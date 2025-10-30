https://sarabic.ae/20251030/إعلام-تركيا-تتشاور-مع-الأطراف-المعنية-بشأن-قوة-المهام-في-غزة-1106567594.html

إعلام: تركيا تتشاور مع الأطراف المعنية بشأن قوة المهام في غزة

أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن أنقرة تتشاور مع الأطراف المعنية حول تشكيل قوة مهام في قطاع غزة الفلسطيني، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار المساعي الدولية لتنفيذ... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت وكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر في وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة التركية تواصل استعداداتها بالتنسيق مع المؤسسات المعنية داخل البلاد.وتابعت: "تركيا بصفتها أحد مهندسي اتفاق وقف إطلاق النار، تجري مشاورات دبلوماسية وعسكرية متواصلة مع الدول الأخرى".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

