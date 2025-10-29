ناد إسباني يطالب "يويفا" بتعويضات في قضية دوري السوبر الأوروبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
ناد إسباني يطالب "يويفا" بتعويضات في قضية دوري السوبر الأوروبي
ناد إسباني يطالب "يويفا" بتعويضات في قضية دوري السوبر الأوروبي
وكان الريال أحد 12 ناديًا أوروبيًا كبيرًا أعلنوا في أبريل/نيسان 2021 إطلاق "السوبر ليغ"، لكن المبادرة انهارت خلال 48 ساعة تحت ضغط جماهيري وحكومي عنيف، وفقا لمواقع رياضية عالمية. وأمر قاضٍ إسباني، العام الماضي، اليويفا وفيفا بوقف معارضتهما، مؤكدًا أنهما يمارسان سلوكًا احتكاريًا.ورفضت المحكمة الإقليمية في مدريد، اليوم الأربعاء، طعون اليويفا والجهات الإسبانية، مؤكدة انتهاك اليويفا لقوانين المنافسة واستغلال وضعه المهيمن. وقال الريال في بيانه: "نرحب برفض الطعون، الذي يؤكد انتهاك اليويفا الكبير لقواعد المنافسة الأوروبية، ويتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية". ويُعد القرار دفعة قانونية جديدة للسوبر ليغ، مع استمرار الريال وبرشلونة ويوفنتوس في دعم المشروع رغم انسحاب معظم الأندية المؤسسة.وأنهى ريال مدريد بفوزه في مباراة اليوم، سلسلة من 4 هزائم متتالية أمام غريمه الكتالوني، ليحقق انتصاره الأول على برشلونة منذ 21 أبريل/ نيسان 2024، بحسب وسائل إعلام إسبانية.
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ترحيبه بقرار المحكمة الإقليمية في مدريد برفض طعون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني في قضية دوري السوبر الأوروبي، مطالبًا اليويفا بدفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن معارضتها للمشروع.
وكان الريال أحد 12 ناديًا أوروبيًا كبيرًا أعلنوا في أبريل/نيسان 2021 إطلاق "السوبر ليغ"، لكن المبادرة انهارت خلال 48 ساعة تحت ضغط جماهيري وحكومي عنيف، وفقا لمواقع رياضية عالمية.
ريال مدريد يهزم فاليكانو في الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
مجتمع
بعد فوزه على برشلونة.. ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني
26 أكتوبر, 19:44 GMT

وحكمت محكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر/كانون الأول 2023، بأن اليويفا وفيفا انتهكا قوانين المنافسة الأوروبية بمنعهما السوبر ليغ.

وأمر قاضٍ إسباني، العام الماضي، اليويفا وفيفا بوقف معارضتهما، مؤكدًا أنهما يمارسان سلوكًا احتكاريًا.
ورفضت المحكمة الإقليمية في مدريد، اليوم الأربعاء، طعون اليويفا والجهات الإسبانية، مؤكدة انتهاك اليويفا لقوانين المنافسة واستغلال وضعه المهيمن.
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
مجتمع
"أغلى لاعب في التاريخ"... الأهلي السعودي يبدأ مفاوضات ضم نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور
11 أكتوبر, 06:44 GMT
وقال الريال في بيانه: "نرحب برفض الطعون، الذي يؤكد انتهاك اليويفا الكبير لقواعد المنافسة الأوروبية، ويتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية".
ويُعد القرار دفعة قانونية جديدة للسوبر ليغ، مع استمرار الريال وبرشلونة ويوفنتوس في دعم المشروع رغم انسحاب معظم الأندية المؤسسة.
وكان ريال مدريد قد تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليغا" بعد فوزه (2 - 1) على منافسه برشلونة، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، في القمة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة الأحد الماضي.
وأنهى ريال مدريد بفوزه في مباراة اليوم، سلسلة من 4 هزائم متتالية أمام غريمه الكتالوني، ليحقق انتصاره الأول على برشلونة منذ 21 أبريل/ نيسان 2024، بحسب وسائل إعلام إسبانية.
