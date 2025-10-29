ممثل وزير الإعلام العراقي: ملتقى الإعلام العربي مهم لصناعة خطاب متوازن يؤمن بالجميع دون إقصاء
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبمشاركة "سوتنيك"... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
حصري
أكد الدكتور نوفل أبو رغيف، رئيس الإعلام والاتصالات وممثل وزير الإعلام العراقي، أهمية انعقاد ملتقى الإعلام العربي في العاصمة اللبنانية بيروت، في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أنه "علامة تعاف يضاف إلى رصيد الإعلام العربي بشكل عام، والإعلام اللبناني بشكل خاص".
وقال أبو رغيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش الملتقى المقام في بيروت: "من المهم أن يواصل العراق أخذ دوره التاريخي في المحافل والملتقيات المهمة"، مبيّنًا أن "حضور الوفد العراقي في المنتدى يأتي استكمالًا للاستعدادات، التي تجري منذ أشهر في بغداد، استعدادًا لاستضافة دورة وزراء الإعلام العربي، التي ستستلم بغداد رئاستها بعد أيام".
ورأى أبو رغيف أن "هذه الملتقيات تتكامل مع بعضها لإنتاج وصناعة خطاب متوازن يؤمن بالجميع، لايقصي أحد ويحرص على حرية التعبير، لكنه يشدد في الوقت ذاته على المسؤولية والوعي والحقيقة ومحاربة التضليل والصناعة الوهمية للأخبار والأحداث".
📹أكد الدكتور نوفل أبو رغيف، رئيس الإعلام والاتصالات وممثل وزير الإعلام العراقي، أهمية انعقاد منتدى الإعلام العربي في بيروت، في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أنه "علامة تعافي يضاف إلى رصيد الإعلام العربي بشكل عام، والإعلام اللبناني بشكل خاص". https://t.co/lGbfLlDG4U pic.twitter.com/1AUmzSFsSe— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 29, 2025
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انطلقت أعمال ملتقى الإعلام العربي بنسخته الحادية والعشرين للمرة الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي ووزارة الإعلام في لبنان، تحت شعار: "الإعلام والتنمية المستدامة: شركاء الحاضر – تحالف المستقبل".
ويأتي الملتقى هذا العام ليؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل العربي في المجال الإعلامي، من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والقطاعات التنموية والاقتصادية والثقافية.
ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الوزراء والإعلاميين العرب وقادة الرأي والخبراء والمتخصصين، الذين سيناقشون عبر جلسات وحوارات مفتوحة محاور عدة تتعلق بدور الإعلام في التنمية، وتحديات العصر الرقمي، والمسؤولية المجتمعية للإعلام العربي.