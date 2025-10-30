أردوغان يتحدث عن إمكانية تحقيق تقدم كبير بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251030/أردوغان-يتحدث-عن-إمكانية-تحقيق-تقدم-كبير-بشأن-الانضمام-للاتحاد-الأوروبي-1106563391.html
أردوغان يتحدث عن إمكانية تحقيق تقدم كبير بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي
أردوغان يتحدث عن إمكانية تحقيق تقدم كبير بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم كبير في مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T14:56+0000
2025-10-30T14:56+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/1c/1046669283_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_ae0ac162347969155f05625231675a77.jpg
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد أردوغان أن ألمانيا تمثل أكبر شريك أوروبي لتركيا، مشيرا إلى هدف رفع حجم التجارة بين البلدين من 50 مليار دولار إلى 60 مليار على المدى القصير.ولفت أردوغان إلى أن الجالية التركية في ألمانيا تعد "ثروة وقيمة مشتركة"، مؤكدا أيضا على أهمية مكافحة كراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة الإسلام في أوروبا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وبخصوص عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس التركي إنه "إذا حظيت إرادة تركيا الحازمة بهذا الشأن بالاستجابة كما تستحقها لدى الاتحاد، فيمكن تحقيق تقدم كبير في وقت قصير".كما شدد أردوغان في تصريحاته على ضرورة تجاوز الصعوبات في توريد منتجات الصناعات الدفاعية والتركيز على المشاريع المشتركة في ظل التحديات الأمنية بأوروبا.وحول سوريا، أكد الرئيس التركي تقدير أنقرة لأهمية التنسيق مع ألمانيا، فيما لفت إلى ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ودائم للأزمة الأوكرانية.وكانت تركيا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.تزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016، والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.
https://sarabic.ae/20240627/أردوغان-انضمام-تركيا-للاتحاد-الأوروبي-هدف-استراتيجي-لنا-1090237508.html
https://sarabic.ae/20230712/صحيفة-تركيا-تشترط-عضوية-الاتحاد-الأوروبي-مقابل-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1078976294.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/1c/1046669283_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fea1013ef94f9d69afaf85afd88ec007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان يتحدث عن إمكانية تحقيق تقدم كبير بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي

14:56 GMT 30.10.2025
© AP Photoالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم كبير في مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد أردوغان أن ألمانيا تمثل أكبر شريك أوروبي لتركيا، مشيرا إلى هدف رفع حجم التجارة بين البلدين من 50 مليار دولار إلى 60 مليار على المدى القصير.
ولفت أردوغان إلى أن الجالية التركية في ألمانيا تعد "ثروة وقيمة مشتركة"، مؤكدا أيضا على أهمية مكافحة كراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة الإسلام في أوروبا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
أردوغان: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لنا
27 يونيو 2024, 15:18 GMT
وبخصوص عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس التركي إنه "إذا حظيت إرادة تركيا الحازمة بهذا الشأن بالاستجابة كما تستحقها لدى الاتحاد، فيمكن تحقيق تقدم كبير في وقت قصير".
كما شدد أردوغان في تصريحاته على ضرورة تجاوز الصعوبات في توريد منتجات الصناعات الدفاعية والتركيز على المشاريع المشتركة في ظل التحديات الأمنية بأوروبا.
وحول سوريا، أكد الرئيس التركي تقدير أنقرة لأهمية التنسيق مع ألمانيا، فيما لفت إلى ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ودائم للأزمة الأوكرانية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
صحيفة: تركيا تشترط "عضوية الاتحاد الأوروبي" مقابل انضمام السويد إلى الناتو
12 يوليو 2023, 07:41 GMT
وكانت تركيا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.
تزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016، والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала