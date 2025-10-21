ساناي تاكايتشي تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
ساناي تاكايتشي تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان
فازت ساناي تاكايتشي، في تصويت مجلس النواب الياباني، لتصبح رئيسة للوزراء، لتكون بذلك أول امرأة تتولى أعلى منصب قيادي في البلاد.
ووفقًا لوسائل إعلام يابانية، تواجه تاكايتشي الآن مجموعة من التحديات بينها التضخم المستمر والبيئة الأمنية المتوترة وحالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي المتصاعد.ومن بين أولى المهام التي تواجه تاكايتشي، تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يُتوقع أن تكشف عنها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، كما سيكون أمامها في الأيام المقبلة سلسلة من الأحداث الدبلوماسية، من ضمنها زيارة محتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اليابان الأسبوع المقبل.وانتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، السبت الماضي، وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي، رئيسة للحزب، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.ودخلت ساناي تاكايتشي، المذيعة التلفزيونية السابقة، عالم السياسة عام 1993، وفازت بمقعد مستقل في مجلس النواب، وانضمت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 1996.وشغلت مناصب وزارية عدة، منها وزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا والأقاليم الشمالية، ووزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات لمدة تقارب 4 سنوات، ثم تولت لاحقًا منصب وزيرة الأمن الاقتصادي.
ساناي تاكايتشي تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

ساناي تاكايتشي
ساناي تاكايتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
فازت ساناي تاكايتشي، في تصويت مجلس النواب الياباني، لتصبح رئيسة للوزراء، لتكون بذلك أول امرأة تتولى أعلى منصب قيادي في البلاد.
ووفقًا لوسائل إعلام يابانية، تواجه تاكايتشي الآن مجموعة من التحديات بينها التضخم المستمر والبيئة الأمنية المتوترة وحالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي المتصاعد.
ومن بين أولى المهام التي تواجه تاكايتشي، تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يُتوقع أن تكشف عنها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، كما سيكون أمامها في الأيام المقبلة سلسلة من الأحداث الدبلوماسية، من ضمنها زيارة محتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اليابان الأسبوع المقبل.
ساناي تاكايتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
لأول مرة في تاريخ اليابان.. امرأة يحتمل أن تتولى منصب رئاسة الوزراء
4 أكتوبر, 08:55 GMT
وانتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، السبت الماضي، وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي، رئيسة للحزب، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أن "تاكايتشي تغلبت على 4 مرشحين آخرين في انتخابات الحزب لخلافة رئيس الوزراء (السابق) إيشيبا شيغيرو، وحصلت في الجولة الأولى على 183 صوتا من أصل 5 مرشحين".

ودخلت ساناي تاكايتشي، المذيعة التلفزيونية السابقة، عالم السياسة عام 1993، وفازت بمقعد مستقل في مجلس النواب، وانضمت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 1996.
وشغلت مناصب وزارية عدة، منها وزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا والأقاليم الشمالية، ووزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات لمدة تقارب 4 سنوات، ثم تولت لاحقًا منصب وزيرة الأمن الاقتصادي.
