أردوغان يتحدث عن إمكانية تحقيق تقدم كبير بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد أردوغان أن ألمانيا تمثل أكبر شريك أوروبي لتركيا، مشيرا إلى هدف رفع حجم التجارة بين البلدين من 50 مليار دولار إلى 60 مليار على المدى القصير.ولفت أردوغان إلى أن الجالية التركية في ألمانيا تعد "ثروة وقيمة مشتركة"، مؤكدا أيضا على أهمية مكافحة كراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة الإسلام في أوروبا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وبخصوص عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس التركي إنه "إذا حظيت إرادة تركيا الحازمة بهذا الشأن بالاستجابة كما تستحقها لدى الاتحاد، فيمكن تحقيق تقدم كبير في وقت قصير".كما شدد أردوغان في تصريحاته على ضرورة تجاوز الصعوبات في توريد منتجات الصناعات الدفاعية والتركيز على المشاريع المشتركة في ظل التحديات الأمنية بأوروبا.وحول سوريا، أكد الرئيس التركي تقدير أنقرة لأهمية التنسيق مع ألمانيا، فيما لفت إلى ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ودائم للأزمة الأوكرانية.وكانت تركيا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.تزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016، والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.

