرأة تتولى أعلى منصب قيادي في البلاد.
ووفقًا لوسائل إعلام يابانية، تواجه تاكايتشي الآن مجموعة من التحديات بينها التضخم المستمر والبيئة الأمنية المتوترة وحالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي المتصاعد.
ومن بين أولى المهام التي تواجه تاكايتشي، تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يُتوقع أن تكشف عنها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، كما سيكون أمامها في الأيام المقبلة سلسلة من الأحداث الدبلوماسية، من ضمنها زيارة محتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اليابان الأسبوع المقبل.
وانتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، السبت الماضي، وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي، رئيسة للحزب
، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أن "تاكايتشي تغلبت على 4 مرشحين آخرين في انتخابات الحزب لخلافة رئيس الوزراء (السابق) إيشيبا شيغيرو، وحصلت في الجولة الأولى على 183 صوتا من أصل 5 مرشحين".
ودخلت ساناي تاكايتشي، المذيعة التلفزيونية السابقة، عالم السياسة عام 1993، وفازت بمقعد مستقل في مجلس النواب، وانضمت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 1996.
وشغلت مناصب وزارية عدة، منها وزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا والأقاليم الشمالية، ووزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات لمدة تقارب 4 سنوات، ثم تولت لاحقًا منصب وزيرة الأمن الاقتصادي.