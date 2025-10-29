ممثل وزير الإعلام العراقي: ملتقى الإعلام العربي مهم لصناعة خطاب متوازن يؤمن بالجميع دون إقصاء

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
أمساليوم
بث مباشر
ممثل وزير الإعلام العراقي: ملتقى الإعلام العربي مهم لصناعة خطاب متوازن يؤمن بالجميع دون إقصاء
ممثل وزير الإعلام العراقي: ملتقى الإعلام العربي مهم لصناعة خطاب متوازن يؤمن بالجميع دون إقصاء

حصري
أكد الدكتور نوفل أبو رغيف، رئيس الإعلام والاتصالات وممثل وزير الإعلام العراقي، أهمية انعقاد ملتقى الإعلام العربي في العاصمة اللبنانية بيروت، في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أنه "علامة تعاف يضاف إلى رصيد الإعلام العربي بشكل عام، والإعلام اللبناني بشكل خاص".
وقال أبو رغيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش الملتقى المقام في بيروت: "من المهم أن يواصل العراق أخذ دوره التاريخي في المحافل والملتقيات المهمة"، مبيّنًا أن "حضور الوفد العراقي في المنتدى يأتي استكمالًا للاستعدادات، التي تجري منذ أشهر في بغداد، استعدادًا لاستضافة دورة وزراء الإعلام العربي، التي ستستلم بغداد رئاستها بعد أيام".

ورأى أبو رغيف أن "هذه الملتقيات تتكامل مع بعضها لإنتاج وصناعة خطاب متوازن يؤمن بالجميع، لايقصي أحد ويحرص على حرية التعبير، لكنه يشدد في الوقت ذاته على المسؤولية والوعي والحقيقة ومحاربة التضليل والصناعة الوهمية للأخبار والأحداث".

بمشاركة سوتنيك... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
بمشاركة "سبوتنيك"... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت
09:20 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انطلقت أعمال ملتقى الإعلام العربي بنسخته الحادية والعشرين للمرة الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي ووزارة الإعلام في لبنان، تحت شعار: "الإعلام والتنمية المستدامة: شركاء الحاضر – تحالف المستقبل".
ويأتي الملتقى هذا العام ليؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل العربي في المجال الإعلامي، من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والقطاعات التنموية والاقتصادية والثقافية.
ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الوزراء والإعلاميين العرب وقادة الرأي والخبراء والمتخصصين، الذين سيناقشون عبر جلسات وحوارات مفتوحة محاور عدة تتعلق بدور الإعلام في التنمية، وتحديات العصر الرقمي، والمسؤولية المجتمعية للإعلام العربي.
