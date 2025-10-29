https://sarabic.ae/20251029/ناد-إسباني-يطالب-يويفا-بتعويضات-في-قضية-دوري-السوبر-الأوروبي--1106535150.html
ناد إسباني يطالب "يويفا" بتعويضات في قضية دوري السوبر الأوروبي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ترحيبه بقرار المحكمة الإقليمية في مدريد برفض طعون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني في قضية دوري السوبر الأوروبي، مطالبًا اليويفا بدفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن معارضتها للمشروع.
وكان الريال أحد 12 ناديًا أوروبيًا كبيرًا أعلنوا في أبريل/نيسان 2021 إطلاق "السوبر ليغ"، لكن المبادرة انهارت خلال 48 ساعة تحت ضغط جماهيري وحكومي عنيف، وفقا لمواقع رياضية عالمية. وأمر قاضٍ إسباني، العام الماضي، اليويفا وفيفا بوقف معارضتهما، مؤكدًا أنهما يمارسان سلوكًا احتكاريًا.ورفضت المحكمة الإقليمية في مدريد، اليوم الأربعاء، طعون اليويفا والجهات الإسبانية، مؤكدة انتهاك اليويفا لقوانين المنافسة واستغلال وضعه المهيمن. وقال الريال في بيانه: "نرحب برفض الطعون، الذي يؤكد انتهاك اليويفا الكبير لقواعد المنافسة الأوروبية، ويتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية". ويُعد القرار دفعة قانونية جديدة للسوبر ليغ، مع استمرار الريال وبرشلونة ويوفنتوس في دعم المشروع رغم انسحاب معظم الأندية المؤسسة.وأنهى ريال مدريد بفوزه في مباراة اليوم، سلسلة من 4 هزائم متتالية أمام غريمه الكتالوني، ليحقق انتصاره الأول على برشلونة منذ 21 أبريل/ نيسان 2024، بحسب وسائل إعلام إسبانية.
ناد إسباني يطالب "يويفا" بتعويضات في قضية دوري السوبر الأوروبي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ترحيبه بقرار المحكمة الإقليمية في مدريد برفض طعون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني في قضية دوري السوبر الأوروبي، مطالبًا اليويفا بدفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن معارضتها للمشروع.
وكان الريال أحد 12 ناديًا أوروبيًا كبيرًا أعلنوا في أبريل/نيسان 2021 إطلاق "السوبر ليغ"، لكن المبادرة انهارت خلال 48 ساعة تحت ضغط جماهيري وحكومي عنيف، وفقا لمواقع رياضية عالمية.
وحكمت محكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر/كانون الأول 2023، بأن اليويفا وفيفا انتهكا قوانين المنافسة الأوروبية بمنعهما السوبر ليغ.
وأمر قاضٍ إسباني، العام الماضي، اليويفا وفيفا بوقف معارضتهما، مؤكدًا أنهما يمارسان سلوكًا احتكاريًا.
ورفضت المحكمة الإقليمية في مدريد، اليوم الأربعاء، طعون اليويفا
والجهات الإسبانية، مؤكدة انتهاك اليويفا لقوانين المنافسة واستغلال وضعه المهيمن.
وقال الريال في بيانه: "نرحب برفض الطعون، الذي يؤكد انتهاك اليويفا الكبير لقواعد المنافسة الأوروبية، ويتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية".
ويُعد القرار دفعة قانونية جديدة للسوبر ليغ، مع استمرار الريال وبرشلونة
ويوفنتوس في دعم المشروع رغم انسحاب معظم الأندية المؤسسة.
وكان ريال مدريد قد تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليغا" بعد فوزه (2 - 1) على منافسه برشلونة، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، في القمة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة الأحد الماضي.
وأنهى ريال مدريد
بفوزه في مباراة اليوم، سلسلة من 4 هزائم متتالية أمام غريمه الكتالوني، ليحقق انتصاره الأول على برشلونة منذ 21 أبريل/ نيسان 2024، بحسب وسائل إعلام إسبانية.